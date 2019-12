Maailmalla tähtirooleja tekevä suomalaisballerina kutsuu Kansallisbalettiamme spa-hotelliksi – Huipulle päästäkseen ”pitää aina olla parempi kuin kaikki muut”

Kulttuuri

kohahtaa, kun suomalainen tähtiballerina Maria Baranova kohoaa korkeuksiin elävänä veistoksena Aram Hatšaturjanin säveltämän Spartacus-baletin uusintaensi-illan naispääosassa.Olemme hänen uudessa työpaikassaan Baijerin valtionoopperan osana toimivassa Baijerin valtionbaletissa ja tämä on hänen roolidebyyttinsä Spartacuksen Phrygia-vaimona.Baranova välittää vartalollaan baletin valtavan tunnekirjon. On riutumista orjana. On vapautumisen riemu. On kuuluisa rakkauskohtaus, jonka adagion melodia päätyi Merilinja-televisiosarjaan tunnusmusiikiksi.Ja lopulta on myös suuri suru, kun kymmenientuhansien orjien kapinaa antiikin Rooman aikaan johtanut Spartacus kuolee.Baranova uppoaa suruun syvälle. Suosionosoitukset ovat huumaavat ja itse Spartacus (Osiel Gouneo) ohjaa viimeiset suosionosoitukset suoraan 27-vuotiaalle suomalaisdebytantille.aamuna Baranova poseeraa Helsingin Sanomille Baijerin jylhän valtionoopperan edessä. Hän on jo nyt kaikkien aikojen kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisballerinoja, mutta uutta opittavaa riittää.”Spartacus-baletti on ollut unelmani. Viimeiset minuutit eivät onnistu, ellei ajattele jonkun hyvin läheisen juuri kuolleen. Sen jälkeen aplodien vastaanotto on outo kokemus.”Baranova tanssi Juri Grigorovitšin koreografian vuodelta 1968. Maskuliininen, kulmikas ja jäntevä liikekieli tuntui aikoinaan ehkä jopa propagoivan neuvostoihmisen vitaalisuutta. 92-vuotiaanakin yhä aktiivinen Grigorovitš on toki päivittänyt koreografiaansa yleismaailmallisemmaksi.”Musiikki on upeaa ja baletti on viisaasti rakennettu. Yleisö rakastaa sitä, mutta harva talo pystyy esittämään sitä. Tarvitaan paljon pitkiä, lihaksikkaita poikia, jotka sopivat gladiaattoreiksi”, Baranova sanoo.uudessa työpaikassa nosti henkiset kierrokset ymmärrettävän korkealle.”Esityksen jälkeen en pystynyt syömään ennen kuin kahdelta aamulla enkä saanut unta ennen kuin aamukolmelta. Oli niin kovat adrenaliinit päällä.”Mutta nyt hänellä on nälkä, eikä se ole ihme fyysisen rääkin jälkeen. Lupaamme tarjota lounaan haastattelun merkeissä, ja hän valitsee Dallmayrin fine dining -ravintolan.Hän tilaa neljän ruokalajin lounaan ja lasillisen tarjoilijan suosittelemaa Burgundin alueen punaviiniä. Käy ilmi, että viini, joka on vuosikertaa 1990, on vanhempi kuin hän itse.Baranova syntyi Lohjalla vuonna 1992. Vanhemmat ovat kotoisin Kiovasta Ukrainasta. Perhe muutti Suomeen, kun isä sai työtä suomalaisessa jalkapallojoukkueessa. Hän jatkaa Suomessa yhä valmentajana.Perhe muutti pian isän työn myötä Helsinkiin. Kotona puhuttiin venäjää, mutta Munkkivuoren Ranskalaisessa koulussa Maria omaksui nopeasti myös suomen ja ranskan.Lapsi oli energinen, tanssi itsekseen ja tykkäsi musiikista. Niinpä hänet laitettiin kolmivuotiaana balettitunneille.”Baletti oli vain harrastus. Sitten menin rytmiseen voimisteluun kahdeksi vuodeksi ja äiti alkoi