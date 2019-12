Kulttuuri

Journalismia tekevät liian vanhat ihmiset väärässä paikassa, sanovat nuorten palkitun Rare-median tekijät

voimme ostaa tummaa makaronia vaalean sijaan!””Ja syödä paljon parempaa puuroa.”Kyse lienee vitsistä, sillä jos ei ole, pastaa ja puurohiutaleita saa alkaa hankkia konttikaupalla.Vanhan tehdasrakennuksen pihalla Nokialla hytisevät Rare-median jäsenet pokkasivat nimittäin reilu kuukausi sitten 250 000 euroa Uutisraivaaja-innovaatiokilpailussa.Se on aika kiva summa nuorten medialle, jonka jäsenet kaksi vuotta sitten löysivät toisensa ja perustivat yrityksen, koska huomasivat jakavansa saman tyytymättömyyden nykymediaan.oivallus on, että tämän päivän uutiset ja jutut tehdään aivan väärässä paikassa. Lisäksi niitä tekevät liian vanhat ihmiset.Jos media haluaa tavoittaa muitakin kuin keski-ikäisen yleisön, jutut pitää tarjota muodossa, joka kiinnostaa nuoria. Niinpä Rare ei julkaise printtilehdessä eikä edes nettisivuilla, vaan sosiaalisessa mediassa, missä nuoret muutenkin viettävät aikaa.Tuomaristoon teki vaikutuksen Raren näkemyksellisyys, kunnianhimo ja tekemisen taso. On tärkeää, että journalismi tavoittaa nuoret, koska vain sitä kautta myös luotettava tieto saavuttaa heidät.”Journalismi ei tavoita nuoria, koska se on väärässä paikassa. Sisällön pitää mennä sinne, missä nuoret jo ovat”, Raren tuore toimitusjohtaja Vilma Rimpelä, 23, sanoo.Eikä se yksin riitä. Rare myös haluaa, että nuoret pääsevät itse tekemään juttuja heitä kiinnostavista aiheista.mennään sisään kuulemaan tarkemmin, mistä yhdeksän media-alan ammattilaisen projektissa oikein on kyse.Tehdassaaren luova keskus on iso halli, joka on täynnä vanhoja sohvia ja eriparisia nojatuoleja. Boheemi kulttuurikeskus on nuorten media Rarelle tärkeä paikka.Täällä Rare-median jäsenet Orna Ben Lulu, Jan Huhtanen, Atro Lamppu, Joona Muistola, Miikka Rekola, Vilma Rimpelä, Matias Rogers, Hilma Toivonen ja Saara Tuominen pistivät yrityksensä pystyyn ja täällä he myös hioivat kilpailutöitään ja strategiaansa viime kesänä.Uutisraivaaja-finalistit selvisivät keväällä, kukin hanke sai Helsingin Sanomain säätiöltä 10 000 euroa siemenrahaa kilpailutyönsä hiomiseen. Myös AVEK avusti Rarea 4000 eurolla. Aikaa viimeistelyyn oli puoli vuotta.Rarelaiset päättivät tavoitella nuoria kahdella tavalla: järjestämällä tapahtumia ja tuottamalla sisältöä somekanaviin, lähinnä Instagramiin.”Insta on tosi suosittu ja helposti lähestyttävä. Jaoimme siellä tietoa visuaalisessa ja nopeassa muodossa. Ideana on, että ensin voi katsoa vaikkapa animaation aiheesta ja jos se kiinnostaa, tutustua siihen syvemmin sitä seuraavien päivitysten mukana ”, Rimpelä sanoo.Instagram on rarelaisille luonteva väline myös, koska suurimmalla osalla heistä on vahva visuaalinen tausta. Mukana on valokuvaajia, leikkaajia, äänisuunnittelijoita ja tapahtumatuottajia.”Nuoret viettävät Instagramissa tosi paljon aikaa, mutta isot lehtitalot eivät ota kanavaa tosissaan. Ne käyttävät Instaa lähinnä vain muiden sisältöjensä mainostamiseen. Me halusimme