NYT: Harvey Weinstein ja häntä ahdistelusta syyttävät naiset päässeet alustavaan 25 miljoonan dollarin sopimukseen

Kulttuuri

NYT: Harvey Weinstein ja häntä ahdistelusta syyttävät naiset päässeet alustavaan 25 miljoonan dollarin sopimuk

Elokuvatuottaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sopimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy