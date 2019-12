Kulttuuri

Laura Voutilainen pelasti joulun 2019 tekemällä väkevästi groovaavan levyn yhdessä gospelkuoron kanssa

Joulun

Minun tähteni

Siinä

Levyn

Kaiken

Saara Aalto

Antti Railio

A cappella

2019 kotimainen musiikkitarjonta uhkasi jo näyttää lähes historiallisen aneemiselta.Joululevyjä on tehty Suomessa selvästikin poikkeuksellisen vähän. Aivan kuin Vain elämää -sarjan uusiksi sovitetut, ei kovin yllättävät jouluklassikot muka riittäisivät tyydyttämään meidän joulumusiikkifanien vuosittaiset tarpeet.Kun viime vuonna julkaistiin paljon varsinkin juurevaa ja akustista, kansanmusiikkipohjaista musiikkia, tänä vuonna sellaisesta ei ole tietoakaan. Nyt ei niitä kaikkein suurimpia laulajalegendojammekaan ole joulumieli puraissut kuten viime vuonna vaikkapa Hectoria.Onneksi on Laura Voutilainen. Hän pelastaa koko joulun.on erinomainen levy, jota tekisi mieli kuunnella juhannuksenakin. Se nostaa kotimaisen joulumusiikkituotannon uudelle tasolle ja tuo kuultaville jotain aivan uutta ja erilaista.Ja muistuttaa, että joulumusiikkiin panostaminen palkitsee. Artistin uskottavuutta syö arvaamattoman pahasti, jos joululevy tekaistaan vasemmalla kädellä, rahat pois -periaatteella. Käydään jonain kesänä jollottamassa kirkossa pari kuluneinta klassikkoa ilman kummempia uudelleen sovituksia. Siinä se.Minun tähteni -levyllä on eri meno. Mukana uusia lauluja, mutta myös niitä kaikkein rakastetuimpia. Olennaista on, että ne tutuimmat eivät tunnu kliseisiltä, vaan ne ovat saaneet varsinkin Suomen olosuhteissa aivan uuden käsittelytavan – ja hyvin tyylikkään sellaisen.Voutilainen on tehnyt yhdessä tuottaja Lasse Piiraisen ja Hanna-Maria Heleniuksen johtaman gospelkuoro Higher Ground Vocalsin kanssa groovaavan gospeljoululevyn. Oikein sellaisen ”Harlemista pesee” -tyyppisen tykityksen, joka saa jalan vipattamaan ja kädet läpsymään kakkoselle ja neloselle.ei ole vielä mitään uutta, että spirituaali Vie vuorille tää viesti esitetään juurevana gospel-iloitteluna. Hammond pauhaa, taitavat laulajat antavat äänensä soida haastavissa sovituksissa niin että omakin rintalasta vähän väpäjää.Vastaavia pauhaus-sovituksia ovat saaneet myös vanha ranskalainen kansanlaulu Kuului laulu enkelten sekä vanha kunnon Jouluyö, juhlayö. Jälkimmäisessä on ihastuttava pysähtynyt, jopa harras tunnelma, kunnes Voutilainen ja kuoro avaavat portit ja laskettelevat uusille sävellajeille ja tunnetasoille.Jos Aretha Franklin olisi syntynyt Suomeen, hän kuulostaisi tältä.Ja tuo kuoro; Nunnia ja konnia -elokuvan kuorosisarten osa olisi kuulunut Higher Ground Vocals -kuorolle.Pieni Rumpalipoika -klassikko taas saa Mikko Kaakkuriniemen käsistä ja jaloista sellaiset rumpusoolot, että kappaleen nimen voi saman tien vaihtaa isoksi rumpalimieheksi.kahdesta uudesta laulusta toinen, Maria Ilmoniemen ja Sinikka Svärdin tekemä Joulun henki on ainoa tyylimoka. Se olisi sopinut tällaisella laimealla sovituksella enemmänkin kotimaisen iskelmätähden levylle. Tämä levy ei ole iskelmälevy.Timo Kiiskisen ja Markus Koskisen uutuus Joulumieli sitä vastoin on nappisuoritus varsinkin juuri tähän kontekstiin, oikein vastustamaton jumitusgroovailu.Esa Kaartamon liki parinkymmenen vuoden takainen Minun tähteni -nimikappale on loistolöytö juuri tälle levylle.pauhun keskeltä