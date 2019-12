Kulttuuri

Nobel-juhlissa Ruotsin kuningasperhe on sonnustautunut vaaleansinisiin nauhoihin

Ruotsin

Nobel 2019: Palkintojenjako Fem ti klo 17.25. Juhlaillalliset, Fem ti klo 20.00. Myös Areenassa.

kuningasperhe osallistuu tiistaina 10. joulukuuta vietettäviin Nobel-juhliin parhaimmissaan, mikä tarkoittaa, että jokainen heistä kantaa rinnan yli kulkevaa vaaleansinistä nauhaa. Nauha viestii Ruotsin korkeimmasta arvonimestä, Serafiimiritarikunnan jäsenyydestä.Nauha on näkynyt muissakin kuningasperheen juhlissa. Ris­tiäisissä pikkuprinssit ja prinsessat ovat saaneet ritarikunnan merkin kastemekkoonsa, ja Victorian ja Danielin häissä Daniel asteli alttarille ilman nauhaa, mutta poistui kirkosta nauhaan puettuna.Kyseessä ei ole täysin syntyperään sidottu arvo. Suomen presidenteille on myönnetty ritarikunnan jäsenyys, ja heille on samalla suunniteltu oma vaakuna, kaikille paitsi Svinhufvudille ja Mannerheimille, joilla aatelisina oli jo oma vaakunansa.Vain K. J. Ståhlberg jäi ilman ritariarvoaan, koska ei suostunut matkustamaan Tukholmaan.