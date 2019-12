Kulttuuri

Lupaavassa ranskalaiskomediassa valkoinen valhe pelastaa perheenäidin arjen

Mainion

Elvira

Nokkela

Mytomaani, Netflix.

Agentit-sarjan perään Ranskasta tulee taas lupaava Netflix-komedia. Tällä kertaa elämänpiirinä on amerikkalaistyylinen steriili esikaupunki­alue.Päähenkilö Elvira ahkeroi sekä kotona että töissä, hoitaa kolmea lastaan ja välillä muidenkin, taistelee murkkuikäisen kanssa, yrittää lievittää esipuberteetti-ikäisen maailmantuskaa ja ymmärtää kolmannen lapsen häilyvää sukupuoli-identiteettiä.Elviran miehellä tuntuu olevan ajatukset muualla ja onkin. Mies tiuskii kotona, ja kaikki perheenjäsenet kääntyvät aina lopulta syyttämään perheen äitiä, ihan kaikesta.Ja Elvira alistuu. Koti on koko ajan vähän rempallaan, ja Elvira seuraa ihmeissään naapuruston täydellisiä naisia. Mutta ei kateellisena. Hänen mielessään muhii identiteettikriisi, ja sitä seurataan sarjan kuudessa jaksossa.käy lääkärissä tutkituttamassa rinnasta löytyneen kyhmyn. Se on vaaraton, mutta hän saa päähänsä kokeilla, miten mies reagoisi, jos hän vihjaisi, että onkin tosi kysymyksessä.Ja tadaa, elämä muuttuu. Yhtäkkiä Elvira onkin huomion keskipiste. Mies lakkaa pettämästä häntä, koska irtosuhde aiheuttaa vain huonoa omatuntoa.Pieni valkoinen valhe leviää pian myös lasten keskuuteen, ja lopulta sitä on mahdoton enää vetää takaisin. Sarjan nimi Mytomaanihan tarkoittaa patologista valehtelijaa.idea on peräisin Anne Berestiltä ja Fabrice Gobertilta. Berest on kirjoittanut muun muassa Paris etc. -sarjaa, Gobert puolestaan Kuolleista palanneita.Pääroolissa nähdään Marina Hands, joka muistetaan varsinkin Pascale Ferranin Lady Chatterleysta (2006). Hänen Elviransa on osuva ja sopivasti hassu kuvaus nykynaisesta, joka vain ajautuu alakynteen omassa perheessä ja töissäkin, melkein huomaamatta arjen pyörteissä.Aviomies Patrickiä näyttelee Mathieu Demy, hän on muuten Agnès Vardan ja Jacques Demyn poika.Sarjassa on yhtä paljon sälää kuin perheen kodissakin. Pieni siivous olisi voinut olla tarpeen, mutta henkilöistä löytyy samaistumispintaa itse kullekin.