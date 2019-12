Kulttuuri

Juha Tapion Hartwall-keikka korosti, että hän on tavallisten suomalaisten mies niin kuin ruispalat ja puoli yh

Juha Tapio on Kaiku Entertainmentin artisti. Kaiku Entertainment on osa Sanoma-konsernia kuten HS. Olympiastadionin avajaisshow’n järjestää Nelonen Media, niin ikään osa Sanomaa.

vain Juha Tapiollekin.Myös hän onnistui myymään Hartwall-areenan loppuun. Se on testi, jolla kotimaisen popmuusikon status nykyisin mitataan. Ainakin vielä sen hetken, kunnes ensi kesänä Olympiastadion taas avautuu.Ensi elokuussa stadionilla on tunkua. On avajaiset lukuisine bändeineen. Antti Tuiskun kaksi keikkaa. Todennäköisesti Sunrise Avenuen jäähyväiskeikka venyy myös lisäkonsertin arvoiseksi. Nyt todella nähdään, kuinka hanakoita ihmiset ovat käymään keikoilla.Juha Tapion piti jäädä määrittelemättömälle tauolle. Hartwall-keikkaa mainostettiin, että se on Tapion viimeinen keikka ennen taukoa.on tiedossa, ettei tauko kestä kovin pitkään. Tapio nähdään jo ensi kesänä niissä uudistetun Olympiastadionin avajaisissa.Mikä yhdistää lähes kaikkia Hartwall-artisteja? Vain elämää. Jääkiekkoareenan loppuunmyyviksi artistiksi ponkaistaan yleensä television kautta.Poikkeus on ensi keväänä areenalla keikan heittävä J. Karjalainen. Hän on myös niitä harvoja, joiden ei tarvitse mennä lounas- ja illallispöytään hakemaan lisää suosiota ja tunnettuutta.Juha Tapion suosio on helppo ymmärtää. Suvi Teräsniskan tavoin hänen musiikistaan on riisuttu kaikki tähän aikaan liittyvä ahdistuneisuus ja yhteiskunnalliset ongelmat. Molempien musiikki on keskiluokkaista, heteronormatiivisen pullantuoksuista sunnuntailäpsyttelyä.musiikki on ajatonta ja juuri siksi täysin irti tästä ajasta. Se on kelpo pakokeino maailmaan, jossa metaforat on helppo ymmärtää ja kaikki tuntuu ihanan helpolta.Tässä me kaksi puuta nyt vähän otamme tuulta ja sadetta vastaan, se kuuluu elämään, mutta ei kai tässä sen kummempaa, eläkkeellehän tässä jo pian pääsee, lapsillakin on jo vakityöt ja jälkikasvua tulossa, eiköhän tilata hampurilaiset ja sitten mennään saunaan.Juha Tapio on Vaasan ruispalat, puoli yhdeksän uutiset, asuntolainaneuvottelut, lasketteluloma, aamun sanomalehti, japanilainen auto, se teelaatu joka löytyy jokaisesta taloudesta, jossa ei juoda teetä. Juha Tapio on tavallisuuden ylistys, alimman yhteisen nimittäjän musiikkia suomalaisille.ei ole missään nimessä moite. Ajankohtaisuus ei ole itseisarvo, ja Tapion tekemälle musiikille on tilausta ja sillä on ilmeistä arvoa. Kenenkään suosio ei pysy tasaisena, mutta lauantai-iltana Juha Tapion keikalla oli selvää, ettei hänen suosionsa ole ainakaan alkanut sakata. Hän pääsee siirtymään tauolle juuri oikeaan aikaan. Yleisö hyppi Tapion toiveesta juuri niin kuin hän halusi.Tapion tavallisuuden ylistäminen kävi selväksi jo heti keikan alussa. Ennen keikkaa hallissa soi Eagles. Screeneillä näytettiin, kuinka Juha Tapio tulee hallin pukukopista käytävään. Bändin kanssa halirinki ennen lavalle menoa. Ensin lavan reunalle tervehtimään faneja. Sitten hän soitti hetken yksin kitaran kanssa, ja bändi liittyi mukaan kesken biisin aplodien saattelemana.Näin on tuhannet ja taas tuhannet keikat alkaneet, ja tuhannet ja tuhannet musiikkidokumentit.Juuri tässä piilee Tapion vetovoima. Hän ei tee mitään, mikä ei ole kuviteltavissa tai jo nähty. Ei mitään yllättävää tai sellaista, mitä ihmiset eivät voisi tunnistaa popkulttuurin kuvastosta, kuten miten artistit käyttäytyvät elokuvissa.nahkatakissaan Juha Tapio näytti naapurin mukavalta James Deanilta, joka lopettaa kerrostalossa kotibileet 21.55. Tällä kertaa tosin lipsuttiin lopulta hieman yli kymmeneen.Tapiolla oli lavalla seitsemänhenkinen yhtye, jolle musiikkia oli sovitettu uusiksi moneen levyversioon nähden. Kolmihenkinen puhallinosasto (Antti Rissanen, Jukka Eskola ja Pope Puolitaival) toi musiikkiin viihdeorkesterin estetiikkaa. Se oli todella tarpeellinen elementti hallin täyttämiseksi. Paremmat päivät soi keikan alussa oikein komeasti isolle bändille