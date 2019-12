Suurlähetystöt boikotoivat ja väki osoittaa ulkona mieltään, kun Ruotsin kuningas ojentaa tänä iltana Nobel-palkinnon kirjailija Peter Handkelle

Kulttuuri

Suurlähetystöt boikotoivat ja väki osoittaa ulkona mieltään, kun Ruotsin kuningas ojentaa tänä iltana Nobel-pa

Itävaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

H-hetken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin akatemia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Handke-kohu