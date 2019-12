Kulttuuri

Radiodokumentti kertoo karua tarinaa ulkomaille unohtuneista suomalaisvanhuksista

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmalle unohtuneet vanhukset, Radio 1 klo 22.05 ja Areena.

joukko suomalaisia viettää eläkepäiviään aurinkolomakohteissa. Paratiisi voi kuitenkin muuttua helvetiksi silloin, kun vanhus ei enää kykene huolehtimaan itsestään. Tilannetta ei helpota, jos vielä sattuu olemaan esimerkiksi kielitaidoton leski.Riikka Rahin dokumentin kehyskertomuksena on hänen Saksaan muuttaneen Tuija-tätinsä kohtalo. Maailmannainen on muuttunut unohdetuksi dementikoksi. Lisää traagisia kohtaloita Rahi löytää Espanjan Aurinkorannikolta.Ulkomailla voi olla vaikeaa päästä hoitoon. Vielä vaikeampaa on päästä takaisin Suomeen. Valtio ei tule vastaan, ja muuttoon tarvitaan rahaa. Konkreettisinta apua monet vaikeuksiin joutuneet ulkosuomalaisvanhukset ovat saaneet paikallisista vapaaehtoisvoimin toimivista suomalaisseurakunnista.Yhdessä dokumentin tarinoista suomalaismies tappelee kahden maan byrokratiaviidakossa saadakseen Espanjassa kuolleen isänsä asiat hoidettua ja tuhkan kotimaan multiin.