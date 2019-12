Kulttuuri

joulukuussa 1979 tulin ulos silloisen levittäjän lehdistönäytöksestä katsomasta Ilmestyskirja. Nyt -elokuvaa, tunteeni olivat ristiriitaiset. Siinä se nyt oli, elokuvataiteen uusi suuri mestariteos – enkä juurikaan pitänyt siitä.Ongelmana oli muun muassa se, ettei elokuvalla tuntunut olevan minkäänlaista todellista kosketusta kuvaamaansa aiheeseen, eli Vietnamin sotaan ja Vietnamin tilanteeseen tai amerikkalaisten suhtautumiseen sitä kohtaan.Ilmestyskirja. Nyt tuntui menestyneen elokuvaohjaajan suunnattomalta egotripiltä, joka parhaimmillaan kuvasi hienosti yleisellä tasolla sodan hulluutta ja sen vaikutusta sitä käyvien miesten mieleen ja huonoimmillaan pudotteli teennäisiä dialoginpätkiä ja yhtä lailla teennäisiä, vaikkakin huippukuvaaja Vittorio Storaron hienosti luomia kuvia.Sittemmin Ilmestyskirja. Nytistä on tullut legenda, palkittu ja ihailtu mutta myös kritisoitu elokuva, jonka vaikeista kuvausvaiheista on kerrottu tarinoita ja jota on pidetty sekä sotaa ihannoivana että sitä vastustavana.elokuvasta julkaistiin 3 tuntia 16 minuuttia kestävä Redux-versio, jossa oli suurin piirtein kaikki siihen kuvattu, julkaistavaksi kelpaava materiaali. Tuloksena oli puuduttava, reilusti ylipitkä elokuvamöhkäle.Nyt, 40-vuotisjuhlien kunniaksi, ohjaaja Francis Ford Coppola on katsonut parhaaksi leikata elokuvasta vielä yhden version. Ilmestyskirja. Nyt – Final Cut on 3 tuntia 3 minuuttia pitkä – ja jokseenkin turha. Uusi versio korostaa enemmän elokuvan huonoja kuin hyviä puolia. Alkuperäisestä filminegatiivista 4K-tasolle restaurointi ei kuvanlaatuakaan ratkaisevasti paranna.Coppolan ja John Miliuksen klassikkokirjailija Joseph Conradin Pimeyden sydän -romaanin pohjalta muokkaama tarina on yksinkertainen. Amerikkalainen kapteeni Willard (Martin Sheen) saa tehtäväkseen salamurhata erikoisjoukkojen maineikkaan eversti Walter E. Kurtzin (Marlon Brando), joka on seonnut ja perustanut oman julman kuningaskuntansa Kambodžan viidakkoon. Eletään Vietnamin sodan päiviä 1960-luvun lopulla.Willard lähetetään matkaan jokea pitkin partioveneellä veneen miehistön kanssa. Tästä matkasta kohti pimeyden ydintä tulee elokuvan keskiö. Conradin 1800-luvun Afrikkaan sijoittuvassa romaanissa on kyse siirtomaavallasta, Coppolan elokuvassa sodasta, joka sitä käyville nuorille amerikkalaisille näyttäytyy absurdina kuolemantanssina täysin vieraalla maaperällä.Matka koostuu kohtaamisista, joista osa kuvaa raastavan osuvasti sodan mielipuolisuutta ja osa taas tuntuu kiusallisen selvästi kirjoitetuilta, kuten Reduxista tuttu plantaasijakso, jonka Coppola on jostain syystä säilyttänyt myös Final Cutissa. Siinä sotilaat tapaavat joukon Indokiinan entisiä siirtomaaherroja, ranskalaisia plantaasinomistajia, jotka eivät suostu lähtemään mailtaan, vaikka tuho näyttää varmalta.Jakso tuntuu irralliselta koska elokuvan kytkös Vietnamin historiaan ja geopoliittiseen asemaan on olematon.kohti elokuvan surrealistinen, painajaismainen tunnelma tihenee, mutta kerronta muuttuu myös itsetietoisemmaksi ja sekavammaksi, myös leikkauksen osalta. Näissä kohtauksissa Kurtz viimein ilmestyy, mutta hänen henkilöhahmonsa jää turhan epämääräiseksi ja varjomaiseksi. Lisäksi rooli on niin pieni, että on aivan sama näytteleekö sitä Brando tai kuka tahansa.Vahvinta Ilmestyskirja. Nytin kaikissa versioissa on sotakirjeenvaihtajana toimineen Michael Herrin (1940–2016) kirjoittama Willardin sisäinen monologi: inhottua sotaa käyvän, entisestä elämästään ja arjesta lopullisesti vieraantuneen sotilaan tragedia.Ilmestyskirja. Nytin alkuperäinen, muun muassa kaksi Oscaria ja Cannesin Kultaisen palmun voittanut versio kestää kaksi tuntia ja 27 minuuttia, ja se riittää aivan hyvin.Toivottavasti elokuvan 50-vuotisjuhla kymmenen vuoden päästä ei enää kirvoita uutta versiota.