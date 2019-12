”Olemme yhden askeleen päässä lopullisesta romahduksesta” – Helsingin kaupunki esittää leikkauksia pienten teattereiden avustuksiin, toimijat protestoivat hädissään

Kulttuuri

”Olemme yhden askeleen päässä lopullisesta romahduksesta” – Helsingin kaupunki esittää leikkauksia pienten tea

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylioppilasteatterin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtä

Käsillä

Kulttuuri- ja kirjastojaoston

kaupungin esitykset taide- ja kulttuuriavustuksien myöntämisestä ensi vuodelle ovat herättäneet kuohuntaa kulttuuripiireissä sen jälkeen, kun avustuksien määrästä päättävän kokouksen esityslista julkistettiin viime torstaina.Lopulliset päätökset avustuksista tehdään tänään tiistaina järjestettävässä kokouksessa.Esityslistasta käy ilmi esityksen tehneen kulttuurin ja vapaa-alan toimialan johdon esitykset siitä, minkä suuruisia avustuksia kullekin toimijalle myönnetään.Kokonaisuudessaan jaettavat avustukset pysyvät saman suuruisena kuin tänä vuonna, jos ei oteta huomioon Tanssin talon rakentamiseen myönnettyä erillistä lisärahaa.Yksittäisten toimijoiden avustuksia ollaan eri perusteilla silti korottamassa tai leikkaamassa.Leikkauksen kohteeksi joutuneista toimijoista osa on julkaissut vetoomuksen sen puolesta, että tänä iltana kokoontuva Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaos päättäisi perua esitetyt leikkaukset.äänekkäästi huolensa ovat viime päivinä julkisuudessa ilmaisseet Ylioppilasteatterin ja KokoTeatterin johto. KokoTeatterin teatterinjohtaja Anna Veijalainen ja Ylioppilasteatterin taiteelliset johtajat kirjoittivat eilen julkiset Facebook-päivitykset, jossa he vetosivat lautakuntaan, että se päättäisi perua esitetyt leikkaukset avustuksiin.Ylioppilasteatterin vuosiavustusta on esityksen mukaan tarkoitus leikata 6 000 eurolla nykyisestä 41 000 eurosta ja KokoTeatterin vuosiavustusta on tarkoitus leikata 5 000 eurolla nykyisestä 80 000 eurosta.Ylioppilasteatterin ja KokoTeatterin lisäksi samansuuruisia leikkauksia on esitetty myös muun muassa tanssiyhdistyksistä Tsuumille ja Nomadille.Lisäksi Elävän musiikin yhdistyksen Elmun rahoitukseen on esitetty kymmenientuhansien eurojen leikkausta, koska Elmulla ei ole ensi vuoden alusta lähtien selvillä uusia tiloja. Elmun rahoituksesta käydään kuitenkin erillisneuvotteluja vuosiavustuksen lisäksi, ja kaupunki on valmis tukemaan sen toimintaa erillisillä avustuksilla vuonna 2020.Vastaavasti esimerkiksi sirkusyhdistykset Circo Aereo sekä Red Nose Company saavat toimintaansa esityksen mukaan 10 000 euron korotuksen. Tanssiryhmistä Pohjoiselle liikkeelle ja Tanssikaarelle esitetään 15 000 euron korotusta. Teatteripuolella kokonaan uusi avustuksen saaja olisi esityksen mukaan Greta-tuotanto, joka saisi 15 000 euron avustuksen ensi vuodelle.Suurinta osaa leikkauksista on perusteltu esityksessä ympäripyöreällä lauseella, että leikkauspäätös on tehty ”osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä”.Korotukset on vastaavasti tehty ”osana esittävän taiteen vapaan kentän kehittämistä”.taiteellinen vastaava Anni Mikkelsson kertoo, että esitys teatterin rahoituksen leikkaamisesta oli hänelle iso yllätys, vaikka hän oli varautunut pelkäämään pahinta. Mikkelssonin mukaan suunniteltu leikkaus vaikeuttaa kriittisesti koko Ylioppilasteatterin toimintaa.”Jos suunniteltu leikkaus toteutuu, olemme yhden askeleen päässä lopullisesta romahduksesta. Tämä on hyvin raskasta”, Mikkelsson sanoo.Hän toistaa puhelimessa saman asian kuin Facebook-kirjoituksessa: Ylioppilasteatteri vuokraa Helsingin kaupungilta Mustikkamaan kesäteatterin tilaa, ja sen vuokra on vuodessa 28 000 euroa. Kaupungilta saatavasta avustuksesta ei suunnitellun leikkauksen jälkeen jää Ylioppilasteatterin toimintaan kuin 7 000 euroa.Ylioppilasteatterin toimintaa on jo aikaisemmin hankaloittanut se, että Taiteen edistämiskeskus (Taike) on leikannut Ylioppilasteatterin rahoitusta viime vuosina niin paljon, että teatteri on joutunut taloudelliseen kriisiin. Tälle vuodelle Ylioppilasteatteri sai Taikelta 15 000 euroa tukea. Ensi vuoden rahoituspäätös on vielä auki.Mikkelssonin