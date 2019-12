Kulttuuri

Kauheaa kankkusta ennakoitiin Musiikkitalossa huvittuneen hyrinän säestämänä

Jouluna

Musiikkitalon

katamme parasta pöytään, hehkuttaa suomalainen keskusliike Musiikkitalon sisäänkäynnin viereisessä valtavassa valotaulussa, masentavan marraskuiselta vaikuttavassa joulukuun viidennen päivän synkän märässä illassa.Ja vielä: ”Jouluruoalla on merkitys”.Ehkä on, ainakin vanhoja mielikuvia hyödyntäville elintarvikekauppiaille.Mutta sisällä Musiikkitalon Konserttisalin lämpimässä selviää heti, että nyt ovatkin meneillään suomalaisen vuodenkierron ehkä kauheimman henkisen kankkusen esivalmistelut.Se on juuri se krapula, joka iskee meihin suomalaisiin kuulemma vääjäämättä aina tammikuun alussa, joulunvieton yksityisiä ja yleisiä pettymyksiä selvitellessä.Eikä paljon parempaa ole odotettavissa myöhemmin, mikäli pianisti ja säveltäjä Iiro Rantalaa on uskominen.säveltämänsä, suomalaista mielenmaisemaa kalenterikuukausilla ja sään muutoksilla kuvittava My Finnish Calendar etenee suurimmaksi osaksi kurjasta katumuksesta kurjaan koettelemukseen – ilman mainittavia ilon tai valon hetkiä.Rantala esitti kaksitoistaosaisen teoksensa ensimmäistä kertaa jo viime vuoden elokuussa Suomenlinnan Viapori Jazzissa. Nykyisen kiteytyneen muotonsa se sai Berliinissä tehdyssä levytyksessä, joka julkaistiin maailmanlaajuisesti elokuun lopussa, sekä tietysti nimellä My Finnish Calendar.Levy My Finnish Calendar koostuu napakasta sarjasta sävellyksiä, joissa hän käyttää hyväkseen laajaa tyylillistä tietotaitoaan jazzista klassiseen, ja juuri koskaan tarttuvasta melodisuudesta lipeämättä.Saksalaisen ACT Musicin julkaisema My Finnish Calendar onkin Rantalan tähänastinen pääteos, jolle vetää vertoja vain hänen ensimmäinen soololevynsä, kansainväliselle uralle ison sysäyksen antanut Lost Heroes (2011). Sen hän omisti edesmenneille esikuvilleen – ja siksi nimen eteen olisi sopinut jo aivan hyvin myös minun, My. Kuten on sopinut sittemmin Rantalan levyjen My History of Jazz (2012) My Working Class Hero (2015).Lavalla My Finnish Calendar on vielä vähän levytettyä laajempi versio 2.0., sillä Rantala taustoittaa jokaista kappaletta juohevan humoristisilla jutusteluilla sekä antaa samalla jonkinlaisia kuunteluohjeita. Miksi January on ”keskieurooppalaistyyppinen jazzvalssi”, miksi August ”ruotsalaistyyppinen polkka” tai miksi Aprilissa on niin paljon ”angstia ja ahdistuneisuutta”?Näin 50 minuutin mittainen musiikillinen teos venyikin lähes kaksinkertaiseksi, puolittain komedialliseksi yhden miehen showksi. Konsertin ensimmäinen puolisko – tammikuusta kesäkuuhun – kesti yleisöä huvittaneine alustavine juontoineen 40 minuuttia ja toinen kaikkiaan 50 minuuttia, ilman illan ylimääräistä kappaletta.ison Konserttisalin haltuun ottaminen ei liene yksin helppoa – suurella lavalla oli todella vain mies, flyygeli ja läppäri – mutta Rantala vaikutti pitävän yleisön oikein hyvin otteessaan. Eläytymistä tarinoihin ja teoksiin avittivat vähän kolmella isolla näytöllä pyörineet maisemavideot, jotka oli kuvattu suurimmaksi osaksi Suomenlinnassa ja enimmäkseen Kustaanmiekan kärjessä.Tosin niissä näytti olevan vuodenaikoja vain yhtä vähän kuin pizzassa sekä siinä Antonio Vivaldin kuuluisassaviulukonserttosarjassa, josta Rantalakin vitsaili konsertin alussa – selvästi stressistä jo vapautuneena.My Finnish Calendarin tuominen Musiikkitaloon oli hänelle taiteellinen ja ehkä ennen kaikkea taloudellinen riski, joka kannatti. Konserttisali oli käytännössä loppuunmyyty, ja saattaa olla vuoden kuluttua myös hänen seuraavassa konsertissaan.Silloin Rantala tuo Musiikkitaloon kuuluisan saksalaisen kamariorkesterin – Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen –, jonka kanssa on tehnyt jo toisen levyn, nimeltään Playing Gershwin.