uumoilla, että tanssista voisi tulla ammatti. Hän kehotti takaisin balettiin, jossa ammattiura on yleensä pidempi.”Maria kävi Helsingin tanssiopiston erityiskoulutusluokkaa. Se tarkoitti normaaleja koulupäiviä ja balettiharjoituksia iltayhdeksään. Sen jälkeen alkoi koululäksyjen teko.”12–13-vuotiaana mietin, pitäisikö baletti lopettaa, koska harjoitukset väsyttivät ja aiheuttivat kipua. Kun kaverit lähtivät ulos hengailemaan, minä menin harjoitustangon ääreen hikoilemaan. Se oli viimeinen hetki miettiä, onko tämä mun juttu.”Hänellä oli edellytykset ammattiuralle, hän tiesi sen jo.”Jos kivuliaita harjoituksia ei tee, ei pääse esiintymään, mikä on kuitenkin se palkinto. Jos missaa yhden päivän, se on OK, mutta jos missaa kaksi tai kolme päivää, ei voi edistyä. Joka päivä täytyy treenata monta tuntia. Ihan kuin huippu-urheilussa.”Opiskelu on myös kilvoittelua.”Jos haluaa eteenpäin, pitää aina olla parempi kuin kaikki muut. Ja sitten pedagogit alkavat valmistaa kilpailuihin, mikä tuo ekstrastressin. Sen joko kestää tai sitten ei. ”Baranova kesti ja sai pian menestystä kansainvälisten balettikilpailujen juniorisarjoissa. Kun hän suuntasi 15-vuotiaana Prix de Lausanne -kilpailuun, mielessä oli jo koulutuspaikka ulkomailla.”Prix de Lausanne -kilpailuun tulevat maailman tärkeimpien balettien johtajat. Sain mitä halusin, kun Hampurin valtionbaletin johtaja John Neumeier kutsui minut balettiluokalle. Baijerin valtionbaletin johtaja sanoi, että kyllä sinä meillekin pääsisit, mutta jos Neumeier haluaa sinut noin kovasti, vaihtoehtoa ei oikeastaan ole.”Neumeier on maailman arvostetuimpia koreo­grafeja ja taiteellisia johtajia. Hän nosti suomalaisteinin vain vuoden koulutuksen jälkeen Hampurin valtion­baletin ammatti­tanssijoiden ryhmään.”Olin hyvin rakastunut hänen tyyliinsä ja älykkyyteensä ja olen vieläkin. Sain jo niin nuorena tehdä paljon rooleja myös hänen koreografioidensa kantaesityksissä, koska olin hänen muusansa. Se oli hyvää aikaa.”Suomen Kansallis­baletin silloinen taiteellinen johtaja Kenneth Greve tarjosi Barano­valle toistuvasti ensi­tanssijan paikkaa ja paljon pää­rooleja.”Lopulta suostuin. Hampurissa tehtiin käytännössä vain Neumeieria, ja siinä vaiheessa oli tärkeää omaksua ensitanssijana monipuolisempi ohjelmisto. Kaipasin myös perhettäni, joten palasin.”Uusi työpaikka Helsingissä tarjosi sokin heti vuonna 2011.”Tanssijoita loukkaantui, ja jouduin opettelemaan kymmenessä päivässä Patrice Bartin Don Quijoten.”Sen jälkeen hän sai mitä oli luvattu: paljon päärooleja baleteissa, kuten Romeo ja Julia, Manon, Merirosvot, Joutsenlampi, Prinsessa Ruusunen ja Bajadeeri.”Se oli ihan mahtava kokemus vain 19-vuotiaana.”Työmäärä johti kuitenkin loukkaantumisiin.”Oma vika. Olin tosi nuori ja halusin tehdä kaiken, vaikka vaivat pahenivat. Lopulta tuli seinä vastaan.”Selästä löytyi kaksi rasitusmurtumaa. Kuusi kuukautta meni toipumiseen ja viisi kuukautta näyttämökunnon palauttamiseen.”Jos olisin hiljentänyt tahtia aikaisemmin, olisin toipunut nopeammin. Se oli tärkeä opetus.”Baranova palasi päärooleihin ja otti vuonna 2015 vastaan Mikko Nissisen kutsun Bostonin balettiin.yhteistyö