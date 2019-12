Kulttuuri

Mari Kiviniemi valitsi jalkinesuunnittelija Minna Peltomäen Ornamo-palkinnon voittajaksi

vuoden Ornamo-palkinnon voittaja on jalkinesuunnittelija Minna Peltomäki.Ornamo-palkinto on muotoilualan tunnustus, joka tekee näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Palkinnon arvo on 5000 euroa. Tämän vuoden voittajan valitsi Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.Minna Peltomäki (s. 1970) työskentelee omassa suunnitteluyrityksessään ja johtaa suomalaisen jalkineyritys Pomarfinin Pomar-tuotemerkin suunnittelutiimiä.korosti valinnassaan Peltomäen työn vastuullisuutta. Peltomäen tiimi pyrkii vastuullisuuteen muun muassa toimimalla lähellä päämarkkina-aluettaan Pohjoismaita. Pomarin kengät valmistetaan Virossa.Peltomäki on opiskellut jalkinevalmistusta Tampereella Hervannan ammattioppilaitoksessa ja Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Hän on aiemmin työskennellyt Janita- ja Aaltonen-yrityksissä.