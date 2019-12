Kulttuuri

Duudsoneiden Rabbit Films tekee tv-sarjaa Nokiasta

Verkkolaitteita valmistavasta Nokiasta on tekeillä tv-sarja. Sarjan takana on Duudsoneista tunnettujen Jarno Laasalan, Jarno Leppälän, Jukka Hildenin ja Hannu-Pekka Parviaisen tuotantoyhtiö Rabbit Films. Sen enempää tietoja sarjasta ei vielä julkisuuteen kerrota, kommentoi Rabbit Filmsin tuottaja Minna Haapkylä HS:lle.



Jarno Laasala perusti Rabbit Filmsin vuonna 2000 työskennellessään harjoittelijana MoonTV:llä, jotta voisi alkaa tehdä oman yhtiön avulla maastopyöräfilmien lisäksi kavereidensa Leppälän, Hildénin ja Parviaisen kanssa stunttivideoita. Hän kuvasi, ohjasi ja editoi videot itse.



Nyt, kaksikymmentä vuotta myöhemmin, Rabbit Films on liikevaihdolla mitattuna Suomen suurimpia tv-tuotantoyhtiöitä. Sen tuotantoihin kuuluvat muun muassa Posse, Haluatko miljonääriksi?, Duudsonit tuli taloon, Pitääkö olla huolissaan?, Bumtsibum ja Leijonan luola.