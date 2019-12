Kulttuuri

Mafiamiehet ovat ohjaaja Martin Scorsesen omia supersankareita

Martin Scorsese sohaisi elokuvamaailman muurahaiskekoa marraskuisella Empire-lehden lausunnollaan, jonka mukaan supersankarileffat eivät ole elokuvataidetta lainkaan.Osa totta, valtaosa liioittelua. Oma huomioni kiinnittyi lausumassa ennen kaikkea siihen, mitä Scorsese ei ilmeisesti ole itse itsestään oivaltanut: hän tekee toistuvasti elokuvia rakastamistaan supersankareista. Heitä ovat väkivallan miehet, ja ennen kaikkea tosipohjaiset ammattirikolliset.Mafiaveljissä (1990) Henry Hill (Ray Liotta) haluaa jo lapsena nousta ylempään ihmiskastiin, jossa ravintolaan ei tarvitse jonottaa, kaikki väistävät ja rahan tienaamiseen riittävät sanat: ”Fuck you, pay me”.Elokuvan lopuksi Hill pääsee todistajansuojeluohjelmaan ja siirtyy normaalielämään, vähän kuin Superman vaihtaa siviilissä Clark Kentiksi.Scorsesen uutuuselokuvan The Irishmanin Frank Sheeran (Robert De Niro) liikkuu kaukana ihmiskunnan rajoitusten ulkopuolella. Kun joku pitää tappaa, Sheeran tappaa. Halutessaan hän voi kostaa tyttäreensä kohdistuneen tönäisyn runtelemalla tekijän kotikulmilla, kirkkaassa päivänvalossa.Lentoon Sheeran ei lähde, mutta tavoittaa vapauden, jollaisen voi tuoda vain supervoima nimeltä äänetön omatunto.Poikkeuksellisista ominaisuuksistaan Sheeran maksaa samalla valuutalla kuin monet viittasankaritkin: salailulla ja yksinäisyydellä. Joulunajan autioittamassa vanhainkodissa hän tuo mieleen Batmanin Lepakkoluolassaan.Myös Casinon (1995) Sam Rothstein (De Niro) viettää elämänsä kulta-aikaa mafian taikapiirissä. Hän selviää kuin ihmeen kaupalla autopommin räjähdyksestä ja päätyy äveriääksi, menneisyyttä kaipailevaksi eläkeläiseksi.Onko Scorsesen rikolliskuvauksissa mukana fanimaista ihailua? Kyllä. Tähän vaikuttanee osaltaan Scorsesen lapsuus New Yorkin Pikku-Italiassa.Vaan ei katsojakaan ole roistojen vetovoimalle immuuni. Poikkeuksellinen valta kiehtoo, myös häikäilemättömällä väkivallalla hankittu – kuten vaikkapa Shakespearen Macbethissa.New York Timesissa Scorsese tarkensi aiempaa lausumaansa: supersankarielokuvat ovat tuotteita, joiden tekijät eivät ota minkäänlaisia riskejä.Totta, melkein aina. Mutta niin vain The Irishmankin on tuttua Scorsesea – laatua, mutta ei huippulaatua, kuten aidon omaääniset Taksikuski, Kuin raivo härkä tai Mafiaveljet. Suurin The Irishmanissa otettu riski on näyttelijöiden nuorentaminen digitaalisesti.Tästä kalliista, kangistavasta kikasta olisi Suuren gangsterisodan ohjaaja Sergio Leone (1929–1989) saattanut todeta, että aitoon elokuvataiteeseen tuollainen ei kyllä kuulu.