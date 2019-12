Stereo on tehnyt yhden vuoden suurimmista kotimaisista hittikappaleista, mutta bändiä ei tunneta Suomessa edes nimeltä – kuinka se on mahdollista?

Kulttuuri

Stereo on tehnyt yhden vuoden suurimmista kotimaisista hittikappaleista, mutta bändiä ei tunneta Suomessa edes

”Tavoitteena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koukeroisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Käytännössä

Ennen

Kohta

Lopulta

Nelonen Media ja sen radiokanavat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.

oli luoda EDM-duo Stereolle nimeä ja tunnettuutta hyödyntäen strategisesti eri kanavia sekä kumppanuuksia – – Syntyi brändinrakennuksen roadmap, jonka avulla Stereo nostettiin suomalaisten soittolistoille.”Tämä monelle käsittämätön lause on peräisin markkinointitoimisto Ping Helsingin lokakuisesta Facebook-päivityksestä. Päivityksessä mainostettiin seminaaria, jossa markkinointialan ihmiset puhuivat caseistaan ja kertoivat, miten ovat onnistuneet tekemään brändejään tunnetuiksi.Yksi näistä caseista oli suomalainen uutuusbändi.markkinointikoneiston lauseita ei ole totuttu lukemaan, kun mietitään, kenestä tulee Suomen musiikkimaailman seuraava huippusuosittu nimi.Ehkä olisi syytä, koska markkinointijargonia hyödyntänyt Stereo on onnistunut siinä, mistä suurin osa suomalaisista muusikoista vain haaveilee. Sen kappale Vuosien päästä on Spotify-kuunteluita ja radiosoittoja tarkastellessa yksi vuoden isoimmista hiteistä. Spotifyssa se on kerännyt 7,8 miljoonaa kuuntelua. Yhteensä Stereon debyyttilevyllä on toistoja yli 14 miljoonaa.Silti Stereosta puhutaan yllättävän vähän.Kävin arkipäivänä Helsingin keskustassa kysymässä eri ikäisiltä ihmisiltä, tietävätkö he yhtyettä nimeltään Stereo. 15 haastatellusta kolme tunnisti nimen. Hittikappaletta kukaan heistäkään ei muistanut nimeltä.yhtye Stereo siis on?Annetaan EDM-duon jäsenten Leo Hakasen ja Jere Marttilan kertoa. Ennen sitä he haluavat kuitenkin kommentoida jutun alussa olevaa markkinointiyrityksen sitaattia. Siinä on yksi asia, joka kaksikkoa ärsyttää.”Millään roadmapilla ei pääse suomalaisten soittolistoille, emme ole niin koskaan väittäneet. Nimeä voi saada tunnetuksi, mutta ketään artistia ei voi pakottaa varsinkaan kenenkään yksityishenkilön Spotify-soittolistalle”, Marttila sanoo.Matka soittolistoille alkoi kesällä 2018.Silloin Marttila ja Hakanen istuivat samalla Vallilan studiolla sijaitsevalla sohvalla kuin nyt ja päättivät perustaa uuden bändin. Se oli heille iso muutos. Marttila ja Hakanen olivat soittaneet yhdessä 2000-luvun suosituimmassa suomalaisyhtyeessä Haloo Helsingissä sen perustamisesta lähtien. Nyt Haloo Helsinki! oli päättänyt jäädä tauolle.Tauko tarvittiin, koska Hakasella, Marttilalla, Jukka Soldanilla ja Elisa Tiilikaisella ei ollut hajuakaan siitä, mitä he haluaisivat tehdä yhdessä seuraavaksi. Samalla Tiilikainen oli päättänyt kokeilla uraansa sooloartistina Ellips-nimellä.Niinpä myös Marttila ja Hakanen kertoivat haaveestaan. He olivat innostuneet jo viisi vuotta sitten EDM-tyylisestä koneellisesti tuotetusta musiikista, ja halusivat nyt tehdä samaa suomeksi eri artistien kanssa.Suomessa on ollut Darudesta lähtien instrumentaalista elektronista musiikkia tekeviä nimiä, mutta puhtaasti pop-henkistä laulettua EDM:ää täällä on ollut tarjolla hyvin vähän. Ulkomaiset EDM-tähdet, kuten David Guetta, The Chainsmokers, Martin Garrix ja Armin van Buuren ovat vierailleet Suomessa toistuvasti.Marttila että Hakanen puhuvat moneen otteeseen intohimosta ja halusta tehdä sellaista musiikkia, josta he itse pitävät. He haluavat tehdä selväksi, että Stereon ytimessä on nimenomaan musiikillinen intohimo, eivätkä strategiset kumppanuudet tai roadmapit.Niin siitäkin huolimatta, että Hakanen ja Marttila ovat kertoneet myös avoimesti kumppanuuksistaan, joiden avulla yhtye oli esimerkiksi varattu suomalaisfestareiden esiintyjäksi ennen kuin ensimmäistäkään kappaletta oli julkaistu.”Olimme buukanneet 20–30 keikkaa kesäfestareille ilman, että kukaan oli kuullut yhtään biisiä. Oli siinä aikamoinen kupla luotu. Kundejakin alkoi vähän jännittää”, markkinointitoimisto Hypementin Matti Vaininen kertoi lokakuussa.Hakasta ja Marttilaa harmittaa, että avoimuus suunnitelmallisuudesta on samalla johtanut siihen, että heidän aitoa intohimoaan itse