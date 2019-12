Kulttuuri

Media Ruskeat tytöt ja porilainen teatterifestivaali Lainsuojattomat saivat suuret Suomi-palkinnot

Tämän

Suomi-palkinto

Tämän

vuoden Suomi-palkinnot on jaettu ansioituneille taiteilijoille ja yhteisöille.Palkinnon saavat valokuva- ja videotaiteilija, elokuvaohjaaja Marja Helander, sirkustaiteilija, koreografi Ilona Jäntti, kapellimestari Klaus Mäkelä, muotoilija Pirjo Kääriäinen, lavarunokollektiivi Helsinki Poetry Connection, teatterifestivaali Lainsuojattomat, media Ruskeat tytöt ja tanssiryhmä Raekallio Corp. sekä Amos Rex -ilmiö.Kukin palkittu saa lähes 22 000 euroa lukuun ottamatta kunniakirjalla palkittavaa Amos Rexiä.on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakama kulttuuripalkinto. Se voidaan myöntää tunnustukseksi joko merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta.Suomi-palkintoa on jaettu vuodesta 1993.”Tänä vuonna Suomi-palkinnoilla on haluttu kunnioittaa sekä merkittävän uran tehneitä taiteen ja kulttuurin ammattilaisia että nuoremman polven edelläkävijöitä. Suomi-palkinnon tänä vuonna saavat yksilöt, ryhmät ja kulttuuriorganisaatiot muodostavat mielestäni hyvin rikkaan näkymän suomalaiseen taiteeseen ja kulttuuriin”, Suomi-palkinnoista päättänyt kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoi tiedotteessa.vuoden palkituista Ruskeat tytöt on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ”ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmisille” tarkoitettu yhdistys, jonka tavoitteena on saada paremmin kuuluviin ja näkyviin ruskeita ihmisiä erityisesti median, viestinnän ja kirjallisuuden alueella sekä toimia alustana ruskeille kulttuuriammattilaisille.Lainsuojattomat on vapaille teatteriryhmille tarkoitettu festivaali, jota on järjestetty Porissa vuodesta 2000 lähtien. Festivaalia järjestää porilainen Rakastajat-teatteri.Palkittu Helsinki Poetry Connection taas on vuonna 2008 perustettu lavarunousyhteisö, joka edistää Suomessa runouden, rap-lyriikan ja spoken word -kulttuurin asemaa.Raekallio Corp. on itsenäinen helsinkiläinen tanssiryhmä. Ryhmä on keskittynyt esittämään koreografi Valtteri Raekallion teoksia.