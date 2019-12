Kulttuuri

Radion sinfoniaorkesteri juhlisti itsenäisyyspäivää komealla konsertilla

sinfoniaorkesterin itsenäisyyspäiväkonsertti oli katettu komeasti suomalaisella musiikilla.Leevi Madetojan Kullervo kietoi heti kansallisromanttiseen syleilyynsä. Vaskien kutsu loi silmien eteen Kullervon sotaan lähdön Akseli Gallen-Kallelan kuvana.Oli helppo nähdä Kullervo istumassa hevosensa selässä, joskin musiikin tarjoama maisema on kesäisempi. Hienointa omaa sävelkieltä Madetoja tarjosi pyöritellessään orkesteria koskien kuohuissa.Oli myös erinomainen valinta näyttää yhdellä teoksella mitä suomalainen musiikki oli riehakkaimmalla uudistumisen ja kuulijoiden kouluttamisen aikakaudellaan.vuonna 1990 valmistunut klarinettikonsertto Carpe diem! oli syntyessään nuorten miesten taidonnäytehaaste.Klarinetin maagikko Kari Kriikku ja säveltäjä ovat yllyttäneen toisensa aina vain hurjempiin suorituksiin: sävellä sinä, minä kyllä soitan!Virtuoosimaiset sävelkulut, hiljaiset multifonikoraalit, klarinetin kirkaisut yli orkesterin. Niistä on Kaipaisen konsertto ja Kriikun osaaminen tehty.Lepotaukoja Kriikulla ei ole, sillä tarttumisen hetket pakenevat orkesterin tikuttaessa vääjäämättömästi taustalla aikaa. Radion sinfoniaorkesterin 25-henkisestä kamarikokoonpanosta irtoaa hyvin ”Avanti!”, nykymusiikin esitysedelläkävijä.Kapellimestari Klaus Mäkelä piti kokonaisuuden tarkasti otteessaan.on tietysti itseoikeutetusti mukana näissä kekkereissä. Lemminkäisen neljä legendaa mahdollistaa monenlaisten kansallistunteiden läpikäynnin.Tuonelan joutsenesta Mäkelä rakensi todella hitaasti virtaavan tumman joen, minne Sanna Niemikunnas loi kauniilla englannintorvellaan linnun lipumaan.Kun Lemminkäisen äiti pelastaa poikansa, Sibelius tuo sisään taidokkaasti kalevalaisen loitsun kansantanssiaiheena.kapellimestari, vuonna 1996 syntynyt Klaus Mäkelä johtaa haluamansa suoraan musiikista ja on siksi ansiosta tulevaisuuden lupauksiamme.Konsertin teosten musiikillinen energia olisi jo riittänyt lataamaan suomalaisuusakut, mutta silti oli hienoa saada jälkiruuaksi Finlandia.Niin kuin vain sen suomalainen huippuorkesteri voi itsenäisyyspäivän kunniaksi soittaa.