Kulttuuri

Sunnuntaiesseet tavoittelevat viikonlopun harvoin toteutuvaa ideaalia: kiireetöntä mietiskelyä menneestä viiko

Kustannustoimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhemman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntaiesseisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti Arnkilin Lauantaiesseet (2014) päivitti kustantamoiden vanhan sivistysihanteen onnistuneesti kulttuurimaastoon, jossa korkean ja matalan välinen raja ei ole edes muodollisuus. Arnkil kirjoitti suurella pieteetillä ja yleistajuisuuden tasolla yhtä hyvin Paavo Rintalan romaaneista kuin Foo Fightersin musiikista.Kysymystä taiteen arvosta ei esitetty. Hyvin eritelty kokemus ja sen analyysi todistivat kysymättäkin, että kulttuurituotteet ovat tärkeämpiä kuin luulemme.Lauantaiessee, myös tämän lehden sivuilta tuttu, viittaa kansainvälisten laatulehtien tapaan julkaista viikonloppuisin paksumpia, kulttuuri-ilmiöitä taustoittavia lukupaketteja.Arnkilin (s. 1975) esseissä elää viikonlopun harvoin toteutuva ideaali, kiireetön reflektio kaikesta siitä, mikä työviikolla jää juoksevien asioiden jalkoihin. Uusi Sunnuntaiesseet on tismalleen Lauantaiesseiden mittainen, joskin esseitä on yksi vähemmän.Jatko-osa on odotettu ja oikeutettu, mutta seuraavana väijyvä maanantai saa toivomaan, että trilogia ei täydenny.kollegan Martti Anhavan tyyliin Arnkil käyttää esseen lähdemateriaalina toimittamiaan kirjoja ja niiden työstöprosesseja. Sunnuntaiesseissä hän kairaa kurkistusaukon Jaakko Yli-Juonikkaan omaperäistenkirjojen, erityisesti massiivisen ja pelillisen Neuromaanin, toimittamiseen.Aivoja simuloiva romaanihirviö tuntuu ruokkivan todellisuutta kustannustoimittajan ympärillä. Käsikirjoituksen lukeminen HSL:n linja-autossa katkeaa, kun iso nahkaliivimies täräyttää harrikkansa bussin kylkeen.Lauantaiesseiden jälkeinen tilaustyö Raittilan linja (2016) oli erinomainen johdatus Hannu Raittilan (s. 1956)proosaan, yhtenä lukunaan kattava Raittilan haastattelu. Kenties onnistuneesta kokeilusta inspiroituneena Arnkil hyödyntää Sunnuntaiesseissä entistä enemmän jalkatyön kerryttämää haastatteluaineistoa.Petri Tammisen haaksirikkoinen Meriromaani johtaa ajatuksiin taiteilijan vääjäämättömästä riittämättömyyden tunteesta, jota Arnkil käy setvimässä kirjailijan kanssa Vääksyssä, Tammisen kotikonnuilla. Tammisen 60-vuotispäivä on vuonna 2026, toivottavasti Arnkil ehtii siihen mennessä toteuttaa kirjan myös hänen tuotannostaan. Ainekset ovat jo tässä esseessä paikallaan.Virpi Suutarin dokumenttielokuvien analyysin lomassa kulkee kysymys siitä, kuka oikein haluaa hahmoksi niihin. Suutarin teokset ovat suuren työn ja lukuisien ottojen takana, mutta ihminen ei niissä yleensä näyttäydy hehkeimmässä valaistuksessa. Suorat kysymykset on tekstistä piilotettu, mutta sitaateissa vastausta muotoilee Suutarin Yrittäjä-elokuvasta tuttu nyhtökauran kehittäjä Reetta KiveläMuodostuu lyyrinen dialogi, jossa haastattelu- ja esseeäänen väliin jää kutkuttavia aukkoja.sopisi hieman itseriittoisempi esseeminä, jonka ei tarvitsisi joka hetki etsiytyä dialogiin toisten tekemän taiteen kanssa. Esseet käsittelevät melkein mitä vain ja pysyttelevät liikaakin otsikoidun aiheensa piirissä, mutta teemojen tasolla ne usein lomittuvat ja käyvät vuoropuheluun – joka ei aina ole kovin ilmeinen.Saksan varhaisromantiikkaa luotaavaan esseeseen Schlegel, kritiikki ja ironia kaipasin törmäytystä ajankohtaisempiin kulttuuri-ilmiöihin, kunnes tajusin, että sellainen saadaan myöhemmässä Lapsuuden Tikkurilan kuutioita -tekstissä.”Ironiseen asenteeseen kuuluivat yllättävät katkokset ja siirtymät, tyylilajien yhdistelmät sekä leijailu vastakohtien välisissä jännitteissä”, Arnkil kirjoittaa.Tikkurila tuntuu ajautuneen ironiaan silmät ummessa vanhaa purkaessaan ja uutta rakentaessaan:”On toivottoman tuntuinen projekti luoda uusi, huippumoderni yleisilme kaupunginosalle, jossa joka suunnasta katsojaa yhä tervehtivät lysähtäneet liikekorttelit, ammoin trendikkäät elementtitalot ja estetiikaltaan Frank Pappa Show’n vuosiin jääneet ravintolat.”Tässä esseessä Arnkil myös pelaa poikansa kanssa Tikkurilan mainokseksi rakennettua, sisältä onttoa Minecraft-pelin kenttää sekä kuvaa omaa lapsuuttaan avioeroperheessä tuon ”ihan kivan” kaupunginosan liepeillä.Lopputulos on kokoelman täysipainoisin, tuoreita näkökulmia suomalaiseen kehitysmaniaan tarjoava ja samalla henkilökohtainen essee, joka onnistuu mahdottomaksi luulemassani: tekemään Tikkurilasta taidetta.