Greven kanssa sujui? Hänethän siirrettiin muutamaa vuotta myöhemmin maaliskuussa 2018 syrjään esimiestehtävistä epäasialliseksi katsotun käytöksen vuoksi.”Meillä meni hyvin. En kuullut vallan väärinkäytöstä, mutta ei minulla ollut muutenkaan aikaa keskittyä kulissientakaisiin asioihin. Minulla oli valtavasti rooleja, joissa piti saada paras lopputulos. Keskityin vain siihen.”Boston kiinnosti, koska Baranova oli saanut Kansallisbaletissa niin paljon päärooleja niin nopeasti. Seuraavaksi sama ohjelmisto olisi toistunut ja uusia rooleja olisi tullut hieman vähemmän.”Oli aika miettiä, mikä kasvattaisi eniten taiteilijana. Eurooppalaiset talot ovat melko samanlaisia. Mikko ja Boston olivat toinen maailma, ja ajattelin, että se on sitä, mitä seuraavaksi tarvitsen.”Baranova kehuu myös Bostonin baletin ohjelmistoa.”On eurooppalaisia koreografeja Jorma Elosta lähtien. On Yhdysvalloissa hyvin tärkeää Balanchinea, jonka tyyliä hiotaan erillisillä aamutunneilla. Ja on paljon kantaesityksiä.”Vaihto ei johtunut Helsingin Kansallisbaletin työoloista – ne ovat Baranovan mielestä loistavat.”Helsingissä on todella hyvin suunniteltu tilava talo, hieno lava ja harjoitussalit sekä riittävästi aikaa opetella uudet koreografiat. Siellä on myös neljä fysioterapeuttia, maskeeraajat ja kampaajat. Se on kuin spa-hotelliin menisi.”opetti itsenäisyyttä.”Amerikassa pitää tehdä oma maski, oma kampaus ja laittaa itse se kruunu päähän.”Tahti oli vielä kovempi kuin Kansallisbaletissa.”Koreografiaharjoitusten välissä on vain viiden minuutin tauko. Sitä juoksee yhdestä harjoitussalista toiseen ja tekee heti toista balettia. Se on todella vaikeaa, koska kroppa tarvitsee aikaa mukautua ja ymmärtää, mitä tyyliä minäkin tuntina tehdään. Ja päivät ovat todella pitkiä.”Päärooleja riitti jälleen, mutta Baranova huomasi kroppansa nyt kestävän.”Ensimmäiset kuukaudet elin kulttuurisokissa, mutta sisäinen rytmini muuttui. Draivi oli aina päällä eikä loukkaantumisia tullut lainkaan, mikä oli jopa outoa sellaisen työmäärän kanssa. 45 Pähkinänsärkijää on aikamoinen maraton.”Baranova ymmärsi, että ballerinan pitää olla ”oman itsensä fysioterapeutti, opettaja, ravitsemusterapeutti ja paljon muutakin”.Myös Nissisen johtajataidot tekivät rääkistä kiinnostavan.”Hänellä on aina nälkä. Hän haluaa aina jotain uutta ja laittaa hyvän stressin päälle. Kaikki saavat koko ajan uutta informaatiota ja kasvavat sen mukana. Ja aina on sekä klassista että modernia.”Bostonin-vuoden jälkeen Baijerin valtionbaletti alkoi houkutella suomalaistähteä. Voisiko Baranova harkita ensimmäisen solistitanssijan tehtävää Münchenissä? Haluaisiko hän tulla tutustumaan työoloihin?”Palkkahan on Euroopassa melkein puolet pienempi, mutta kiinnostuin silti. Euroopassa olemme alipalkattuja työhön nähden, mutta raha ei tätä ratkaissut. Kaipasin perhettäni, joka pystyi matkustamaan Bostoniin ehkä vain kerran vuodessa. Ja rakastan Eurooppaa.”Baranova osallistui kokeeksi Baijerin valtionbaletin harjoituksiin ja rakastui Münchenin kaupunkiin sekä Baijerin valtionbalettiin ja sen ohjelmistoon.”Täällä taiteellinen johtaja Igor Zelensky tekee Spartacusta ja paljon muuta, jota