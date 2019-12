Kulttuuri

Trumpin vaalivoittoa ylistävästä vasemmistofilosofi Zizekistä on vaikea pitää

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aikoina on ollut vaikeaa olla Žižekin ajattelun ystävä.Slovenialainen filosofi Slavoj Žižek (s. 1949) nousi 2000-luvun alussa aikamme tunnetuimmaksi vasemmistofilosofiksi. Hänen poliittisesti epäkorrektit vitsinsä, nokkelat viittaukset hittielokuviin, häikäilemätön radikaalius ja valtava lukeneisuus yhdistettynä neuroottiseen paidannyppimiseen tekivät hänestä täydellisen julkkisintellektuellin.Sitten tapahtui jotain. Hänen poliittiset lausuntonsa alkoivat käydä kärkevämmiksi. Olivatko ne vain provokaatioita? Tavallaan oli hauskaa, kun hän ylisti Trumpin vaalivoittoa, mutta… oikeasti? Mitä mieltä hän lopulta oli muslimimaiden kulttuurista?Vastaisku oli väistämätön. Iskuja on tullut vuosien myötä poliittisesti oikealta ja vasemmalta.Lokakuussa Current Affairs -lehdessä julkaistu kirjoitus väitti Žižekin olevan taantumuksellinen rasisti ja älyllisesti pelkkä huijari, vasemmiston suurin uhka.Kuten Žižek itse on sanonut, hyökkäykset ovat olleet henkilökohtaisuudessaan asiattomia ja älyllisesti kohtuuttomia.Žižek ei mielestäni ole rasisti.Olen aina lukenut Žižekiä hänen ihmismieltä koskevan filosofiansa takia, en hänen poliittisten ajatustensa takia.Hän artikuloi ihmisen mutkikkaan ristiriitaisuuden täsmällisesti ja ajallemme osuvasti. Hän yhdistää 1800-luvun saksalaisen idealismin ja 1900-luvun ranskalaisen psykoanalyyttisen filosofian. Lopputulos on pirun monimutkaista, mutta valaisevaa.Kun Žižekin filosofia kuitataan huijaukseksi, kritiikin ydin näyttää usein olevan ”en ymmärrä tätä, joten tämän täytyy olla humpuukia”. Tuntuu, ettei aina ole edes yritetty.Se on sääli.Žižekillä olisi annettavaa nyt, kun kapitalismin ongelmista puhutaan laajasti. Hän yrittää näyttää, miten syvällä ideologia meissä asuu.Itse luen hänen teoksistaan muun muassa sen viestin, että yhteiskunta voi muuttua radikaalisti vain, jos yksilöt muuttuvat perustuksia myöten.Se ei ole mukava viesti, eikä sitä kukaan kuule mielellään, millään puolella poliittista kenttää.