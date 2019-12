Kulttuuri

Evakkotyttö lähti malliksi Pariisiin, mutta palasi Suomeen filmitähdeksi ja kääntämään Aku Ankkaa

”Naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pokkinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1960-luvulla

Pakkasvirta

Pokkinen

vartaloiden kaaret kiinnostavat, se kuinka asennot kertovat tunteista”, Eija Pokkinen sanoo maalauksistaan, joita ripustaa Bar Favelassa näyttelyyn Kuvia ja kiiltokuvia. Se aukeaa tänään, hänen 80-vuotispäivänään.Maalaaminen on noussut etu­alalle vasta eläkepäivillä, vaikka Pokkinen onkin harrastanut sitä ja piirtämistä kauan. Paremmin Pokkinen tunnetaan valokuvamallina ja elokuvanäyttelijänä.Muutama maalaus juontuu Pokkisen mallin ajoilta. Niiden pohjana hän on käyttänyt valokuvia, jotka Harry Meerson otti Pokkisen esittelykansioon 1960-luvulla.”Harry pakotti olemaan läsnä ja kiskoi minusta esiin vahvuutta, josta en ollut tunnistaa itseäni. Tärkeintä niissä kuvissa on katseen intensiteetti. Siksi halusin maalata ne.”syntyi Suomen itsenäisyyspäivänä Kirvussa Karjalan kannaksella viikko talvisodan syttymisen jälkeen.Tykit jyskyivät 30 kilometrin päässä.Lapsuus evakkona tuntui ulkopuoliselta.”Monta kertaa on käynyt mielessä, miten vaikeaa nykyajan pakolaisilla on kokonaan vieraassa kulttuurissa ja kielessä. Meitäkin vieroksuttiin Pohjanmaalla, vaikka oltiin samassa maassa.”Pokkinen lähti jo teininä maailmalle, ensin Ruotsiin, Sveitsiin ja Englantiin piikomaan ja muihin töihin.Väliin mahtui liftausreissu ympäri Eurooppaa.Vuonna 1962 Pokkinen lähti Pariisiin opiskelemaan ranskaa. Siellä hänestä tuli malli.Pokkinen teki mallin töitä Ranskan ohella Italiassa ja Espanjassa.Hän viihtyi suurkaupungeissa, mutta kuvausreissut veivät milloin mihinkin, Tansaniaan asti.”Se oli siihen aikaan kovaa työtä. Jos esiteltiin puseroita, piti viedä itse kuvauksiin hameita, kenkiä, koruja ja peruukkeja. Meikit kannettiin ja tehtiin itse.””Päivät olivat pitkiä, mutta niiden väliin jäi vapaa-aikaa, jolloin opettelin kieliä, italian ja espanjaa. Ja reissut olivat kivoja.”Pokkinen alkoi näytellä elokuvissa, lähinnä Suomessa.Debyytti oli Risto Jarvan Onnenpelissä (1965), jossa hän näytteli ulkomailta Helsinkiin palaavaa mallia. Rooli oli lähellä Pokkisen todellisuutta.”Kuvauksissa malli heittäytyy olemaan ei kukaan, kuva. Elokuvassa samaa on kontakti kameraan. Ei minusta olisi ollut teatterinäyttelijäksi. Onnenpelissä Pakkasvirta ohjasi minua ja muita näyttelijöitä enemmän kuin Jarva, joka huolehti kuvallisesta puolesta kameran vieressä.”Ennen Onnenpeliä Jarva oli ohjannut yhdessä Jaakko Pakkasvirran kanssa.Elettiin elokuvan uutta aaltoa, niin Ranskassa kuin meilläkin. Näyttelemistyyli muuttui naturalistisemmaksi kuin studiokaudella. Siihen Pokkinen sopi.ohjasi Pokkista Vihreän lesken (1967) pääroolissa. Jarvalle hän näytteli vielä ­Lomassa (1976) ja Jäniksen v­uodessa (1977). Jarvalla ja Pokkisella oli myös vakava suhde, joka päättyi Jarvan varhaiseen kuolemaan 1977.Pokkinen kävi Amerikassa näyttelemässä Anthony Loverin elokuvassa Etäisyys (1975), jonka pääosassa oli myös nuori James Woods. Pokkinen jäi asumaan New Yorkiin ja meni töihin Berlitzin käännöstoimistoon.”Lopulta aloin saada tarpeekseni suurkaupungeista ja aloin kaivata Suomea ja sen vuodenaikoja. Olin alkanut unohtaa suomen kielenkin.”palasi Suomeen vuonna 1976, kun Jarva kutsui tekemään Lomaa.Hän jatkoi kääntäjän töitä, suomensi etenkin elokuvia niin valkokankaille kuin televisioon. Hän käänsi muun muassa useita Fellinin, Renoirin ja Woody Allenin elokuvia.”Varsinkin italian ja ranskan kääntämistä tarvittiin, mikä sopi minulle, koska niissä tehtiin hienoja elokuvia. Neorealismi ja uusi aalto ovat suosikkejani”, Pokkinen sanoo.Hän suomensi myös kirjoja ja jopa Aku Ankkaa.Yllättäen Pokkinen sanoo, että kasvu evakkona näkyi pitkään arkuutena. Siitä hän on päässyt meditaatiolla ja psykoanalyysillä.”Minua kiinnostaa Jungin ajatus siitä, kuinka ihmisen täytyy kehittyä yksilöksi, vaikka häntä ehdollistetaan pienestä pitäen samankaltaisuuteen”, sanoo Pokkinen.”Nykyään kulutuskulttuuri tuotemerkkeineen painaa nuoria yhdenmukaisuuteen vielä enemmän. Olen löytänyt itseni vähitellen meditaation avulla.”