sitten sunnuntaina alkaneen We Jazzin lauantaiseen pääpäivään oli pakattu musiikkia niin paljon, että aivan kaikkia neljän eri konserttitilan esityksiä ei pystynyt kuuntelemaan alusta loppuun. Ei edes tarkalla aikataulutuksella.Mutta toki kannatti yrittää, sillä tapahtuman yhdestätoista ulkomaisesta esiintyjästä kahdeksan oli Suomessa ensimmäistä kertaan. Ja heistä viisi lauantaina Valkoisessa salissa ja Suvilahdessa, iltakuudesta aina aamuyhteen.Seitsemättä kertaa järjestettyyn We Jazziin liitetyt mielikuvat ovatkin sen verran vahvoja, että se voi koota ohjelman tekijöistä, joista edes pidemmälle ehtineet eivät ole todennäköisesti perillä – jos ovat koskaan kuulleetkaan.livenä ennestään tuttu ulkomaalainen oli Virossa varttunut alttosaksofonisti Maria Faust, joka oli ehtinyt esiintyä We Jazzin ohella aiemmin ainakin April Jazzissa, Pori Jazzissa ja Tampere Jazz Happeningissa.Tanskaan asettuneen Faustin yhtye oli kuitenkin hänen uusimpansa ja se esitti hänen uusimman levytetyn teoksensa, Machinan. Mutta musiikista ei voinut erityisemmin erehtyä tälläkään kertaa, jos Suomessa jo soitetut Sacrum Facere ja In The Beginning ovat jättäneet kuulojälkiä: vähäeleistä ja väreilevän surumielistä sekä jopa nykyjazziksi kamarimusiikillista ja kansanmusiikillista.Faustin hymnimäiset sävellykset ovat usein pohjimmiltaan myös käsitteellisiä, jonkin yleisemmän ja yhteiskunnallisemman idean jäsentämiä. Tosin nyt hän pidättäytyi tyystin kertomasta, kuinka nelikymmenminuuttinen Machina liittyy venemoottoreihin sekä veteen – vertauskuvana ja luonnonvoimana.Jotain niistä välittyi silti varmasti tietämättömillekin, kiitos ennen kaikkea Faustin poikkeuksellisen kahden kontrabasson ja yhden sellon kokoonpanon. Teoksen keskeinen solisti oli kuitenkin tenorisaksofonisti Ned Ferm, joka kytki väkevillä vedoillaan Machinan samalla jazziin.Aleksanterinkadun vanha ja arvokkaalta vaikuttava Valkoinen sali oli omiaan tälle teokselle, jonka ytimessä on jonkinlainen ajallinen etäisyys, menneen ja nykyisen kaksoisvalostus.illan aloittaneessa pianisti Elliot Galvinin sooloesityksessä oli vain nykyisyys, sillä kaikki kolme vartin täyttäneet kappaleet olivat paikanpäällisiä, "puhtaita" improvisaatioita.Ensimmäisen soololevynsä vasta julkaisevan englantilaisen Galvinin esitys vaikutti tässä suuressa tilassa kuitenkin vajavaiselta, jos odotti jotain yhtenäistä hahmotelmaa tai omaa musiikillista tulokulmaa. Nyt hän enimmäkseen esitteli erilaisia improvisaatiotapoja – että mitä pianolla voi tehdä.Hetkellisyys ja heittäytyminen olivat tunnussanoja myös Suvilahden Tiivistämössä ja Mittarikorjaamossa, jossa kaikki iltamyöhään esiintyneet ulkomaiset artistit olivat ensikertalaisia.Silmämääräisesti ja kuulonvaraisesti suurimman vaikutuksen runsaaseen yleisöön teki englantilainen Ill Considered, jonka erittäin energisellä ja rytmisesti ryhdikkäällä avant-jazzilla oli valaissut pienen kylän.Tenorisaksofonisti Idris Rahmanin, bassokitaristi Leon Brichardin ja rumpali Emre Ramazanoglun trio on todellinen diy-yhtye, sillä se julkaisee itse vähin äänin levynsä, eikä pidä itsestään meteliä. Mutta kerrankin musiikki puhui puolestaan, vaikka kielessä ei ollut mitään erottuvasti omaa.viereisessä Mittarikorjaamossa esiintynyt norjalainen trumpetisti Hilde Marie Holsen herätteli myös mielikuvia vanhemmista edeltäjistään, elektroakustisen ambient-tyylin pioneereista. Mutta pitkiä ääniä soittanut sekä niitä elektronisesti käsitellyt ja kerrostanut Holsen osoittautui aikaa myöten omanlaisekseen musiikilliseksi maalariksi.Pienemmän Mittarikorjaamon toinen esiintyjä, hollantilainen kosketinsoittaja Ronald Langestraat oli musiikillisesti täysin muuta maata, vaikka viehättävällä kuriositeettisella ja kornilla tavalla.Kaksi unohduksiin vaipunutta ja juuri uudelleen julkaistua pop-albumia (1984 ja 1991) yksin tehnyt Langestraat olisi voinut vain luottaa enemmän itseensä ja erottumattoman musiikkinsa lumovoimaan.Nyt hänellä oli mukana myös bassokitaristi ja conga-rumpali, joiden jyminä peitti puolittain epookkisen soundin – sen, joka syntyi ikivanhalla ikonisella DX7:lla, 1980-luvun varhaisella digitaalisyntetisaattorilla.