Koneen säätiöltä iso rahoitus aktivistiselle musiikintutkimukselle – artikkelien ja kirjojen lisäksi luvassa muun muassa lauluiltoja

säätiön suurimman apurahan sai tämän vuoden jaossa Tutkimusyhdistys Suoni ry. Musiikintutkijoiden yhdistys saa neljä vuotta kestävään tutkimushankkeeseensa Koneen säätiöltä 563 000 euron rahoituksen.Suoni on vuonna 2017 perustettu tutkimusyhdistys, jonka yleisenä tarkoituksena on yhteiskunnallinen ja aktivistinen musiikintutkimus. Se siis pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisesti, eli tarkoituksena on muun muassa tehdä musiikkielämästä tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa kuin se nykyisin on.päämäärään liittyy myös Koneen säätiöltä haettu ja saatu apuraha, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija, dosentti Juha Torvinen.”Tässä hankkeessa on mukana kuusi tutkijaa, ja jokaisella meistä on oma osatutkimushanke”, Torvinen kertoo.Hänen oma tutkimuksensa liittyy nykytaidemusiikista käytävään keskusteluun ja ympäristökysymyksiin. Susanna Välimäen tutkimus keskittyy sukupuolien tasa-arvoon taidemusiikkielämässä ja musiikinhistoriassa.Saijaleena Rantanen pyrkii muuttamaan käsitystä musiikinhistoriasta tutkimalla vaiettua amerikansuomalaisen työväenliikkeen musiikkia. Kim Ramstedtin aiheena on valkoisuuden normi musiikintutkimuksen rakenteissa.Kaj Ahlsvedin tutkimusaiheena on musiikki ja urheilu, esimerkiksi se, miten urheilutapahtumien yhteydessä käytetty musiikki yhdistää ja erottaa yhteiskuntaluokkia. Sini Monosen tutkimusaiheena on mielenosoituksien musiikki.tutkijat tuottavat pääasiassa tutkimustekstejä artikkelien ja kirjojenkin muodossa, Suonin tarkoituksena on sisällyttää hankkeisiinsa myös toiminnallisuutta, Torvinen kertoo.”Teemme esimerkiksi yhteistyötä festivaalien kanssa ohjelmistosuunnittelussa, mitä onkin jo tehty. Lisäksi Saijaleena Rantanen on järjestämässä työväenmusiikin lauluiltoja, joissa lauletaan niitä lauluja, joita Rantanen on arkistoista löytänyt.”Juha Torvisen nykymusiikkia ja ympäristökysymyksiä yhdistävä tutkimushanke sisältää kahden säveltäjän, Riikka Talvitien ja Lauri Supposen kanssa toteutettavan sävellyksen, joka liittyy Itämeren tilaan.”Sen on tarkoitus olla dialoginen prosessi, eli jo ennen sävellysvaihetta säveltäjät kysyisivät yleisöltä, minkä tyylinen musiikki sopii tällaisen teeman käsittelyyn”, Juha Torvinen sanoo.Koneen säätiö myönsi syksyn apurahahaussa 30,6 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen ”rohkeisiin avauksiin”.Apurahan sai 325 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Hakemuksia tuli yli 5 000, apurahan sai 5,8 prosenttia hakijoista.