”Tiesin, että nyt on kovat piipussa”, sanoo huippusuosittu kirjailija Jo Nesbø HS:lle – Veitsi ei ole rutiinidekkari

”Tiesin, että nyt on kovat piipussa”, sanoo huippusuosittu kirjailija Jo Nesbø HS:lle – Veitsi ei ole rutiinid

Kirja singahti

Pettävälle pohjalle

Vaikka

Moraali on

Jo Nesbø: Veitsi (Kniv). Suom. Outi Menna. Johnny Kniga. 570 s. ★★★★★

eniten myytyjen kirjojen listan kärkeen välittömästi – sekä Suomessa että useissa muissa maissa – vaikka se on jo sarjan kahdestoista osa.Syy norjalaisen dekkarikirjailijan Jo Nesbøn jatkuvaan suosioon ei piile uutuudenviehätyksessä. Lukijat eivät halua päästää irti piinatusta oslolaispoliisista Harry Holesta, jonka elämä pudottaa useamman kerran polvilleen. Hänestä on tullut monelle kuin perheenjäsen.Suurin syy tämänkertaiselle menestykselle on kuitenkin se, että lokakuussa Suomessa ilmestynyt Veitsi on yhtä hyvä kuin parhaat Harry Hole -dekkarit. Se on huimasti parempi kuin sitä edeltänyt Jano.”Heh. Olen itsekin samaa mieltä. Veitsi nousee mielestäni samalle tasolle kuin Punarinta vuodelta 2000 – tai Lumiukko vuodelta 2007”, toteaa Jo Nesbø, joka teki Helsinkiin pikaisen kuuden tunnin vierailun tämän viikon tiistaina.”Saadessani kirjan valmiiksi olin luottavainen. Tiesin, että nyt on kovat piipussa.”Se tarkoittaa, että Veitsi ei ole mikään rutiinidekkari. Kaikkea muuta.eksyneen Harry Holen keskelle suurta henkilökohtaista tragediaa heittävä Veitsi ei syntynyt hetkessä. Tärkein syy siihen on ollut se, että muut kirja- ja elokuvahankkeet ovat pitäneet Jo Nesbøn kiireisenä eikä hänellä ole yksinkertaisesti ollut aikaa palata Harry Hole -sarjaan.Jo Veistä edeltäneen Janon ja edellisen Harry Hole -dekkarin Poliisin väliin mahtui neljä kirjaa ja yksi tv-sarja, Miehitetty, joka on kaikkien aikojen kallein norjalainen tv-sarja. Lumiukosta tehty samanniminen elokuva valmistui vuonna 2017.Oman aikansa vei myös viime vuoden elokuun alussa ilmestynyt romaani Macbeth. Se syntyi, kun brittikustantamo Hogarth Press pyysi kahdeksaa kansainvälistä eturivin nykykirjailijaa kirjoittamaan oman versionsa tai tulkintansa William Shakespearen keskeisistä näytelmästä.Jo Nesbøn kontolle tuli näytelmäkirjailijan yksi tunnetuin tragedia Macbeth.”Kirjoitin Veistä kolmisen vuotta. Tein synopsiksen jo kirjoittaessani Macbethiä. Samalla tein myös useita kymmeniä sivua henkilöiden välistä dialogia nähdäkseni, miten se sujuu ja millaiseksi henkilöiden välinen suhde on sukeutumassa. Ensimmäiset suuntaviivat Veitselle osuvat kuitenkin jo Punarinnan synnyn aikoihin, jolloin hahmottelin Harry Holen koko elämän kulkua ja vaiheita”, Jo Nesbø muistelee.”Erityisen rankaksi kirjoittamisen teki se, että sarjan muutama keskeinen henkilöhahmo kohtaa Veitsessä loppunsa. Näin vain tapahtui, vaikka en niin voimakkaasti identifioidukaan roolihahmoihini.”Jo Nesbø korostaa, ettei hän ajattele lukijoiden tai kustantamon odotuksia. Hän seuraa intuitiota. Hänen ei liioin tarvitse saada väen väkisin kirjaa markkinoille joka syksyksi.”En ole enää siinä tilanteessa, että täytyisi kirjoittaa, jotta voisi maksaa vuokran. Olen tietysti etuoikeutetussa asemassa. Sitä en voi kieltää.”Hän sanoo kirjoittavansa kirjoja niin kauan kuin hän nauttii siitä. Väkisin hän ei halua kirjoja tehdä.Jo Nesbø ei sinänsä halua joutua lukijoiden ennakko-odotuksien vangiksi, hän tietää hyvin, että tekstin ja lukijoiden välinen vuorovaikutus joko tuhoaa kirjan tai saa sen liitoon. ”Rikosromaani ei voi jäädä pelkäksi sudokuksi. Kirjailijan täytyy tähdätä korkeammalle.”Sen verran Jo Nesbø on uudistunut, että hän on kitkenyt Veitsestä väkivallalla mässäilyn ja tiivistänyt psykologista otettaan. Harry Hole on ratkennut tällä kertaa ryyppäämään.Palkitseva vuorovaikutus vaatii Nesbøn mielestä kirjailijalta hiukan selvänäkijän vikaa. Hänen mielestään ei pidä yksioikoisesti ajatella, mitä lukija odottaa kirjalta ja täyttää mekaanisesti tuo odotus. Sen sijaan on osattava täyttää sellaiset lukijan haaveet tai odotukset, joita hän ei edes tiennyt itsellään olevan.Tämä lähtökohta näkyy vahvasti myös Veitsessä. Nesbøn käsissä juoni on täynnä yllätyksiä, vääriä vihjeitä ja arvaamattomia käänteitä. Se merkitsee lineaarisen kausaliteetin rikkomista. Siksi Veitsen juoni on kuin rikki isketty ohut lasisauva, jonka fragmentit ovat sinkoutuneet hajalleen pitkin kerronnan rullaavaa vetohihnaa.Kirjailija tunnetaan erityisesti armoitettuna hämääjänä, väärien johtolankojen sirottelijana.”En lähtisi mystifioimaan tätä puolta kovin paljon, koska lukijan huijaaminen on niin oleellinen osa rikoskirjallisuutta.”yksi niistä keskeisistä teemoista, joita Jo Nesbø tarkastelee Veitsessäkin. Moraali on vahvasti sidoksissa aikaan, mutta samalla se on kuin saippua, joka karkaa käsistä, kun siitä yrittää saada otteen.”Moraali on pelkkä kuorrute. Jo historia osoittaa, että ihminen ja kansakunnat toimivat itsekkäästi. Vasta tapahtumien kirjaaminen manaa esiin valheellisen näkemyksen ylevästä maailmanhengestä”, Nesbø huomauttaa.Veitsessäkin hän porautuu harmaalle alueelle, jossa hyvä liudentuu pahaksi ja päinvastoin.”On naiivia ajatella, että me emme viime kädessä olisi meitä ympäröivän yhteiskunnan tuote. Kontekstista, arvoista, sovinnaisuuskäsityksistä ja asenteista ei pääse eroon, vaikka niin kuvittelisi tai toivoisi.”