Savonia-kirjallisuuspalkinto JP Koskisen romaanille Tulisiipi

2019 Savonia-kirjallisuuspalkinnon on saanut kirjailija JP Koskinen romaanillaan Tulisiipi. Teos kertoo suomalaispojan unelmasta lentää ja sen toteuttamisesta 1900-luvun Neuvostoliitossa.Palkintoperusteluissa sanotaan, että Tulisiipi on kiehtova ja mukaansatempaava tarina lentämiseen hurmaantuneesta Kaarle-pojasta ja suomalaisista, jotka etsivät onnea ja vapautta Amerikan kultamailta ja itärajan takaa työläisten paratiisista. Suomalaiset joutuivat maksamaan kovan hinnan onnestaan ja vapaudestaan. Kaarle kuitenkin selviää vaikeuksista lentämisen intohimonsa ja rakkauden kannattelemana.Teos on ollut tänä vuonna ehdolla myös kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.Kuopion kaupungin vuonna 1986 perustama Savonia-palkinto myönnetään savolaiselle kirjailijalle. Palkintosumma on 12 000 euroa.