voisi tehdä muualla vain harvoin. Tuntui, että jos en ota tätä tarjousta, en ehkä saa tällaista mahdollisuutta myöhemmin.”Yhteistyön päättyminen Nissisen kanssa Bostonissa tuntui haikealta.”Mutta Mikko ymmärsi ja arvosti sitä, että haluan päästä tekemään tätäkin ohjelmistoa. Meidän ammattiuramme on niin lyhyt. Kaikki mitä siitä saa irti, se pitää käyttää.”ei itse puhu rahasta tarkemmin, mutta pysähdytään hetkeksi mainintaan, jonka mukaan palkka on Euroopassa ”melkein puolet pienempi”.HS:n tietojen mukaan näin voi olla. Esimerkiksi Suomen Kansallisbaletissa ensitanssijoiden kuukausipalkat asettuvat 3400–4000 euron välille ja lisäksi maksetaan esityskohtainen korvaus, joka esimerkiksi klassista päätehtävää tanssivalle on perin tarkasti määritelty 259, 44 euroa.Vuositulo voi siis olla Helsingissä esimerkiksi 50 000 euron luokkaa, jos päätehtäviä riittää.Baijerin rikkaassa valtionbaletissa budjetti on kaiken kaikkiaan suurempi, mutta parhaitenkin palkatut ensitanssijat saavat tosiaan ehkä vain noin puolet Bostonin baletin saati newyorkilaisen American Ballet Theatren ensitanssijan vuosituloista, jotka voivat kaikkiaan nousta yli 150 000 euron. Muuttujia on kuitenkin paljon, sillä Yhdysvalloissa on aivan toisenlaiset työehdot ja esimerkiksi viikkosopimukset voidaan tehdä 39 viikoksi vuodessa.Baijerin valtionbaletissa on Baranovan lisäksi viisi naispuolista ensitanssijaa. Baranovalle annettiin syksyn rooleiksi Coppélian Swanilda, Anna Kareninan Kitty, Spartacuksen Phrygia ja Neumeierin Pähkinänsärkijän Marie. Kevään osajaot eivät vielä ole tulleet, mutta esimerkiksi Spartacus jatkuu tammikuussa ja myöhemmin huhti–toukokuussa.Kertyykö Baijerin valtionbaletistakin 4–5 vuoden työrupeama kuten Kansallisbaletista ja Bostonista?”Ei voi tietää. Joillekin on okei olla samassa ryhmässä 20 vuotta, mutta minä en pitäisi siitä.”Baranova vertaa uutta työpaikkaa uuteen yliopistoon.”Nyt uudet pedagogit näkevät minut uudella tavalla ja saan korjauksia, joita en ole saanut ennen. Nautin täysillä siitä, mitä kaikkea saan täällä tehdä. Sitten katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi!”Balettitanssijoiden eläkeikä on esimerkiksi Kansallisbaletissa 44–45 vuotta. Entä sen jälkeen?”Nykyisin urat ovat pidempiä kuin aikaisemmin. Jos tulee paljon loukkaantumisia, täytyy siirtyä toiseen ammattiin tai baletin johtotehtäviin. Todennäköisesti haluan pysyä baletin maailmassa, koska olen investoinut tähän kaiken.”on ohi, ja Baranova kävelee Münchenin vanhan kaupungin kaduille ihastelemaan joulumarkkinoiden vilinää. Hän tapaa kadulla myös vanhempansa, jotka ovat tulleet Suomesta katsomaan tyttärensä roolidebyyttiä.Edessä ovat Pähkinänsärkijän esitykset Münchenissä ja kahden viikon vierailu toisessa Pähkinänsärkijä-produktiossa Los Angelesin baletissa.Tuleeko vierailuja myös Kansallisbalettiin?”Ensi kesäksi olen saanut kutsun Helsingin kansainvälisen balettikilpailun juhlagaalaan. Tulen ilman muuta, jos se Baijerin valtionbaletin aikatauluihin sopii”, Baranova lupaa.”Olen kiitollinen kaikesta mitä Kansallisbaletti on antanut minulle. Ja todella kiitollinen, jos pääsen vierailemaan myös siellä.”