Tampereen taiteilijaseuran riemastuttava juhlanäyttely kertoo elämän iloista ja harmaasta arjesta

vuotta täyttävä Tampereen taiteilijaseura olisi tuskin voinut saada juhlanäyttelyynsä parempaa huoneentaulua kuin Tiina Lehikoisen mainio tekstiteos Pieni suuri rihmasto (2019). Lehikoinen on selannut taidejulkaisuja ja kritiikkejä sadan vuoden ajalta ja järjestänyt eri kymmenluvuille tyypilliset sanat omiin sarakkeisiinsa.Sanat ovat paljon kertovia ja sataan vuoteen niitä mahtuu paljon. Taidepuheen kronikkana teos on riemastuttavaa luettavaa. Se tuo esiin taidemaailmaa eri aikoina hallinneet aatteet ja muodit ja muistuttaa, että pysyvintä taiteessa on jatkuva muutos.Tampereen taiteilijaseuraan kuuluu lähes 300 jäsentä, joista juhlanäyttelyn kuraattorit, kriitikko Pessi Rautio ja kuvanveistäjä Matti Kalkamo, ovat valinneet Taidehalliin 24 taiteilijaa. He näyttävät tietoisesti ohittaneen Tampereen tunnetuimmat tekijät kuten Teemu Saukkosen, Jyrki Siukosen ja Charles Sandisonin.Pelkästään nämä S-alkuiset nimet kertovat pirkanmaalaisen taiteen määrästä ja elinvoimasta.Tuttujen nimien sijaan kuraattorien haaviin on tarttunut taiteilijoita, joiden teoksia on Helsingissä nähty vain satunnaisesti tai harvoin. Yksi heistä on Juha-Pekka Köykkä, jonka kolmen maalauksen sarja Identity I–III (2019) täyttää komeasti kuvanveistosalin päädyn.Tamperelaisuutta tai pirkanmaalaisuutta näyttelystä on turha etsiä. Asuinpaikalla ei ole merkitystä maailmassa, jossa taiteen trendit leviävät nopeasti ja vaikuttavat paitsi taiteilijoiden työhön myös kuraattoreiden käsityksiin.vastakohdat, ihmisen osa, elämän ilot, unelmat ja harmaa arki ovat kuitenkin näkyvästi läsnä Taidehallissa. Tämä saattaa viestiä sekä taiteilijoiden että kuraattoreiden halusta pitää kiinni jostain todellisesta ja tavallisesta kaiken kyllästämän virtuaalisuuden keskellä.Ihmisiä esittävien kuvien ohella käsin tekeminen hallitsee näyttelyä. Maalauksia ja piirustuksia on paljon, valokuvia ei lainkaan ja videoteoksiakin vain yksi, Marko Lampisuon Suomen kesä… ja muita vuodenaikoja (2016). Hieno teos tiivistää vuodenkierron noin seitsemään minuuttiin.Samalla tasavahvasta ja monipuolisesta näyttelystä suosikikseni nousee Liisa Hietanen, jonka virkkaama ja neuloma Raija (2018) pysäyttää yhä uudelleen. En muista, että koiraansa ulkoiluttavaa eläkeläistä olisi koskaan kuvattu näin elävästi ja lämpimästi.Hietanen on virkannut ihmisiä ja asioita pitkään, kerran kokonaisen poliisiauton. Näyttelyssä on toinenkin hänen teoksensa, mutta mielelläni olisin nähnyt niitä enemmän.Jarno Vesalan tummanpuhuvat ja Hitchcock-henkiset videoinstallaatiot ovat ansaitusti herättäneet huomiota myös maailmalla, eikä hän petä odotuksia nytkään. Moniselitteinen ja tunnelmaltaan tiivis Uudet kengät (2017) askarruttaa mieltä pitkään näyttelystä poistumisen jälkeen.