Ursula K. Le Guin laittaa lukijansa muukalaisen nahkoihin

Ursula K. Le Guinin (1929–2018) myöhäisen luomiskauden novelleja on kahdeksan tarinaa, joista osa liittyy ns. hainilaiseen sarjaan.Le Guinin avaruusmytologian mukaan Hain-nimiseltä planeetalta on puolitoista miljoonaa vuotta aiemmin asutettu ihmisiä eri planeetoille. Samalla heitä on muokattu geneettisesti.Aloitusnovelli Täysi-ikäistyminen Karhidessa sijoittuu samalle Gethen-planeetalle kuin Le Guinin tunnetuin tieteisromaani Pimeyden vasen käsi (1969). Se kertoo, miltä tuntuu aikuistuminen ja seksuaalinen herääminen planeetalla, jonka asukkaat ovat kaksineuvoisia. Normaalisti getheniläiset ovat sukupuolettomia, mutta toistuvan kemmer-jakson aikana saavat mies- tai naistyyppisen seksuaalisuuden.Le Guin onnistuu kuvaamaan meille oudon nuoruuden hapuilevaa seksiä sekä eroottisesti että kauniisti. Novelli päivittää Gethenin seksuaalisuuden 2000-luvulle ja vastaa niihin kysymyksiin, joita nykylukijalle saattaa tulla Pimeyden vasenta kättä lukiessa.tieteistarinoita on kutsuttu antropologiseksi scifiksi, eikä syyttä. Aineistoa Seggrin oloista on paras esimerkki tästä. Novelli koostuu kertomuksista, joiden aiheena on Seggri-nimisen planeetan yhteiskunnan murtuminen. Muinaiset hainilaiset ovat luoneet Seggrille epätasaisen sukupuolijakauman: tyttövauvoja syntyy enemmän suhteessa 12:1.Näin on syntynyt yhteiskunta, jossa ”miehillä on kaikki etuoikeudet, mutta naisilla kaikki valta”. Miehet asuvat suurissa linnoissa ja pelaavat väkivaltaisia pelejä. Parhaat pelaajat palvelevat ilotaloissa, joissa naiset maksavat raskaaksi tulemisesta tai huvitteluseksistä.Sukupuolten valta-aseman kääntämistä harrastettiin jo 1800-luvun tieteistarinoissa – Suomessakin – mutta temppu on yhä tehokas. Kun miehet lopulta vapautetaan, heillä ei ole paikkaa yhteiskunnassa:”Sisareni Pado otti puheeksi mahdollisuuden toimia oppilaana savivalimolla, ja minä olin heti valmis tarttumaan tilaisuuteen; mutta valimon johtajat eivät pitkän keskustelun jälkeen pystyneet hyväksymään miehiä työntekijöiksi. Hormonit tekivät miespuoliset työntekijät epäluotettaviksi, ja naistyöntekijät tuntisivat olonsa epämukaviksi ja muuta sellaista”, kertoo vapautettu mies.Kokoelman päättää Kadotetut paratiisit -pienoisromaani, joka kertoo 200 vuoden matkaa taittavasta sukupolvialuksesta. Päähenkilöt ovat viidennen sukupolven nuoria, jotka näkisivät määränpään 60–70-vuotiaina.Aluksen muutaman tuhannen ihmisen yhteisössä on kuitenkin 150 vuoden kuluessa kehittynyt uskonto, jonka mukaan alus on paratiisi ja sen asukkaat enkeleitä. Matkasta on tullut kaiken tarkoitus ja perille saapuminen muuttunut kerettiläiseksi ajatukseksi. Vaikka tarinassa on konflikti, jännitystäkin, tärkein idea on kuvata kulttuuria poikkeuksellisessa ympäristössä.Maailman syntymäpäivä on tieteiskirjallisuutta parhaimmillaan. Le Guinin varmaa tarinankerrontaa on nautinto seurata. Tutut oletukset kääntyvät nurin ja lukija näkee oman arkensa uusin silmin. Valitettavasti lukunautintoa häiritsee hiomaton käännös.