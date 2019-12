Kulttuuri

Trumpettivirtuoosin Brel-numeroihin syttyi värisevää ja tärisevää sointikuumetta

Tapiola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väliajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sopraanosolisti

Sinfonietta on ryhtynyt järjestämään varsinaisen konsertin jälkeen jatkoja Tapiolasalissa. Niihin on vapaa pääsy.Turkkilaissyntyisen Cem Mansurin johtaman konsertin solistina oli belgialainen trumpettivirtuoosi Jeroen Berwaerts, joka esiintyi myös jatkoilla: siellä hän lauloi neljä maanmiehensä Jacques Brelin tunnetuimpiin kuuluvaa kappaletta. Kannatti jäädä kuuntelemaan.Konsertti alkoi Haydnin tutulla trumpettikonsertolla, jossa Berwaertsin trumpetti valloitti kullanhohtoisella säteilyvoimallaan, laulavuudellaan ja taiturillisella ketteryydellään.Sitten kuultiin Haydnin sinfonia nro 92 ”Oxford”, joka on valloittava, rytmi- ja elämäniloa pirskahteleva teos. Nyt alkoi kuitenkin tuntua siltä, että yksi Haydnin teos olisi riittänyt.Sinfonian esityksessä kaikki oli sinänsä kohdallaan. Se sai kuitenkin liiankin prototyyppisen perusilmeen.jälkeen riemukas tunnelma jatkui, kun vuorossa oli itävaltalaisen H. K. Gruberin 3 MOB-kappaletta trumpetille ja orkesterille.Ensimmäisessä kappaleessa Berwaertsin trumpetti ja orkesteri tanssahtelivat sambamaisen rytmin tahdissa, joka nytkähteli hauskasti. Toinen osa vaikutti lähinnä bluesin ja boleron sekoitukselta, ja finaali oli karnevalistinen, salsamaisen monisykkeinen rieha.Ilo haihtui täysin viimeisessä numerossa, Schönbergin toisen jousikvarteton jousiorkesteriversiossa, joka on säveltäjän omaa käsialaa.Teos syntyi Schönbergin kipeän aviokriisin aikana. Teos on tuskanhuuto, jossa Schönberg paranteli taiteen avulla haavojaan.Jousiorkesteriversiossa teos menetti ainakin nyt jotakin vereslihaisesta herkkyydestään ja aavemaisesta kammottavuuden tunteesta. Kiihkeästi vispaamalla ja viuhtomalla Mansur latasi jousisointiin raskasta ilmaisupainetta ja sointimassaa enemmän kuin tarpeeksi.Virva Puumala todisti äänensä kestävyyden ja läpilyöntivoiman kahdessa viimeisessä osissa, jotka Schönberg sävelsi Stefan Georgen kahteen runoon. Jousikvartetossa solisti pääsee helpommalla ja voi laulaa leijailevammin.Jatkoilla oli ilo kuulla Berwaertsin tyylikästä mikrofonilaulua Brelin Marieke-, Mathilde-, Amsterdam- ja Ne me quitte pas -lauluissa. Hänellä on kaunis ja lämmin, tasasointinen ja taipuisa baritoni. Tulkinnat olivat hyvin siistejä verrattuna Brelin omiin rosoisiin esityksiin, mutta ne eivät jääneet vaille Brelin elämäntuskaa ja ekstaasia.Bewaertsia säestänyt yhtye soitti välipaloina Rameaun kansanomaisia tansseja, jotka sopivat hyvin seuraan. Sovitukset erinomaisia ja jousiyhtye mitä mainion harmonikka- ja lyömäsoitinväreineen. Brel-numeroihin syttyi tarpeen vaatiessa värisevää ja tärisevää sointikuumetta.