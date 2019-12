Abba-jättinäyttely avattiin Lontoossa, esillä muun muassa Björn Ulvaeuksen koulutodistus ja Arrival-albumin helikopteri

Kulttuuri

Abba-jättinäyttely avattiin Lontoossa, esillä muun muassa Björn Ulvaeuksen koulutodistus ja Arrival-albumin he

Lontooseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abban

on avattu Abba-superfanin unelmapaikka: ruotsalaisbändille pyhitetty valtava näyttely.Super Troupers: The Exhibition on avoinna Lontoon O2-areenalla ensi vuoden elokuuhun saakka. Näyttelystä löytyy runsaasti bändiin liittyvää esineistöä valokuvineen, kultalevyineen ja esiintymisasuineen.Erikoisuuksiin kuuluu esimerkiksi Arrival-albumin (1976) kansikuvassa näkyvän helikopterin kopio. Myös yhtyeen jäsenten henkilökohtaisia tavaroita on näytillä, kuten Björn Ulvaeuksen koulutodistus, kertoo Reuters.läpimurrosta, vuoden 1974 Euroviisujen voitosta, tuli tänä vuonna kuluneeksi 45 vuotta. Bändi voitti kisan Waterloo-kappaleellaan.Ulvaeuksen, Agnetha Fältskogin, Anni-Frid Lyngstadin ja Benny Anderssonin muodostamasta Abbasta tuli sittemmin yksi maailman suosituimmasta yhtyeistä.