Kulttuuri

Huikeita esityksiä tarjoava brittidokumentti ylistää Ella Fitzgeraldin lahjakkuutta, joka oli monien mielestä

”Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fitzgeraldin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjaaja

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ella Fitzgerald: Just One of Those Things, Teema klo 20.01 ja Yle Areena. (K7)

sana riittää kuvaamaan häntä: vau!” Jazzlegenda Dizzy Gillespie tiivisti Ella Fitzgeraldin (1917–1996) ainutlaatuisuuden 1980-luvun haastattelussa.Brittiläisessä dokumentissa käydään läpi Fitzgeraldin pitkä ura Harlemin köyhyydestä maailman estradeille.Hänen äänensä soi läpi koko dokumentin, ja heti alussa mennään suoraan asiaan hänen scat-laulullaan, jota on melkein mahdotonta käsittää. Miten joku voi laulaa noin?Scat on jazz-improvisointia, jossa laulaja latelee käsittämättömiä tavuja, ja Fitzgerald ujutti usein sekaan myös musiikillisia sitaatteja.lahjat huomattiin jo nuorena, ja siitä lähtien hänen uransa kulki suoraviivaisesti eteenpäin. Hän ei missään vaiheessa kokenut suuria takaiskuja, ja hänen pitelemätön energiansa hiipui vasta aivan lopussa. Siinäkin on jotain ihmeellistä.Niinpä Fitzgeraldista tehty dokumenttikin on melkein yhtä juhlaa alusta loppuun. Tragiikkaa vilahtaa vain miessuhteissa, joista ei kuitenkaan kerrota kovin paljon. Fitzgeraldin ainoa poika, muusikko Ray Brown Jr, on yksi haastateltavista. Käy selväksi, että adoptiopojan ja äidin välit olivat välillä etäiset, mutta sitä ei puida sen enempää. Ray Brown yhtyy äitinsä ylistäjien kuoroon.Vähän tosin jää mietityttämään vihjailu, että Fitzgerald halusi aina uudelleen lavalle, koska pojan lähdettyä häntä odotti tyhjä koti. Ikään kuin esiintyminen olisi yksinäisyyden korviketta. Fitzgerald oli onnellisin yleisön edessä, joten tarvitseeko sitä psykologisoida? Dokumentti ei kuitenkaan juutu tähän ajatukseen.Leslie Woodhead on valinnut mainiot haastateltavat. Yksi heistä on satavuotias tanssija Norma Miller, joka oli paikalla, kun Fitzgerald esiintyi ensimmäisen kerran Harlemin Apollo-teatterissa vuonna 1934. Brittimuusikot Jamie Cullum ja Laura Mvula ovat melkein mykkiä ihastuksesta. ”Ella oli luonnonihme. Tai luonnonoikku”, Callum sanoo.Vanhempaa sukupolvea edustavat Smokey Robinson ja Tony Bennett. Kaikkien kasvoille le­viää hymy, kun he puhuvat idolistaan.rotukysymystäkin on sivuttava. Ella Fitzgerald sai omalta osaltaan ylittää rajoja musiikin kautta, kun hän ryhtyi laulamaan muun muassa Cole Porterin ikivihreitä. Dokumentti on saanut nimensä Porterin kappaleesta Just One of Those Things.Haastatteluiden lisäksi dokumentissa nähdään ja kuullaan luonnollisesti monta huikeaa esitystä.Dokumentin – ja Fitzgeraldin äänen – miellyttävää pehmeyttä täydentää näyttelijä Sophie Okonedon kertojanääni.