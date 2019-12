Vuosien tauolta palannut brittilaulaja Dido ja klassikkolevyt tulkitseva Pepe Willberg ovat Pori Jazzin vetonauloja

Kulttuuri

menestyneimpiin artisteihin 2000-luvulla kuulunut laulaja Dido tulee ensimmäistä kertaa Suomeen ensi kesänä. Laulaja esiintyy Pori Jazzissa 18. heinäkuuta.Didon tarina on poikkeuksellinen, sillä läpimurtonsa jälkeen hän vetäytyi kiertue-elämästä viideksitoista vuodeksi.Viime keväänä hän teki viimein paluun: Didolta julkaistiin Still on My Mind -levy, ja samalla hän palasi myös keikoille. Tämän vuoden aikana Dido on kiertänyt Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois-AmerikassaDidon levyjä on myyty maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa kappaletta.mielenkiintoinen artisti on laulajalegenda Pepe Willberg, joka nähdään Kirjurinluodon lavalla yhdessä trumpetisti Jukka Eskolan johtaman yhtyeen kanssa.Willberg ja Jukka Eskola Statement herättävät henkiin kaksi 1970-luvun alun sittemmin kulttisuosioon noussutta levyä. Willberg oli itse mukana näillä levyillä.Levyt ovat Otto Donner Treatmentin En soisi sen päättyvän vuodelta 1970 sekä Pepe & Paradise -yhtyeen debyyttialbumi Niin vähän on aikaa vuodelta 1972. Jälkimmäiseltä levyltä nousivat suosion erityisesti nimikappale Niin vähän on aikaa sekä Kuka kertoisi minulle.kesän jazzartisteista Pori Jazz julkisti saksofonisti-huilisti Charles Lloydin. Jazzin legendoihin kuuluva, ensi keväänä 82 vuotta täyttävä Lloyd tuo Poriin uuden Kindred Spirits -kokoonpanonsa.Lisäksi Porissa nähdään yhdysvaltalaislaulaja Cécile McLorin Salvant, israelilaisbasisti Avishai Cohen trioineen, vibrafonisti Joel Ross yhdessä Good Vibes -yhtyeensä kanssa, Shabaka and the Ancestors, jazzia ja afrobeatia yhdistelevä lontoolaisyhtye Kokoroko sekä Myra Melford’s Snowy Egret.Juurevaa bluesia ja blues-rockia Porissa tarjoilevat yhdysvaltalaisyhtye Gov’t Mule sekä Erja Lyytinen, joka valittiin äskettäin Guitar World lehden lukijaäänestyksessä maailman 14:ksi parhaaksi blueskitaristiksi.