mukaan Ylioppilasteatterin on pakko irtisanoa tai lomauttaa osa palkallisesta henkilökunnastaan ja mahdollisesti luopua Mustikkamaan kesäteatterista, jos esitetyt leikkaukset toteutuvat.”Taiteellinen työ tästä kärsii.”Mikkelsson sanoo olevansa erityisen yllättynyt esityksestä siksi, että Ylioppilasteatterin avustushakemuksessa kerrottiin taloudellisista ongelmista. Hän arvelee, että Ylioppilasteatteri on päätynyt leikkausten kohteeksi siksi, että sen asema ammatti- ja harrastajateatterin välimaastossa hämää kaupungin päättäjiä ja että sen merkitystä teatterikentän uudistajana ei osata arvostaa.”Tuen mitä lämpimimmin kaikkien uusien ryhmien toiminnan rahoittamista, mutta on outoa, että meitä ajatellaan vanhana tekijänä, vaikka olemme nimenomaan olleet uudistamassa teatteritoimintaa. Todellisuudessa me kamppailemme olemassaolostamme.”lailla teatterinsa tulevaisuudesta on huolissaan KokoTeatterin teatterinjohtaja Anna Veijalainen. Hänen mukaansa leikkaukset ovat suoraan teatterin tuotannosta pois, koska teatteri ei voi anoa alennuksia vuokrasta tai muista kuluista.”Voimme säästää vain ihmisten työstä. Silloin otetaan tuotannosta näyttelijä pois, lasketaan palkkoja tai pienennetään työaikoja.”Veijalainen huomauttaa, että teatterin vuokra nousi tänä vuonna kaksinkertaiseksi, minkä vuoksi he saivat tälle vuodelle avustukseensa ison korotuksen. Ensi vuonna vuokra nousee jälleen hieman, mutta avustusten määrää esitetään leikattavaksi. Veijalaisen mukaan tämä tekee päätöksenteosta poukkoilevaa.Erityisen huolissaan Veijalainen on siitä, minkälainen symbolinen vaikutus kaupungin avustusten leikkaamisella on muihin avustuksiin. Hallitus on parhaillaan uudistamassa esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmää niin, että tulevaisuudessa useammat teatterialan toimijat pääsisivät valtionosuusjärjestelmän piiriin. Veijalaisen mukaan on selvää, että valtionosuusjärjestelmään pääseminen on huomattavasti vaikeampaa, jos kaupunki päättää leikata avustuksia.”Tässä kohtaa arvostus toiminnalle osoitetaan rahasummalla”, Veijalainen sanoo.olevasta esityksestä vastannut Helsingin kaupungin kulttuuripalvelupäällikkö Veikko Kunnas ei suostu kommentoimaan esityksen yksityiskohtia tai esitettyjä leikkausperusteluita. Kunnas sanoo, että perustelut esitellään kulttuuri- ja kirjastojaokselle kokouksessa, eikä hän kommentoi niitä sitä ennen.Kunnaksen mukaan on mahdollista, että esitykseen tehdään vielä muutoksia ennen lopullista päätöstä, ja niin on myös aiemmin tapahtunut.”Me teemme esityksen, ja jaosto tekee kokouksessaan päätöksen. Erilaisia kirjelmiä esityksistä tulee usein, eli siinä mielessä näissä vetoomuksissa ei ole mitään poikkeuksellista.”puheenjohtaja Tuomas Finne (sd) sanoo olevansa tietoinen viime päivinä käydystä kiivaasta keskustelusta. Hän kuvailee, että torstaina julkistetusta esityksestä nousi ”pieni myrsky”.Finnen mukaan ratkaisevaa on se, että jaostolla ei ole käytössään aikaisempaa enemmän rahaa, mutta sen pitäisi silti pystyä tukemaan aiempaa enemmän uusia taiteen lajeja, kuten sirkusta. Juuri tätä tarkoitetaan ”esittävien taiteiden toimikentän välisen tasapainon kehittämisellä”.Silloin ainut keino uusien toimijoiden tukemiseksi on leikata joiltain vanhoilta toimijoilta. Finne korostaa, että Helsinki on poikkeuksellinen kaupunki siinä mielessä, että kokonaisavustussummaa ei ole leikattu.Samalla Finne sanoo ymmärtävänsä esimerkiksi Ylioppilasteatterin ja KokoTeatterin huolen. Hän sanoo, että kaupungin ei ole tarkoitus panna pieniä toimijoita nälkäkuurille, mutta avustuksista päättäminen on iso palapeli.”Ei se ole tietenkään hyvä juttu, jos joutuu lomauttamaan työntekijöitä. Parhaamme me poliitikot teemme, että taiteilijoilla olisi sauma tehdä työtään”, Finne sanoo.Finne kritisoi myös vuokrapolitiikkaa. Hänen mukaansa ei ole järkevää, että kaupungin rahaa pumpataan siihen, että kulttuuritoimijat joutuvat maksamaan rahansa kiinteistönomistajille, kuten KokoTeatterin tapauksessa.Finne sanoo, että illan kokouksessa saattaa vielä tulla muutoksia esityksiin. Hän myös huomauttaa, että tavoiteltua pienempien avustuksien tai kokonaan ilman avustusta jääneiden toimijoiden on mahdollista hakea rahoitusta myöhemmin erityishankkeisiin.