Ruotsalaisyhtye Roxetten laulaja Marie Fredriksson on kuollut

Roxetten laulaja Marie Fredriksson on kuollut 61-vuotiaana, kertovat ruotsalaisviestimet.Viestimien mukaan laulaja kuoli eilen maanantaina. Syynä oli hänellä jo vuosia sitten todetun aivokasvaimen aiheuttamat seuraukset.Fredriksson oli syntynyt vuonna 1958 Skånen Össjössä, mutta hän kasvoi Smålandin Ljungbyssä.Fredriksson tuli tunnetuksi soolourastaan sekä Roxette-yhtyeen toisena jäsenenä.Fredriksson perusti Per Gesslen kanssa vuonna 1986, ja siitä tuli yksi ruotsalaisen musiikinhistorian menestyneimpiä yhtyeitä.Kansainvälinen läpimurto tapahtui vuonna 1989, jolloin yhtyeen kappale The Look saavutti Billboardin listan ykkössijan, ilman että Roxettella oli Yhdysvalloissa edes levytyssopimusta.Roxetten musiikki oli lähtenyt leviämään massa, kun vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa ollut ruotsalaisopiskelija oli lainannut Look sharp! -levyä paikalliselle radioasemalle.Seuraava menestys oli powerballadi It Must Have Been Love, joka pääsi vuonna 1990 mukaan Pretty Woman -elokuvaan.Kaikkiaan yhtye on myynyt 75 miljoonaa levyä. Suomessakin se ehti konsertoida useita kertoja.Yhtyeen suurimpia hittejä ovat olleet The Look, Listen to Your Heart, Joyride, It Must Have Been Love ja Sleeping in My Car.jäi tauolle vuonna 2002, kun Fredrikssonilta löytyi aivokasvain. Hän kuitenkin parantui, ja yhtye palasi vielä lavoille ja levyttämään.Fredriksson ja Gessle esiintyivät yhdessä muun muassa kruununprinsessa Victorian häissä, ja vuosina 2014–2016 Roxette teki vielä pitkän maailmankiertueen.Lopullisesti yhtye lopetti kiertämisen vuonna 2016, koska Fredrikssonin terveys ei enää kestänyt sitä.”Nämä 30 Roxetten vuotta ovat olleet mahtavia, mutta lääkärit ovat neuvoneet minua luopumaan kiertueesta”, Fredriksson kertoi tuolloin.ilmaisi surunsa ystävänsä ja kollegansa Marie Fredrikssonin kuolemasta viestissään, jonka välitti medialle manageri Marie Dimberg.”Aika kuluu niin nopeasti, niin nopeasti. Tuntuu kuin ihan äsken olisimme istuneet Marien kanssa pienessä asunnossani Halmstadissa ja jakaneet unelmamme. Ja millaisen fantastisen unelman me saimmekaan jakaa! Kiitos Marie, kiitos kaikesta. Olit ainutlaatuinen muusikko, sen tasoinen laulaja, että tuskin saamme kokea sellaista koskaan uudelleen. Maalasit minun mustavalkoiset lauluni kauneimmilla väreillä”, Gessle kirjoittaa Expressen-lehden mukaan.