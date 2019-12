Ali Haithem lähti Irakista toteuttamaan unelmaansa – perusti Suomeen orkesterin, joka yhdistää länsimaista ja itämaista musiikkia

Kulttuuri

Sibelius-Akatemian Global Fest 11.–13.12. Musiikkitalossa. Middle Eastern Orchestra pe 13.12. klo 19.30 Camerata-salissa.

2015 huipentunut Euroopan pakolaiskriisi puhuttaa yhä ja vaikuttaa Suomenkin politiikkaan, vaikka virta on jo laantunut paljon. Silti tulijat ovat yhä lähinnä numeroita ja kasvotonta massaa – sekä Välimereen hukkuneet että yli selvinneet.Suomessa Ali Haithem antaa tulijoille musiikilla yhdet kasvot.Hän on koonnut Middle Eastern Orchestran, jossa on Haithemin laskujen mukaan edustettuna 18 kansallisuutta. Euroopan ohella mukana on muusikoita Latinalaisesta Amerikasta, Kiinasta ja tietysti Lähi-idästä.Haithem oli lähtenyt Bagdadista vuonna 2014, kun Syyrian sisällissota ravisteli koko Lähi-itää. Monien maanmiestensä tavoin hän päätyi Suomeen.Irakissa vuonna 1992 syntynyt Haithem oli opiskellut fysiikkaa ja tehnyt mekaanikon töitä autonvalmistaja Fordilla. Mutta hän soitti myös perinteistä ara­bialaista kielisoitinta oudia.”Isäni, isoisäni ja setäni soittavat oudia. Heiltä opin soittamaan sitä 11-vuotiaasta alkaen”, Haithem kertoo.Haithemilla oli jo Bagdadissa pieni yhtye. Mutta Irakissa ei ollut töitä muusikoille.”Vuonna 2014 päätin, että lähden toteuttamaan unelmaani. Vanhempieni oli vaikea hyväksyä lähtöäni, mutta hekin uskoivat kykyihini. Lähtiessäni en tiennyt, minne päätyisin. Tulin lopulta Suomeen 20 maan kautta.”Mutta nyt hän haluaa synkän menneisyyden sijasta puhua musiikista ja tulevaisuudesta.Haithem kokosi orkesterin viime vuoden syksyllä. ”Halusin ison hankkeen, joka yhdistää kansallisuuksia ja kulttuureja”, Haithem kertoo.Mukaan tuli viulisti Lotta-Maria Pitkänen, joka on opiskellut arabialaista musiikkia Sibelius-Akatemian kansainvälisessä Glomas-ohjelmassa.Entä mistä orkesteriin saataisiin kapellimestari?Pitkänen muisti, että hänen itämaiseen tanssiin erikoistunut ystävänsä Aino Rättyä seurustelee Kaapo Ijaksen kanssa, joka on opiskellut orkesterin johtamista Helsingin ja Zürichin taideyliopistoissa ja valmistunut kapellimestariksi Tukholman Kungliga Musikhögskolanista. Tällä hetkellä Ijas suorittaa orkesterin johtamisen jatkotutkintoa Manchesterissa.”Pyysimme Ijasta mukaan ja hän oli hankkeesta innoissaan”, Pitkänen kertoo.orkesterissa on Ijaksen mukaan se, että se yhdistää länsimaisen ja itämaisen musiikin. ”Tämä on meille kaikille uutta ja se tekee tästä projektista ainutlaatuisen. Myös Lähi-idän soittajat ovat tästä soundista aivan liekeissään”, Ijas sanoo.Orkesterissa on tätä nykyä 30 jäsentä. Muusikoita on Latinalaisesta Amerikasta, Kiinasta ja tietysti Lähi-idästä.Monikansallisen orkesterin johtaminen ei tuota Ijakselle ongelmia. ”Sosiaalisesti tämä on ollut tosi helppo projekti. Kaikki ovat olleet niin innoissaan ottamaan vaikutteita toisiltaan. Minä vain annan sen tapahtua”, Ijas sanoo.Myös Pitkänen on tehnyt orkesterille sovituksia. Hän kertoo pyrkivänsä tuomaan musiikkiin myös länsimaisia sävyjä. ”Harmonioita tarvitaan, koska harva länsimainen pystyy soittamaan arabialaisia mikrointervalleja”, hän kertoo. Sovituksia ovat tehneet myös Kaisa Siirala, Mila Laine ja Tuuli Malve.Pitkänen kertoo, että Haithem on antanut paljon suomalaisille.”Ali oli vasta tullut Suomeen, mutta hän kutsui minut heti mukaan jameihin ja alkoi järjestää esiintymisiä. Olen oppinut häneltä paljon arabialaisesta musiikista. Ali tuntee sitä tosi laajasti ja on kehittynyt soittajana virtuoosiksi”, Pitkänen sanoo.Orkesteri piti ensimmäisen konserttinsa huhtikuussa. ”Tällaisia arabialaisen musiikin orkestereja on Euroopassa vain kolme. Muut ovat Saksassa ja Englannissa”, Haithem kertoo.tuhat vuotta vanha arabialainen oud on edelleen Haithemin soitin. Orkesterinsa ohessa Haithem näyttelee ja soittaa Osiris-teatterissa ja pyörittää eri alojen arabialaisten taiteilijoiden yhdistystä, jossa on 60 jäsentä. Hän on soittanut Maria Gasolinan levyllä Pitkää siltaa ja Anna Murtolan flamencolevyllä Fuego por Dentro. Hän myös opettaa oudin soittoa ja tekee sivutöitä. Tulonsa Haithem käyttää Middle Eastern Orchestraan.Haithem viihtyy monikulttuurisessa Helsingissä. ”Minulle on tärkeää näyttää, että maahanmuuttajat pystyvät tekemään jotain. Heille orkesteri tarjoaa tilaisuuden kuulla omaa musiik­kiaan. Suomalaisille haluan esitellä Lähi-idästä jotain myönteistä, kun uutisissa siellä näkyy vain sotaa ja kuolemaa.”