Fritz Langin klassikkoelokuvasta syntyi tyhjänpäiväinen nykyversio

M – Murhaaja keskellämme, TV1 klo 22.00 ja Areena. (K12)

elokuva M – kaupunki etsii murhaajaa sai ensi-iltansa Saksassa vuonna 1931.Natsit olivat saaneet edellisen vuoden vaaleissa ensimmäisen ison jytkynsä, ja elokuva pikkutyttöjä vaanivasta sarjamurhaajasta enteili tulevaa.Periaatteessa on mielenkiintoinen ajatus tehdä elokuvasta uusi versio nyt, kun oikeisto nousee eri puolilla Eurooppaa.Kuusiosainen sarja M – Murhaaja keskellämme (Itävalta 2019) sijoittuu Berliinin sijasta nykypäivän Wieniin.Itävalta on uusintaversiolle sikäli oikea osoite, että siellä äärioikeisto on noussut hallitukseen saakka. Sarjassa ensimmäisenä onkin kadonnut afganistanilainen tyttö ja maahanmuuttokysymystä osoitellaan muutenkin oikein sormella.Samoin kuin alkuperäinen elokuva sarja alkaa pikku Elsien katoamisella. Murhaaja myös viheltelee Edvard Griegin sävellystä Vuorenkuninkaan luolassa aivan kuten Peter Lorre Langin elokuvassa.Siihen yhtäläisyydet ensimmäisen jakson perusteella suurin piirtein jäävätkin. Langin elokuvalle keskeinen jako poliisin ja järjestäytyneen rikollisuuden välille on jätetty pois.Kun ryhtyy peukaloimaan Langin M-elokuvan kaltaista asemansa peruskallioon vakiinnuttanutta klassikkoa, joutuu väistämättä verratuksi alkuperäiseen.Sarjan ohjanneella ja puoliksi käsikirjoittaneellaEnimmäkseen sarja . Näyttelijät on ilmeisesti napattu harrastelija­teatterista. Heidän seassaan palloilee Udo Kier.Langin alkuperäinen elokuva näytetään tänään Teemalla klo 12.00. Katso ennemmin se.