sovitettuna.Puhaltimien paluu popmusiikkiin on sangen ilahduttavaa, ja esimerkiksi Popeda keikkailee myös laajennetulla kokoonpanolla, johon kuuluu puhallinosasto.Visuaalisia tehokeinoja keikalla oli lavan ylle sijoiteltujen screenien lisäksi konfetti ja pyrotekniikka. Tietysti yleisöä myös pyydettiin valaisemaan areena älypuhelimilla.Hartwall-keikkaan kuuluu tietysti myös vierailijat, ja niitä nähtiin. Ensiksi Tapio kutsui lavalle Ellinooran ja Samuli Sirviön esittämään juuri perjantaina julkaistun Hiljaisii heeroksii. Tietysti Juha Tapio on tehnyt tilauksesta kappaleen Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi. Kappaleessa suomalaiset on taas hiljaisii heeroksii. Freesiä!Hartwallilla kappale tosin kuulosti enemmän Ellinooran biisiltä Of Monsters & Men -viittauksineen, ja oli jokseenkin irrallinen osa show’ta.Kappaleen päätteeksi Tapio huikkasi Ellinooralle ja Sirviölle, että sitten kun on heidän Hartwall-keikkansa vuoro, niin hän haluaa tulla vierailemaan tähän kappaleeseen. Se oli kenties illan paras vahingossa laukaistu vitsi Hartwall-keikkojen tavallisuudesta.Välispiikeissä Tapio välillä jutusteli rennosti vitsaillen, välillä harjoitellut spiikit taas tuntuivat siltä kuin olisi katsonut harrastajateatterin esitystä. Esimerkiksi silloin, kun hän pohjusti Johnia, joka oli banaalin alkuspiikin jälkeen lopulta yksi keikan hienoimmin esitettyjä kappaleita kera Jukka Eskolan väkevän trumpettisoolon.on kuin Suomen Coldplay, jonka kappaleista iso osa on monistettavissa tilanteeseen kuin tilanteeseen. Tosin tämä tavallisuus ja samankaltaisuus johti Hartwallilla siihen, että materiaali alkoi puuduttaa kuin bisnesjargon.En yhtään ihmettelisi, jos joku pomo olisi joskus lähettänyt irtisanotulle työntekijälleen Kelpaat kelle vaan sanat sähköpostitse: Sä mietit kuinka mikään satuttaa voi niin / Parhaat vuotes, kaikki maahan poljettiin / Puoltakaan en sun kivustas voi tietää / sanat kaikki vailla voimaa ilmaan jää / mut joku aamu, mä tiedän sen / sä heräät huomaamaan / sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.Tavallisuuden ylistäminen meni siihenkin asti, että Tapio jutusteli siitä, kuinka hänen on ollut vaikea suhtautua räppiin ja sen suosioon. Hän puhui selvästi yleisölle, jonka hän oletti olevan samaa mieltä. Permannolla yleisössä näkyi eniten keski-ikäisiä pariskuntia sekä nuoria naisia. Sitten Tapio esitti oman Vain elämää -versionsa Profeettojen kappaleesta Sinuhe, joka ei nyt kohonnut pohjustetusta setävitsistä sen kummemmaksi.setti oli juuri niin kuin sopi odottaa. Ennen loppuhuipennusta oli akustisempi osuus ja matalatempoisempia kappaleita. Samuli Edelmann tuli lavalle ja esitti Juha Tapion kanssa kappaleen Tuomittuna kulkemaan.Isoimmat hitit oli säästetty loppuun pötköksi. Tapio laulatti yleisöä coverilla Yön kappaleesta Pettävällä jäällä, joka oli tietysti omistettu Olli Lindholmille.Tapio ei ollut keksinyt tai edes halunnut kehitellä Hartwall-keikkaansa varten mitään spesiaalia, toisin kuin osa artisteista on ainakin yrittänyt tehdä niin. Settilista mukaili pitkälti Tapion syyskiertueen keikkoja. Illan teema oli tavallisuus ennen yllätyksiä.Viime vuosina keikoilla on yleistynyt, sanotaanko sitä vaikka “eeppiseksi lattiatomin rummutteluksi”. Tässä konseptissa lavalle tuodaan lattiatomi, jota yleensä solisti alkaa paukuttaa rumpalin mukana liioitelluin käsiliikkein. Sen on tarkoitus olla yleisöä kiihdyttävä ohjelmanumero ja yllätys, että tässä on rumpu, ja artisti osaa soittaa sitä.Juha Tapio ei ruvennut itse rummuttelemaan, vaan lopussa lavalle kipusi Takomo-yhtye ja peräti neljä lattiatomia. Niitä he sitten paukuttelivat eeppisesti pimeässä loistavien rumpukapuloiden kanssa.päätti yksi Tapion parhaimmista kappaleista, eniten Coldplay-henkinen Sinun vuorosi loistaa, ja konfettia lyötiin taas yleisön ylle, ja sitten oli viimeisten halien aika.Tätä nykyä kotimainen keikkayleisö saa juosta Hartwallilla tämän tästä saattelemassa suosikkiartistiaan tauolle. Tapio ei erityisemmin korostanut tauolle jäämistään tai tehnyt keikan aikana siitä suurta numeroa.Ehkä tauolle jääminen on jo niin tavallista.