tehdä sinne sisältöjä, joista jää muutakin kuin ulkonäköpaineita ja itsetunto-ongelmia”, Ben Lulu jatkaa.esimerkki Raren tuottamasta sisällöstä on 14-vuotiaan transaktivistin Mesi Kissaniityn Insta Story, jossa hän kertoo, millaista on elää väärän juridisen sukupuolimerkinnän kanssa.”Kissaniityllä on tärkeää asiaa, ja me haluamme antaa tilaa ja äänen vähemmistöille, jotka eivät ole aiemmin päässeet mediassa esiin. Vain sillä tavalla mediasta voi tulla tasa-arvoisempi”, Ben Lulu sanoo.Rakenteellinen syrjintä ei ole Ben Lulullekaan vierasta. Israelilaisen isän ja suomalaisen äidin lapsi ei pienenä ikinä nähnyt mediassa samannäköisiä ihmisiä kuin itse oli.”Tai ehkä Music Televisionissa joskus. Mutta vaikka ulkomaalaistaustaisia nykyään jo näkyy Suomen mediassa, edelleen on harvinaista, että he pääsevät tekemään sitä”, Ben Lulu sanoo.ja puolen viikon demokauden aikana Rare julkaisi Instassa 20 sisältökokonaisuutta ja työllisti 47 nuorta tekijää. Juttujen aiheita olivat muun muassa uskonnonvapaus, tekoäly, vegaaniruoka ja ilmastoahdistus.Osaa aiheista käsiteltiin myös Raren järjestämissä tapahtumissa.Esimerkiksi elokuussa Tampereen keskustassa sijaitsevalla Laikunlavalla pidettiin hiljainen mielenilmaus ilmaston puolesta. Taiteilija Mari Kaakkolan työstä inspiraation saaneessa teoksessa kuka tahansa sai purkaa ahdistustaan. Torin laidalle oli roudattu maatalouden muovijätettä, josta yleisö rakensi suurta palloa.ei ole sekoittanut parikymppisten tekijöiden päitä. He eivät aio maksaa yhdeksälle ihmiselle kuuden tuhannen euron kuukausipalkkaa, vaan ovat budjetoineet rahan tarkasti. Sen on tarkoitus riittää kahdeksi vuodeksi.Vuodenvaihteen jälkeen Raressa tulee kokopäiväisesti työskentelemään pari ihmistä. Sen lisäksi freelancereille maksetaan palkkioita, ja rahaa kuluu myös työtilojen vuokraan.”Tavoitteenamme on, että kahden vuoden jälkeen olemme taloudellisesti kannattava yritys, joka toimii osittain hankerahoituksilla ja apurahoilla”, Rimpelä sanoo.”Pyrimme myös siihen, että aika paljon rahaa virtaa meidän tiimistä ulos, kun työllistämme nuoria sisällöntekijöitä.”Demokautensa aikana he ovat huomasivat, että aina, kun he julkaisivat jutun Raren ulkopuoliselta tekijältä Instagramissa, he saivat uusia seuraajia.”Kun nuori tyyppi tekee sisältöä, hän magnetisoi muita nuoria tyyppejä. Nuoret haluavat kuulla muita nuoria ja haistavat kyllä, jos heille yritetään tehdä juttua nuorekkaaseen tyyliin.”liiketoimintaa ohjaavat ylevältä kuulostavat periaatteet: kaiken toiminnan tavoitteena on kestävä kehitys, moninaisempi mediakuvasto ja tasa-arvo.”Haluamme tehdä tästä maailmasta paremman paikan”, Ben Lulu sanoo.”Pyrimme luomaan liiketoimintaa, joka ei tuhoa tätä maailmaa. Suurin osa liiketoiminnasta tekee sitä enemmän tai vähemmän, vaikka ekologisesti ja eettisesti kestävän yritystoiminnan pitäisi nykypäivänä jo olla itsestäänselvyys”, Rimpelä jatkaa.Miikka Rekola ja Jan Huhtanen muistuttavat, että myös media voisi vaikuttaa nykytilanteeseen, jotta lainsäädännössä saataisiin käyttöön sanktiot yrityksille, jotka tavoittelevat pelkästään voittoa piittaamatta luonnosta tai