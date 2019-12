Kulttuuri

Missä viipyy uusi näytelmäelokuvaversio Seitsemästä veljeksestä?

Onpas mukavaa, että itsenäisyyspäivänä televisiosta tulee muidenkin kotimaisen kirjallisuuden klassikoiden sovituksia kuin Tuntemattoman sotilaan. Aamupäivällä nähdään vuonna 1939 valmistunut Seitsemän veljestä, jossa Juhania näyttelee Edvin Laine.



Se on aika vanhentunut elokuva, mutta valitettavasti edelleen ainut lajissaan. Seitsemästä veljeksestä on toki tehty animaatioelokuva, teatteritaltiointeja ja kuuluisa tv-sarja mutta näytelmäelokuvaa ei. Sellaista kyllä suunnittelivat niin Edvin Laine kuin Matti Kassilakin.



Ei tunnu kohtuulliselta, että Tuntematon sotilas on filmattu niin usein ja Seitsemän veljestä niin harvoin. Aleksis Kiven tuotannosta tarvittaisiin muutenkin enemmän uusien sukupolvien tulkintoja.



Seitsemän veljestä, TV1 klo 10.05. (K7)