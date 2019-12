Kulttuuri

Niillas Holmbergille jalkapohja on vertauskuva sille, miten ihminen ja maa kuuluvat yhteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Oletteko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy