Kulttuuri

rikollisjärjestön jäsenet kutsuivat itseään rehennellen kunnian miehiksi, mutta aikaa myöten selvisi liiankin hyvin, että he olivat kaikkea muuta kuin kunniallisia.He alkoivat tappaa toistensa lisäksi poliiseja, tuomareita, poliitikkoja ja toimittajia sekä lopulta keitä tahansa satunnaisia osattomia, myös lapsia.Se sai mitan täyttymään Palermossa ja veti mielenosoittajat kaduille vastustamaan paikallista mafiaa Cosa nostraa.syntyneellä ja yhä vaikuttavalla Letizia Battaglialla (s. 1935) oli oma rooli prosessissa yleisön silmien avaajana.Hän oli palermolaisen L’Ora-sanomalehden kuvaaja Cosa nostran verisimpinä vuosikymmeninä ja dokumentoi sen tekemiä teloituksia usein tuoreeltaan, kun peittelemättömät ruumiit olivat vielä lämpimiä.Englantilainen dokumenttiohjaaja ja feministi Kim Longinotto näkee Battagliassa ymmärrettävästi myös muuta kiinnostavaa.Vasta nelikymppisenä kameran löytänyt ja ammattimaisen kuvaamisen aloittanut Battaglia on ilmiselvästi elänyt elämän, jossa olisi ainekset kahteenkin dokumenttiin.Shooting the Mafia (2019) Longinotto yrittää yhdistää nämä juonteet. Toinen on miesten mielivallasta vapautunut yksityinen Battaglia ja toinen miesten väkivaltaa työllään vastustanut julkinen Battaglia, joka siirtyi myöhemmin, vuonna 1992, kunnallispolitiikkaan.Kiinnostuksen kohteista riippuu, tuntuuko osien painotus oikealta – varsinkaan, jos ei tunne Battagliaa ennestään. Hänen työnsä Italian ensimmäisenä naispuolisena lehtikuvaajana ja ”mafiakuvaajana” lienee kuitenkin syy, miksi dokumenttiin on ryhdytty.varhaiset vaiheet selittävät hänen myöhempiä valintojaan ja saavat arvostamaan ammatillisia saavutuksia vielä enemmän. Hän karkasi ankaraa isäänsä avioliittoon 16-vuotiaana ja joutui heti toisen vanhemman miehen käskytettäväksi.Todellinen vapaus koitti vasta eron jälkeen ja kameran kanssa, vaikka paikka yhteisössä ei ollut itsestäänselvyys. Tarinointi työstä jää kuitenkin vajaaksi, eikä kolme tytärtä saanut Battaglia kerro yksityiselämästäänkään tarpeeksi. Kohtaamiset huomattavasti nuorempien entisten miesystävien kanssa taustoittavat persoonaa kyllä.elokuvanäytteillä ja uutiskatsauksilla rikastetun dokumentin ytimessä ovat Battaglian mustavalkoiset lehtikuvat, joita näytetään viisikymmentä. Ne pysäyttävät, yhä.”Verta, verta, verta”, Battaglia tuskailee yhdessä vaiheessa ja muistaa vanhan mielihalunsa kaikkien negatiiviensa polttamisesta. Onneksi hän tyytyi sytyttämään vain savukkeen.