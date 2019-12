Kulttuuri

Solsidanin paluu yllätti ihanalla tavalla

Kun

Aivan

Ja minua

On ihanaa

Kun Solsidanin uudet jaksot alkoivat lokakuussa, otin sen annettuna. Näitähän nyt tulee, kiva että tekevät.Yle alkoi siis näyttää ruotsalaisen komediasarjan uutta, kuudetta tuotantokautta. Aloitin katselun samaan tyyliin, puolihuolimattomasti.Sitten se iski. Menettämisen pelko. Ja pienimuotoinen häpeä.Sillä hävettäähän se, jos kiva tyyppi tulee neljä vuotta poissa oltuaan takaisin ja huomaat vasta silloin, että et tajunnut kaivata ollenkaan. Mutta rakastat.Klassista toki, myös, ainakin romanttisessa fiktiossa.Aivan kuten romanttisessa fiktiossa, tässäkin paluussa oli olennaista eron aikana tapahtunut kasvu. Molempien osapuolten.Solsidan nimittäin oli tehnyt sen, mikä varsin harvoin onnistuu komediasarjalta. Se oli eron aikana varttunut kanssani samaan tahtiin.Tajusin vasta nyt kunnolla, että olin perustanut perheen ja saanut lapsia noin vuoden verran myöhemmin kuin Alex ja Anna. (Ihan vain todisteena todellisuudentajustani: tarkoitan siis Felix Herngrenin näyttelemää fiktiivistä Alexia ja Mia Skäringerin näyttelemää fiktiivistä Annaa.)Minua siis todellakin nauratti katsoa lapsiperheen arjesta ja erikoisista sukulaisista ammentavaa huumoria.Ja minua todellakin naurattaa nyt, kun Solsidanissa on edetty keski-ikäisiä koskettaviin ongelmiin.Osa lapsista on kasvanut oudoiksi muukalaisiksi, pienempien kanssa leikkiminen on edelleen tylsää, työelämään tullut nuori sukupolvi elää energisesti ja urheilee tavoilla, joista et ole kuullutkaan. Sukulaiset ovat aina vain luotettavan omintakeisia ja aikuisten illaksi tarkoitetusta juhlasta tulee kammottavat lastenkutsut. Kodikasta!On ihanaa tunnistaa itsensä, nauraa elämälleen. Katarttista.Ihanaa on myös se, kun fiktiiviset hahmot tulevat eläviksi siinä määrin, että heidän "kanssaan" on monia yhteisiä muistoja.En esimerkiksi koskaan unohda sitä, kun Alex osti vahingossa paidan naistenosastolta ja Fredde neuvoi, miten moinen virhe voidaan välttää.Ajattelen sitä aina, kun tunnen epävarmuutta vaatemyymälässä.On hyvä, kun on kavereita.Jotka ovat kaiken lisäksi kertoneet tekevänsä vielä kaksi kautta lisää.