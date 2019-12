Kulttuuri

Myös tasan sata vuotta sitten Suomen poliitikot riitelivät ja tekivät virheitä – Lopulta sopu syntyi, ja maa p

Tasan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tohtori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sodanaikainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rasilan

sata vuotta sitten vietettiin ensimmäisen kerran Suomen itsenäisyyspäivää. Hallitus oli syksyllä 1919 päättänyt, että itsenäisyyspäivä on joulukuun kuudes.Oli todella aihetta juhlaan. Suomesta tuli vuoden 1919 aikana tasavalta. Ensimmäiset eduskuntavaalit itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen pidettiin keväällä, ja kesällä uusi eduskunta hyväksyi tasavaltalaisen hallitusmuodon ja valitsi presidentin.”Ensimmäisen tasavallan presidentin vaali heinäkuussa 1919 oli taitekohta, johon sekasorron kausi päättyi ja josta alkoi yhteiskunnan uuden rauhallisen kehityksen kausi”, arvioi professori Viljo Rasila kirjassaan Kun keisari kaatui.Sisällissodan päättymisestä oli kulunut vasta vuosi, mutta vaalissa murtui valkoisten ja punaisten rintamalinja. Vasemmisto, maalaisliitto ja edistyspuolue tukivat hallitusmuodon kirjoittajan, edistyspuolueen K. J. Ståhlbergin valintaaOikeisto äänesti Gustaf Mannerheimia, valkoista kenraalia, joka vuoden 1919 alusta oli johtanut maata valtionhoitajan tittelillä. Tappio oli Mannerheimille ankara nöyryytys.Seppo Tiihonen on tutkinut perusteellisesti tasavallan syntyä ja arvioi kirjassaan Vallan kumoukset Suomessa 1917–1919, miksi Mannerheim hävisi vaalin. Kysymys oli samasta asiasta, luottamuksesta, josta tällä viikolla on kiistelty. Tosin valtionhoitaja Gustaf Mannerheim kompastui aivan eri luokan asioihin kuin pääministeri Antti Rinne.Mannerheim menetti puolueiden luottamuksen, kun paljastui, että valtionhoitaja oli keväällä ja kesällä 1919 salaa valmistellut sotaretkeä Venäjälle. Tarkoitus oli olla mukana kansainvälisten joukkojen hyökkäyksessä ja syrjäyttää Leninin johtama hallitus.”Mannerheimin Pietarin hyökkäys kaatui Suomessa hankkeen valmistelutapaan. Näin massiivinen operaatio vain muutaman luottomiehen kanssa suunniteltuna oli tuhoon tuomittu”, Tiihonen arvioi.Syksyllä 1919 Mannerheim yritti vielä painostaa Ståhlbergia, jotta Suomi lähtisi hyökkäämään Pietariin. Oli vain ajan kysymys, milloin kommunistihallinto kukistuisi Venäjällä, Mannerheim ennusti.Ståhlberg ei suostunut. Voi vain kuvitella, miten erilainen historia olisi ollut, jos Suomi olisi tuolloin lähtenyt sotimaan Neuvosto-Venäjää vastaan.Mannerheimin vuosi päättyi siis pettymykseen. ”Uudessa tilanteessa häntä ei tarvittu. Hän joutui kärsimään myös siitä, että vaikka hän itse vastusti saksalaissuuntausta, hänen näkyvin kannattajakuntansa oli Saksaan suuntautuneita ja poliittisesti valkoisia monarkisteja”, Viljo Rasila arvioi.liittolaisuus Saksan kanssa oli Suomelle painolasti. Silti Suomi hyväksyttiin jäseneksi kansainväliseen yhteisöön rauhankonferenssissa, joka pidettiin Pariisissa keväällä 1919.”Suomelle ei Pariisissa saneltu pakkorauhaa eikä itsenäisyyden tunnustamista lykätty puolellatoista vuodella eteenpäin, kuten kävi Viron, Latvian ja Liettuan kohdalla”, Seppo Tiihonen muistuttaa.Ensimmäisen maailmansodan voittajat Yhdysvallat, Britannia ja Ranska seurasivat kuitenkin epäluuloisesti Suomen kehitystä. Kesti aikansa ennen kuin ne uskoivat, että uusi tulokas säilyisi itsenäisenä ja pysyisi demokratiana.ja Tiihosen kirjoissa on kuvattu ja analysoitu se valtava prosessi, joka johti Suomen itsenäistymiseen, sisällissotaan ja tasavallan syntyyn. Silloinkin riideltiin ja tehtiin paljon virheitä.Jollain tavalla riidat onnistuttiin sopimaan ja virheet korjaamaan. Itsenäisen valtion synty on niin ihmeellinen tarina, ettei sen kertaamisen väsy koskaan.Helsingin Sanomissa julkaistiin 7. joulukuuta 1919 sivun mittainen kertomus, miten itsenäisyyspäivää vietettiin ensimmäisen kerran. Ohjelma kuulostaa tutun vakavalta: jumalanpalvelus, sotilasparaati, juhlakonsertti ja tasavallan presidentin vastaanotto.K. J. Ståhlberg kutsui Linnaan vain 150 juhlavierasta. Torstai-iltana heitä on kymmenen kertaa enemmän.