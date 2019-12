Kulttuuri

ilmestyy Harold Pinter -teatterin pimennetylle näyttämölle siteeraten ensimmäisen Taru sormusten herrasta -elokuvan kohtausta. Siinä McKellenin esittämä Gandalf harmaa torjuu hirviö Balrogin syöksyen itse kuolemaansa. Peter Jacksonin elokuvista tuttu musiikki pauhaa.Sitten McKellen poimii eturivistä hämmentyneen onnellisen elokuvasarjan nuoren fanin kanssaan lavalle ja esittelee tälle mukanaan tuomaansa Gan­dalfin miekkaa.Tässä vaiheessa Ian McKellenin 80-vuotisjuhlamonologia Ian McKellen on Stage with Tolkien, Shakeapeare, others and you katsojan mielessä muotoutuu hento toive: eihän tämä ole nyt pelkkää tarusormustenherraa, eihän?ja puoli tuntia myöhemmin kireisiin farkkuihin sonnustautunut kansallisaarre seisoo Lontoon West Endissä sijaitsevan teatterin aulassa ja kerää luokseen jonottavalta yleisöltä pikkuruiseen ämpäriin hyväntekeväisyyskolehtia teattereille ympäri maata.Tähän väliin on mahtunut huikea matka niin McKellenin 58-vuotiseen näyttelijänuraan ja elämään kuin brittiläiseen teatteriinkin.Siinä tarinassa vilahtelevat syntymäpäivämonologin ala­otsikon mukaisesti kymmenet näyttelijän tekemät Shakespeare-tulkinnat, työskentely teatteritähtien, kuten Laurence Olivierin kanssa National Theatressa, ja kaapista ulostulo vuonna 1988.Ja kyllä, Peter Jacksonin elokuvatkin saavat osansa anekdooteista, mutta eivät valtaa tarinaa kokonaan. Ihastuttavan ironinen McKellen tekee tiettäväksi, ettei ollut ennen elokuvien tekemistä koskaan lukenut Tolkienia.Yleisön osa tässä illan kestävässä kiihkeässä rakkaudenosoituksessa teatteritaiteelle on tärkeä.vedossa oleva McKellen on esittänyt show’taan vuoden alusta kier­täen ympäri Britanniaa 86:ssa teatterissa. Viimeinen osa kiertueesta tapahtuu Lontoossa.Väsymyksestä ei näy merkkiäkään. Jos olet kiinnostunut brittiläisen teatterin lähihistoriasta, rakastat Shakespearea ja haluat nähdä lavalla todellisen kansallis­aarteen, on tämä esitys sinulle.Monologia voisi oikeastaan kutsua dialogiksi yleisön kanssa. Esityksen aikana McKellen pyytää yleisöä muun muassa ni­meämään Shakespearen näytelmiä – mistä Shakespearensa tunteva brittiyleisö innostuu varsinaiseen kilpalaulantaan. Meritoitunut Shakespeare-näyttelijä, muun muassa Royal Shakespeare Companyssa esiintynyt McKellen esittää yleisön heittämistä näytelmistä suvereenisti pätkiä ja kertoo lavantakaisia muistoja.Kovin moni ei voi McKellenin tapaan huokaista: ”Ah, Vivien Leigh ja Laurence Olivier…” Ilmassa on todellista tähtipölyä.show ei kuitenkaan paadu, McKellenissä on keveyttä ja aitoutta. Hän esittää humoristisesti pätkiä elämänsä varrelta. Yksityiskohtainen on esimerkiksi kuvaus hänen aateloimisestaan vuonna 1991, kun kuningatar Elisabet II saapuu paikalle ”herrantähden, limenvihreässä puvussa”.Osansa muistelusta saa myös lapsuus ja lapsuuden teatteriretket. Kuten niin monelle muullekin brittilapselle, teatterikipinän sytytti McKellenissä joka jouluinen Peter Pan -esitys.Elokuvakankaalla McKellen nähdään seuraavan kerran tammikuussa 2020, kun Tom Hooperin ohjaama Cats saa ensi-iltansa. Siinä McKellen näyttelee teatterikissa Gusia.