levyltä löytyy myös muutama erittäin kaunis, riisuttu versio tutuista lauluista.Esimerkiksi Sylvian joululaulusta saadaan pitkästä aikaa tyylikäs versio kaikenlaisten tekopateettisten heviesitysten jälkeen. Voutilainen laulaa sen flyygelin säestyksellä, ja kun hän laulaa sillä taidolla ja tunteella kuin vain osaa, versio todella pysäyttää. Kiitos kuuluu toki myös Lasse Piiraisen toisinaan runsaalle, toisinaan tilaa antavalle, herkällä korvalla soitetulle säestykselle.Laura Voutilainen on ollut aina Suomen mahtavimpia laulajia. Hyvän tekniikan ja rytmimusiikin tyylitietoisuuden lisäksi hänessä on erityislaatuista se, että hänellä riittää pokkaa vapauttaa itsensä. Voutilainen kehtaa tulkita täysillä.Aina Voutilaisen monipuolisuus ja kyvykkyys eivät ole kuitenkaan päässeet levyillä esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kukapa olisi arvannut, että juuri joululevyllä se onnistuu.Täydellisesti.lienee todellinen joulufani, sillä häneltä ilmestyi jo uran toinen joululevy. Kun edellinen, Enkeleitä, esitteli isoja ja komeita jousitaustoja, nyt lähestytään nykypoppia. Vaikka sello soi, koneet vievät valtaosan. Lopputulos on varsin sliipattu ja kliininen. Musiikki on poppiradioihin sopivaa sointimattoa, jonka ääreen ei usein ymmärrä pysähtyä. Lauluvalinnat ovat aika kliseisiä: Aalto esimerkiksi esittää jo toisen kerran Walking in the Air -laulun. Poikkeavuutta tuo 20 eri kielellä laulettu Jouluyö, juhlayö sekä Be Still My Soul, brittiläinen virsi, jonka melodian britit ovat ottaneet Sibeliuksen Finlandiasta.Mutta sitten se levyn todellinen puheenaihe, Fairytale of New York. Itselleni The Poguesin Shane MacGowanin ja Kirsty MacCollin vuonna 1987 duettona esittämä tarina unelmansa alkoholiin ja huumeisiin upottaneesta irlantilaisesta siirtolaispariskunnasta on jo liki pyhä. Ajatus Saara Aallon ja Michael Monroen versiosta pelotti. Lopputulos on onneksi siedettävä, mutta varsin falski; Monroe sortuu yliyrittämiseen tavoitellessaan särmikkään punkahtavasti irkkukorostusta latelevan juopon roolia. Totaalisen anteeksiantamatonta on vaihtaa kelttiläinen tinapillisoolo Monroen saksofoniin. Eih! Tämä on räkäinen kertomus juoppoputkasta, ei mikään Careless Whisper.saa kliseisimmän joululevyn palkinnon. Jo levyn kansi on kuin Nightwishin 90-luvun ylijäämävarastoa, ja sisältö jatkaa samaa Raskasta joulua -tyyppistä pehmyt hevi -linjaa. Miksi ihmeessä joka artistin pitää levyttää Avaruus ja Oi jouluyö? Muuten niin taidokas laulaja Railio saa langettavan eritoten siitä, ettei mitään uutta kulmaa ole edes yritetty keksiä. Halvan kuuloiset konetaustat saaneet tutut sävelmät kuten Varpunen jouluaamuna kääntyvät kaikessa melodramaattisuudessaan jo korneiksi ankeuden ylistyksiksi. Tästä on enää yksi askel: seuraavaksi Raskaita virsiä?★★★★-yhtye Rajaton osui vuonna 2003 kultasuoneen julkaisemalla erinomaisen Joulu-levyn. Siitä tuli klassikko, ja Rajattoman kalenteri on ollut siitä lähtien joulun aikaan täysi. Nyt tulee jo kolmas joululevy, ja se on aivan yhtä taidokas ja tyylikäs kuin edeltäjänsä. Yhtye ei harrasta halpaa yleisönkosiskelua vaan tekee sovituksia, joissa riittää pureksittavaa. Mukana on jäsenten aivan uusia lauluja ja myös piristäviä harvinaisempia helmiä. Yksi pysäyttävimmistä on Carola Häggkvistin Himlen i min famn. Kun melodia on tarpeeksi kaunis, se kantaa yksinkertaisempanakin versiona.