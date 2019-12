Kulttuuri

Kansallismuseon lisärakennuksen arkkitehtikilpailu ratkesi – voittaja on ”uljas” Atlas

Kansallismuseon

Uusi Kansallinen

Uusi

lisärakennuksen suunnittelukilpailu on ratkennut. Voiton vei työ nimeltä Atlas, joka on JKMM-arkkitehtitoimiston käsialaa. Palkintojuryn mukaan voittotyö on kokonaisotteeltaan ”uljas”.”Suuren kaarevan kattopinnan näkyminen maanalaisiin aulatiloihin luo interiööriin hienon tunnelman ja on orientoitavuuden kannalta erinomainen ratkaisu”, lautakunta kertoo perusteluissaan.”JKMM:n kaunis teos tuo vahvalla otteella esiin kulttuurin uudistumisen ja muutosvoiman, ja alleviivaa samalla nykyisen rakennuksen ainutlaatuista arkkitehtuuria”, innostuu ylijohtaja Elina Anttila Kansallismuseosta tiedotteessa.Voittoisan arkkitehtitoimiston JKMM:n muita helsinkiläisille tuttuja töitä ovat muun muassa Amos Rex, Tiedekulma ja Tanssin talo.-arkkitehtuurikilpailuun tuli kaikkiaan 185 nimimerkillä jätettyä ideaa. Ensimmäisen palkinnon arvo oli 80 000 euroa. Muut neljä finalistityötä saivat jaetun kolmannen sijan.Kilpailun järjestivät Museovirasto, Kansallismuseo ja Senaatti-kiinteistöt. Kilpailu käytiin kahdessa vaiheessa vuoden 2019 aikana.Jos rakentaminen alkaa suunnitellusti, historiallisen museorakennuksen, uuden lisärakennuksen sekä pihapuiston muodostama uusi kokonaisuus avataan vuonna 2025. Rakentamisen aikana Kansallismuseo pysyy avoinna yleisölle.lisärakennus tehdään, sillä Kansallismuseon mukaan vuonna 1916 avautunut nykyinen museorakennus on liian pieni. Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen suunnittelemassa kansallisromanttisessa rakennuksessa on näyttelytilaa tällä hetkellä noin 3 500 neliömetriä. Vaihtuville näyttelyille on tilaa vain noin 400 neliömetriä.Uusi laajennusosa on noin 4 900 neliömetrin suuruinen.