Kulttuuri

Hietsun paviljongin kotoisuus sopi Schubertin Winterreiselle kuin nakutettu

Täyteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wilhelm Müllerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen laulu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi

pakkautunut, kotoinen Hietsun paviljonki sopi Franz Schubertin Winterreiselle kuin nakutettu. Ensimmäinen esitys oli säveltäjän ystävän kotona, Schubert itse lauloi ja soitti pianoa.Winterreise (Talvinen matka) on laulusarjoista tunnetuin. Levytyksiä on satoja ja sovituksia erilaisille kokoonpanoille kymmeniä. Se on alun perin kirjoitettu tenoriäänelle, mutta Schubertin jälkeen ensimmäiset esittäjät olivat baritoneja. Nykyään se kuullaan useimmin baritonin laulamana, mutta sitä ovat esittäneet kaikki äänityypit bassosta sopraanoon ja kontratenoriin.runoihin sävelletyt 24 laulua syntyivät kahdessa osassa. Itävallassa Metternichin hallinto sensuroi, rajoitti matkustusta, vakoili kansalaisia ja tukahdutti kumouksellisia pyrkimyksiä. Koristeellinen, intiimi ja porvarillinen biedermeier-tyyli valtasi alaa vastakohtana Napoleonin ajan juhlavuuteen.Tähän kotoiseen ja pienissä piireissä piilottelevaan ilmapiiriin Schubert sävelsi laulunsa, joiden ensimmäinen sana on ”fremd”: muukalainen tai vieras. Syrjäisyys ja ulkopuolisuus, outouden tunne, huokuvat alusta alkaen. Torjuttu rakkaus on vain muodollinen syy matkalle yhä syvenevään kohmeeseen, josta vaeltaja ei löydä lepoa. Ei edes kuolema suostu pelastamaan huomaansa.Tämän kaiken Schubert voiteli yltäkylläisellä melodisella mahlalla, joka olisi suloista ja rakastettavaa, ellei se olisi viiltävää ja sydänjuuria myöten kouraisevaa, jopa kauhistuttavaa.Daniel Barenboimin johtamaan Berliinin valtionoopperaan vuodesta 2006 kiinnitetty baritoni Arttu Kataja tekee uraa etenkin Saksassa, mutta piipahtaa joskus myös Suomessa. Pianisti Pauliina Tukiainen on Salzburgin Mozarteumin liedprofessori.Gute Nacht (Hyvää yötä) käynnistyi rivakasti. Joskus sen kuulee valmiiksi masentuneena, mutta virkeämpi aloitus antoi mahdollisuuden syventää loppua kohden toivottomuuteen vajoamista.Uhmakkaasti tempoileva Die Wetterfahne (Tuuliviiri) esitteli tulkinnan dramaattisen kerrostuman. Satavuotias Bechstein-flyygeli tuotti herkkyydellään aluksi lieviä vaikeuksia. Pianissimotrillit ja Gefrorne Tränen -laulun kyynelten putoilu lähentelivät fortea.Alun jälkeen viidenteen lauluun Der Lindenbaum (Lehmus) asti myös Katajan fokus ja intonaatiotarkkuus hivenen herpaantuivat. Wasserflut (Tulva) toi tulkintaan uutta keskittyneisyyttä, ja laulussa Auf dem Flusse (Joella) saatiin jo hyytävä kosketus vaeltajan harhoihin.nuorekkaasti kalskahtavasta äänestä saatiin nauttia dramaattisessa Rückblickissä (Katse taaksepäin). Rast (Levähdys) oli väsymyksessään lyijynraskas. Frühlingstraumin (Kevätunelma) sulokas melodia tuli valheellisena huojennuksena, joka törmäsi vaeltajan julmaan havahtumiseen. Paluun keinahtelevaan melodiaan Tukiainen soitti tavattoman kauniisti.Der greise Kopf (Harmaahapsi) lisäsi tunnelman kolkkoutta ja surrealistisuutta. Vaeltajan mieli alkoi järkkyä.Sarjan edetessä tekoreippaat laulut vuorottelivat pilkallisten, hartaiden ja tuskaisten laulujen kanssa.Laulussa Der Wegweiser (Tienviitta) kuolema esiintyi jo vääjäämättömällä tavalla. Schubert oli sairastanut syfilistä jo muutaman vuoden.viimeistä laulua Die Nebensonnen (Aaveauringot) ja Der Leiermann (Kampiliiransoittaja) muodostivat kurkkua kuristavan päätöksen. Edellisessä onneton rakkaus on kaikonnut jo tavoittamattomiin. Pimeässä on parempi. Kampiliiran soittajakaan ei tuo vapautusta. Vaeltaja ei pääse lepoon, vaan jatkaa autiota kulkuaan.En muista kuulleeni Der Leiermann -laulua koskaan näin riipaisevasti laulettuna ja soitettuna, yhtaikaa vapaasti hyräiltynä tuutulauluna ja kylmän autiona.Kataja ja Tukiainen olivat yhteen hitsautunut, toisiaan tukeva tulkitsijapari. Katajan baritoni on eri rekistereissä yhtenäinen, ytimekäs ja kiinteä. Saksan ääntämys kuulosti erinomaiselta. Tukiainen sai sarjan edetessä vanhaan flyygeliin paremman tuntuman.Suosiota osoittanut yleisö huusi ja tömisteli.