Kulttuuri

Anne Koskinen työstää kovasta materiaalista pehmeitä aiheita

Luonto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koskisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

piirtää Anne Koskisen aiheet. Koskisen veistosten materiaalina on kivi, jota vesi, hiekka ja jää ovat muovanneet vuosituhansien ajan.Anne Koskisen (s. 1969) taiteellisen työskentelyn johtoaiheena on kovista materiaalista pehmeiden aiheiden työstäminen. Galerie Anhavassa esillä oleva näyttely She/He/They kohdentuu torsoihin, jotka Koskinen on veistänyt kotinsa lähistöltä löytyneistä kivistä.Koskisen teokset kysyvät kuvan alkuperää. Yhtäältä luonnonmuodot määräävät sen, millaiseksi tuleva aihe jäsentyy, toisaalta teoksissa välittyy häilyminen aiheen esiin nousemisen ja sen vetäytymisen välillä.Itse kuva houkutellaan esiin mahdollisimman vähällä työstämisellä. Prosessi on materiaalia kuunteleva ja se luovuttaa tekijyyttä ihmiseltä luonnonvoimille. Rosoiset pinnat paljastavat, mihin veistäjä ei ole koskenut.Muistomerkkimäisyys ja aiheen pyhittäminen ovat läsnä kaikissa Koskisen teoksissa. Esimerkiksi torsoissa voi nähdä ikuistettuna lähes sukupuolettomia ihmisen kuvia.aihegalleriasta aiemmin tutuksi tulleita lapsihahmoja taiteilija on kuvannut muistomerkeiksi juurettomille, hylätyille ja ei-toivotuille lapsille.Pyhyyden tuntu liittyy kiinteästi myös materiaalivalintoihin. Erityisesti jääkauden muovaamat järkäleet liittyvät usein luonnonmuistomerkkehin, kuten siirtolohkareisiin tai hiidenkirnuihin. Ajalliselta kaareltaan kivet kurottavat kauas syvään historiaan, ihmiskulttuurin tuolle puolen.Koskisen veistosten vastinparina näyttelyssä on esillä maalauksia ja piirustuksia. Ne jatkavat kovien metallien tutkimista: herkkä piirtojälki on syntynyt jalometallilla kuten kullalla tai hopealla.Maalaussarja My Mother Loved Roses (2019) keskittyy kukka-aiheisiin. Kuva-alaan hennosti piirtyvä ja maalauksessa esitetyn kukan kanssa eriparinen teosnimi on kuin vetäytyvä muisto, jota sanat yrittävät tavoittaa.