M/S Romantic, Aallonmurtaja ja Invisible Heroes kisaavat parhaan draamasarjan Kultaisesta Venlasta

jäsenet ovat äänestäneet vuoden 2019 parhaat televisio-ohjelmat ja niiden tekijät esituomariston valitseman listan pohjalta.Kultainen Venla -kilpailun finaalissa parhaan draamasarjan kategoriassa kisaavat Aallonmurtaja, Invisible Heroes sekä M/S Romantic.Uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmien sarjassa kilpailevat Arman Pohjantähden alla, Digihuijatut sekä Docventures.Keskusteluohjelmien kategoriassa finaaliin pääsivät A-Talk, Perjantai ja Yökylässä Maria Veitola, joka voitti kyseisen sarjan viime vuonna.Komediasarjojen joukossa parhaan paikasta kisaavat Aikuiset, Modernit miehet sekä viime vuoden voittoisa Sunnuntailounas.miesnäyttelijäksi ovat ehdolla M/S Romantic -sarjan Hannu-Pekka Björkman, Kaikki synnit -sarjan Johannes Holopainen sekä Sunnuntailounas-sarjan Taneli Mäkelä.Parhaan naisnäyttelijän kultaisesta Venlasta kisaavat Matleena Kuusniemi sarjasta Koukussa, Emmi Parviainen sarjasta Nyrkki sekä Maria Ylipää sarjasta Aallonmurtaja.Venlassa on kaikkiaan 12 ohjelmakategoriaa, ja palkintoja jaetaan näyttelijöiden lisäksi parhaalle käsikirjoittajalle sekä ohjaajille fiktio sekä viihde ja tapahtumasarjoissa.Palkinnoista päättävään Televisioakatemiaan kuuluu yli 500 televisioalan ammattilaista. Jäsenten äänestämät voittajat sekä yleisön suosikit sarjoissa Paras esiintyjä ja Paras ohjelma julkistetaan Kultainen Venla -gaalassa 17. tammikuuta.Aallonmurtaja (C More, Warner Bros. International Television Production Finland)Invisible Heroes (Yle TV1, Kaiho Republic)M/S Romantic, (Yle TV1 & Areena, Yellow Film & TV)Haluatko miljonääriksi? (Nelonen, Rabbit Films)Jahti (MTV3, ITV Studios Finland)The Wall Suomi (Nelonen, Endemol Shine Finland)A-Talk (Yle TV1, Yle Ajankohtais- ja uutistoiminta)Perjantai (Yle TV1, Yle Ajankohtais- ja uutistoiminta)Yökylässä Maria Veitola (MTV3, Moskito Television)Koko Suomi leipoo (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)Selviytyjät Suomi (Nelonen, Banijay Finland)Tanssii tähtien kanssa (MTV3, Banijay Finland)Aikuiset (Yle TV2, Yellow Film & TV)Modernit miehet (Yle TV2, Moskito Television)Sunnuntailounas (C More, Yellow Film & TV)Muumilaakso (Yle TV2, Gutsy Animations)Nörtti: DragonSlayer666 (Yle Areena, Dionysos Films)Pikku Kakkonen: Karhun valtakunnassa (Yle TV2, Yle lapset ja nuoret)Asuntokaupat sokkona (Nelonen, Moskito Television)Eränkävijät (Yle TV1, NTRNZ Media)Huvila & Huussi (Nelonen, Endemol Shine Finland)Elämäni Biisi (Yle TV1, Yellow Film & TV)SuomiLOVE (Yle TV1, Warner Bros. International Television Production Finland)Vain elämää (Nelonen, Banijay Finland)Hannu-Pekka Björkman sarjasta M/S Romantic (Yle TV1 & Areena, Yellow Film & TV)Johannes Holopainen sarjasta Kaikki synnit (Elisa Viihde, MRP Matila Röhr Productions)Taneli Mäkelä sarjasta Sunnuntailounas (C More, Yellow Film & TV)Matleena Kuusniemi sarjasta Koukussa (Yle TV2, Moskito Television)Emmi Parviainen sarjasta Nyrkki (Elisa Viihde, Zodiak Finland)Maria Ylipää sarjasta Aallonmurtaja (C More, Warner Bros. International Television Production Finland)Atlantin yli (TV5, Rabbit Films)Elossa24h (Yle TV1, ITV Studios Finland)Ensitreffit alttarilla (MTV3 & AVA, Endemol Shine Finland)Big Brother Suomi 24/7 (Ruutu)Jääkiekon MM-kisat 2019 (MTV3 & C More)Naisten jalkapallon MM-kisat (Yle TV2 & Areena)Arman Pohjantähden alla (Nelonen, Armanin maailma)Digihuijatut (Yle TV1, Warner Bros. International Television Production Finland)Docventures (Yle TV2, Gimmeyawallet Productions)Pirjo (Yle TV2 & Areena, Aito Media)Sohvaperunat (Yle TV2, Endemol Shine Finland)Villi kortti (Yle TV2, Yellow Film & TV)Atte Järvinen sarjasta Sunnuntailounas (C More, Yellow Film & TV)Miira Karhula sarjasta Aallonmurtaja (C More, Warner Bros. International Television Production Finland)Jani Volanen & Tommi Korpela sarjasta M/S Romantic (Yle TV1 & Areena, Yellow Film & TV)AJ Annila ja Alli Haapasalo sarjasta Nyrkki (Elisa Viihde, Zodiak Finland)Mika Kurvinen sarjasta Invisible Heroes (Yle TV1, Kaiho Republic)Jani Volanen sarjasta M/S Romantic (Yle TV1 & Areena, Yellow Film & TV)Edward Kojonen sarjasta Selviytyjät Suomi (Nelonen, Banijay Finland)Jan-Aslak Leino sarjasta Tanssii Tähtien kanssa (MTV3, Banijay Finland)Teija Paajamaa sarjasta Posse (MTV3, Rabbit Films)