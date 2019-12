Kulttuuri

Alina Pogostkina soitti Sibeliusta yhtä aikaa syvällisesti ja kepeästi

pitänyt olla jotain uuttakin? Sitä pohtivat toimittaja Jaani Länsiö, viulisti Anna-Liisa Bezrodny ja säveltäjä Christian Holmqvist Helsingin kaupunginorkesterin Ennakkoluulijat-keskustelutilaisuudessa ennen konserttia sunnuntaina.Ja niinhän se on: HKO soitti Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä ja suomalaisen musiikin päivänä itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa vanhahkon ohjelman: Armas Järnefeltiä ja Jean Sibeliusta. Konsertti oli osa HKO:n kotikaupunkikiertuetta ja se oli kuultu aiemmin myös Vuotalossa ja Kanneltalossa. Kuten konsertin nimestä Armas Janne voi jo päätellä, Järnefeltin rooli oli 150-vuotisjuhlavuodestaan huolimatta toimia attribuuttina: Järnefeltin 8-minuuttinen Juhla-alkusoitto teki tietä Sibeliuksen humoreskeille ja kolmannelle sinfonialle.sanoisin, että suomalaista musiikkiperinnettä uudistetaan soittamalla uutta musiikkia – ja jos joskus, suomalaisen musiikin päivänä näin on tehtävä. Nyt tilanne on kuitenkin monimutkaisempi. HKO oli tehnyt sinfoniaorkesterille poikkeuksellisen ratkaisun ja soitti ilman kapellimestaria. Uuden teoksen kantaesitys ei olisi tiukkojen harjoitusaikataulujen puitteissa onnistunut, harva tutumpikaan nykysävellys.En missään nimessä olisi vaihtanut tätä kokemusta kantaesitykseen.Kansallisteatterin avajaisiin vuonna 1902 valmistunut Juhla-alkusoitto on unohdettu kappale. Konsertin käsiohjelman mukaan se esitettiin HKO:n konsertissa vasta toista kertaa. Syyttä suotta: alkusoitto on yllättävän monipuolinen teos, jossa on sekä rytmikkyyttä että laulavuutta. Harmonioissa kuuluvat myös Sibelius-vaikutteet. Soitto oli hienosointista ja tarkkaa.Ainutlaatuisen esityksestä teki kuitenkin juuri kapellimestarittomuus. Hyvin nopeasti alkoi tuntua siltä, että ratkaisu poisti muunkin hierarkian. Että sillä, kuka soittaa etupultissa, ei enää olekaan niin suurta väliä. Toki teknisesti näin ei ole, sillä vastuunkantajia on oltava, niin kuin musiikissa aina. On tiedettävä, kuka näyttää lähdöt ja mistä tempot katsotaan. Silti vaikutelma oli, että tässä soitetaan yksilöinä yhdessä. Kamarimusiikkia.Samalla katosi myös vääränlainen performatiivisuus. Yhden konvention rikkominen aiheutti dominoefektin, joka lopulta johti siihen, että unohti olevansa konserttisalissa. Konsertista tulikin hetki, jossa joukko ihmisiä, jotka haluavat soittaa yhdessä, ottavat esiin instrumenttinsa ja aloittavat.Tämä on radikaalia.säilyi Sibeliuksen kuudessa humoreskissa op. 87 ja 89 vuodelta 1917, joiden soolo-osuudet tulkitsi viulisti Alina Pogostkina. Ne oli järjestetty uudelleen siten, että ensimmäinen humoreski d-mollissa – josta kuultiin alkuperäinen, muokkaamaton versio – oli ensin mutta toinen humoreski D-duurissa viimeisenä. Ratkaisu toimi.Humoreskit, joita on kutsuttu myös lyyrisiksi tansseiksi, on usein määritelty laadukkaiksi pikkukappaleiksi. Se on vähättely. Kuten sekä Ennakkoluulijoissa että käsiohjelmassa tuotiin esiin, jokainen humoreski sisältää ”suuren muodon”; on sisäisesti eheä omana itsenään. Eroja sinfonisempaan suureen muotoon toki löytyy: esimerkiksi loppua ei valmistella, se vain tulee. Sikäli voidaan ajatella, että humoreskeissa tulkinta ”suuresta muodosta” on elämää kohtaan jopa rehellisempi kuin teoksissa, joissa loppua pedataan minuuttitolkulla.Anna-Liisa Bezrodny sanoi Ennakkoluulijoissa, että joitain asioita ei voi pakottaa muottiin, esimerkiksi aikaa. Tämä virke resonoi Pogostkinan soiton kanssa. Hän ei ollut menneessä eikä tulevassa vaan tässä. Neljäs humoreski oli liikuttavuudessaan kuin rukous.tulkintoihin oli sisäänkirjattu se, mikä humoreskeissa ja nähdäkseni kaikessa hienoimmassa taiteessa on läsnä: samanaikainen syvyys ja kepeys. Kuten Sibelius itse kirjoitti säveltäessään humoreskeja: Teen viulukappaleita. Päivä ihana. Olin aamulla hiihtämässä. – Lapset näkivät kahden jääpalasen kiiltelevän auringossa. Pudonneita tähtiä. 2 kuollutta. Ketkä?Ylimääräisenä Pogostkina soitti kevennetyn orkesterikokoonpanon kanssa Toivo Kuulan Eteläpohjalaisia tansseja op. 17a no. 4 Sirkka Kuulan sovituksena.pala orkesterille oli Sibeliuksen kolmas sinfonia. Se on niin suuri ja monimutkainen teos, että ilman kapellimestaria soittaminen on vaikeaa – vaikka orkestrointi onkin kevyempää kuin esimerkiksi romanttisemmissa ensimmäisessä ja toisessa sinfoniassa. Kolmannessakin sinfoniassa riittää haasteita, eritoten kolmannessa osassa, jota Sibelius on kuvannut ”ajatuksen kirkastumiseksi kaaoksesta”. Sen soittaminen vaihtelevine tempoineen ja motiiveineen ei kapellimestarinkaan johdolla ole lainkaan yksinkertaista.HKO selvisi hyvin. Vaikka kaikki rytmiset asiat ja intonaatio eivät aina olleet täysin tarkkoja ja fraseerauksesta jäi paikoin puuttumaan suurilinjaisuutta, soiton ilo oli valloittavaa ja sinfonian kuunteli mielellään. HKO osoitti taas uudella tavalla, että se on orkesterina monipuolinen ja taitava.Kokonaisuutena konsertti oli kulttuuriteko, joka liikautti paitsi kuulijan ajatuksia, uskoakseni myös muusikkoja.