ihmisoikeuksista.”Usein eettisyys on sitä, että yritykset tekevät näennäisesti yhden vastuullisen asian ja pyhittävät sillä sen, että tekevät kaksikymmentä vastuutonta asiaa, joista ovat hiljaa.”Yritysten lisäksi myös poliitikot pitäisi saada vastuuseen sanoistaan ja teoistaan, sillä politiikalla vaikutetaan suoraan yritystoimintaan.Rare mediana haluaa parantaa maailmaa, palkintorahoille löytyy konkreettisempaakin käyttöä.Yksi syy koko median syntyyn pari vuotta sitten oli ratkaisematon käytännön ongelma: nuorilla freelancereillä ei ollut työtilaa.”Meidän oli pakko päästä pois makuuhuoneista, missä ainakin me olimme aina tehneet töitä. Sellainen hämärtää helposti vapaa-ajan ja työn suhteen. Ajattelimme, että jos perustamme median, saamme samalla työpaikan”, Rimpelä ja Ben Lulu kertovat.Mukaan mediaan otettiin tuttuja ja puolituttuja tamperelaisia media-alan osaajia.rarelaiset jännittävät täyttyykö heidän pitkäaikainen haaveensa. Kiikarissa on työtila Tampereen keskustassa. Se olisi suurimmalle osalle ensimmäinen vakituinen työpaikka ikinä.”Sinne tulisi iso pöytä neuvotteluja varten, työpöydät useammalle tekijälle sekä mukavia sohvia ja nojatuoleja”, Rimpelä suunnittelee.”Voisimme alkaa keräillä kummallisia taide-esineitä ja huonekasveja. Haluaisin ehkä myös toimistoliskon”, Ben Lulu maalailee.Uutisraivaaja-kilpailun viime vaiheet olivat viedä mehut – varsinkin eniten vastuuta kantaneilta Rimpelältä ja Ben Lululta – suuria riitoja Raressa ei ole koettu. Ryhmän jäsenet kertovat olevansa läheisiä ystäviä keskenään.”Työskentelymme on rehellistä, suorasukaista ja rakkaudentäyteistä. Asioista keskustellaan asioina, koska kaikki pyrkivät mahdollisimman hyvään lopputulokseen”, he kaikki vakuuttavat.rarelaiset eivät pidä enää itseään kovinkaan nuorina, sillä monella heistä on takana jo vuosia työelämässä freelancerinä tai pätkätyöläisenä.”Ei ole enää meidän tehtävämme puhua nuorten asioista, vaan mahdollistaa se, että nuoret saavat tehdä tästä maailmasta omannäköisensä paikan. Nyt vallassa olevat sukupolvethan eivät haluaisi maailman muuttuvan”, Rekola sanoo.Puhe siirtyy Greta Thunbergiin, joka on kaikkien mielestä hyvä esimerkki siitä, miten aikuiset eivät ota tosissaan nuorten kokemusta, vaikka tuhannet jakavat saman ahdistuksen ilmaston ja tulevaisuutensa puolesta.”Nuorten kokemusta vähätellään argumentoimalla, että ’kyllä meidänkin aikoina pelättiin, mutta kaikki on mennyt ihan hyvin’. Mutta mitä sitten, vaikka nyt pelättäisiinkin turhaan? Mitä haittaa siitä olisi, että luontoa suojeltaisiin ja maailmasta tehtäisiin parempaa?” Rimpelä kysyy.Ilmastoahdistus on tuttu tunne rarelaisillekin. Usea heistä on kokenut myös burn outin tai uupumisen. Tutkijatkin ovat havainneet ilmiön, jossa osa alle 30-vuotiaista kokee ura- ja onnellisuuspaineita niin, että he sairastuvat työuupumukseen.Tämän takia Raren tekijät osaavat arvostaa myös omaa vapaa-aikaa.”Harrastamme kaikki saunomista ja avantouintia. Mutta eri aikaan ja yksin.””Rauhanniemen kansankylpylässä Näsijärven rannalla voi kallioilta nähdä koko järvenselän. Siellä on Tampereen upein auringonlasku”, Rekola sanoo.