musiikin tekemiseen on alettu kyseenalaistaa. He korostavat, että kaikki heidän kaikki kaupalliset kumppanuutensa ovat keskittyneet musiikkiin.”Ei olla oltu peukut pystyssä jossain kadunvarsimainoksissa”, Hakanen sanoo.Kaikissa levy-yhtiöissä mietitään heidän mukaansa isojen nimien kanssa ihan samoja juttuja, joita he ovat itse miettineet viime vuoden kesästä lähtien.Stereon yhteistyökuviot ovat tarkoittaneet sitä, että yhtye on hankkinut tuekseen tunnettuja yrityksiä, jotka ovat nostaneet yhtyettä esille. Markkinointitoimisto on auttanut puskemaan Stereota julkisuuteen ja keikoille. Se on toki ollut Marttilalle ja Hakaselle helpompaa kuin täysin uusille muusikoille, koska he olivat Haloo Helsingin ansiosta tuttuja nimiä.Esimerkiksi Stereon pääyhteistyökumppani Red Bull on tehnyt yhtyeen musiikinteosta dokumenttisarjan Youtubeen ja mahdollistanut heidän avauskeikkansa Vanhalla ylioppilastalolla. Toisaalta Hakanen ja Marttila ovat edustaneet Red Bullin urheilutapahtumissa, kuten juoksukilpailussa ja mäkiauto-gp:ssä.Stereon listaamissa yhteistyökumppaneissa on mukana Nelonen Media, joka omistaa muun muassa Radio Suomipopin, Radio Aallon ja Loopin, joilla Stereon musiikki on soinut. Nelonen Median musiikkijohtaja Mikko Koivusipilä sanoo, että yhteistyö ei tarkoita sitä, että tietyn yhtyeen musiikkia soitettaisiin aktiivisemmin.”Soittomäärät ratkeavat tutkimuksen kautta”, Koivusipilä viestittää.Sen sijaan yhteistyö näkyy esimerkiksi siinä, että Nelosen The Voice of Finland -ohjelman voittanut Markus Salo teki Stereon kanssa kappaleen yhtyeen albumille.kaikkea kumppanuudet ovat auttaneet kaksikkoa etenemään nopeasti.Nopeus oli Stereon kohdalla edellytys, koska Marttila ja Hakanen olivat jo etukäteen päättäneet, että projekti päätettäisiin tällä erää vuoden 2019 loppuun, koska vuoden 2020 alussa Haloo Helsinki! palaisi tekemään uutta albumia.Nopeus oli mahdollista kaksikon Haloo Helsinki! -taustan ansiosta. Marttila ja Hakanen olivat jo tunnettuja musiikkipiireissä. Se myös jännitti heitä.”Olisimme voineet pilata tuon maineen, jos tämä projekti olisi epäonnistunut täysin.”Omien sanojensa mukaan he eivät olleet asettaneet yhtyeelleen mitään tarkkoja tavoitteita menestyksestä.”Tavoite oli, että tehdään töitä vuoden ajan niin kovaa, että jouluna tuntuu”, Hakanen jatkaa.on joulu, ja vähitellen alkaa tuntua. Festarikeikkoja on ollut, samoin muita esiintymisiä. Ne eivät ole tosin olleet massiivisia areenoita, vaan ennemminkin pieniä yökerhoja ja klubeja. Sellaisia, joissa Haloo Helsinki! keikkaili kymmenisen vuotta sitten.Tämä tiivistää Stereon tilanteen. Vaikka sillä on hihassaan yksi vuoden kuunnelluimmista biiseistä ja vaikka myös Samu Haberin kanssa tehty Sä saat mut palasiksi on soinut hyvin radioissa, Stereo ole erityisen tunnettu nimi.”Jos puhutaan bändin brändäyksestä, biisi on todella oleellisessa roolissa siinä. Usein, esimerkiksi Haloossa tunnistettavuus on tullut vokalistin äänestä. Meillä on eri tilanne: joka kappaleella on eri laulaja. Ja kun kappaleen kuulee, se henkilöityy ensisijaisesti laulajaan. Esimerkiksi Samun kanssa tehtyä kappaletta on pidetty Samun omana biisinä. Tässä on totuteltavaa suomalaisille”, Marttila sanoo.”Maailmalla esimerkiksi Guetta ja Chainsmokers ovat tehneet tätä pitkään. Heidän kappaleillaan on fiittaajia, mutta ihmiset ovat vähitellen oppineet ajattelemaan niitä silti tuottajien kappaleena”, Hakanen jatkaa.Kun Stereon biisin kuulee radiossa tai Spotifyn soittolistalla, mikään ei kerro, että se on juuri Stereon kappale. Ei ole ihme, että nimi ei jää hetkessä mieleen.oleellisinta ei ehkä olekaan Stereo-nimen tunnettavuus, vaan se, mitä Marttila ja Hakanen ovat kovalla työllään onnistuneet vuodessa saavuttamaan.”Jengi kuuntelee biisejä, ja ne soivat radiossa. Se on kiistaton fakta”, Hakanen sanoo.Vuosien päästä -hitillä Hakanen ja Marttila ovat onnistuneet iskemään oikeaan rakoon. Ja nyt kun he ovat onnistuneet siinä, on aika lopettaa. Joulukuussa edessä ovat yhtyeen toistaiseksi viimeiset keikat.Sen verran hyvin debyyttivuosi on mennyt, että Marttila ja Hakanen lupailevat jo nyt Stereon paluuta. Sitä he eivät osaa sanoa, milloin paluu tapahtuu. Pian on aika keskittyä taas kokonaan Haloo Helsinkiin, joten uutta Stereon tuotantoa tai keikkailua on luultavasti turha odotella ainakaan ennen vuotta 2021.Toivoa sopii, että yhtyeen nimen muistavat fanit jaksavat odottaa siihen asti.