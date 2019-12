Kulttuuri

JVG julkaisee perjantaina uutta musiikkia – PME:n mixtapella mainitaan Jussi Halla-aho ja elävöitetään Suomest

on peräisin hiphop-kulttuurin syntysijoilta. New Yorkissa 1970-luvun puolivälin tienoilla rap-artistit levittivät musiikkiaan nauhamuodossa, esimerkiksi materiaalia keikoilta.Vuosikymmenien saatossa termi on hivenen elänyt, ja tarkoittaa eri asioita kontekstista riippuen. Esimerkiksi Suomessa isolla osalla millenniaaleista on se sukupolvikokemus, että äänittää kotistereoilla kasetille suosikkikappaleitaan radiosta. Se on täkäläinen mixtape.Hiphop-kontekstissa mixtapen leimaa on lyöty vaikka minkälaisen äänitteen päälle. Yleensä sillä tarkoitetaan epävirallisempaa julkaisua, jota ei ole tarkoitus myydä vaan se jaetaan kuuntelijoille ilmaiseksi mainostarkoituksessa.Näitä ovat tehneet myös yksittäiset artistit, mutta yleensä mixtapet ovat kokoelmia, joissa on mukana useita eri artisteja. Esimerkiksi Drake on julkaissut kuusi mixtapea, jotka ovat käytännössä soololevyjä.Kutsumalla albumiaan mixtapeksi ja jakamalla sen ilmaiseksi on myös voinut välttää samplejen clearaamisen – eli ei ole tarvinnut kysyä lupaa jonkin musiikkisamplen käyttöön.Suomessa määrällisesti mixtapen kultakausi osui kenties 2000-luvun alkuun, kun Suomessa oli muutoinkin voimakas omakustanneskene. Mixtapeja julkaistiin pienissä erissä c-kasetteina ja cd-r-levyinä. Siihen aikaan vain harvat artistit pääsivät isoille levy-yhtiöille. Pienyhtiöitä ei juuri ollut, mutta innokkaita räppäreitä kyllä.JVG:n levy-yhtiönä tunnettu PME julkaisee nyt oman mixtapen. Vasta tällä vuosikymmenellä perustetulla yhtiöllä alkaa olla tallissaan jo sen verran väkeä, että tällainen kokoelma on tullut mahdolliseksi. On myös hankala kuvitella, että isomman levy-yhtiön julkaisustrategiaan tällainen kokoelma sopisi.PME on riittävän iso herättääkseen mixtapella huomiota, mutta myös riittävän ketterä ylipäätään julkaisemaan sellaisen.JVG:n ja Paperi T:n kaltaiset artistit ovat jo sen verran suosittuja, että on uutinen jos heiltä tulee uutta musiikkia. Paperi T:stä tuli hiljattain PME:n A&R, ja myös hän räppää mixtapella.Koska mixtapen luonne on epävirallisempi, se sallii kokeiluja. Mitään singletavaraa PME:n kokoelma ei tosiaan sisällä.JVG:n Pintakaasulla tuskin ilmestyisi singlenä bändiltä enää tänä päivänä. Kappale tasapainoilee yhtyeen vanhemman rap-estetiikan ja uudemman iskelmällisemmän eetoksen välissä.Poliitikkoihin nimeltä viittaaminen on nykyräpissä verrattain harvinaista. Samalla kun räpistä on tullut Suomessa suositumpaa kuin koskaan, se on kadottanut spontaania sekä kantaaottavaa luonnettaan.Mutta Pajafellan ja JVG:n Sulkii hatussa -biisissä namedropataan perussuomalaisten puheenjohtaja: ”Jussi Halla-aho ei oo mun ystävä.”ottanut selvästi jyväskyläläiset räppärit omakseen. Mixtapella kuullaan esimerkiksi Gettomasaa, Lyttää ja Lauri Haavia, joista viimeksi mainittuun kohdistuu tällä hetkellä eniten odotuksia. Jyväskyläläisistä Gettomasa on noussut jo yhdeksi Suomen striimatuimmista räppäreistä, ja Haavista toivotaan uutta menestystä.Haavin esittämä Peruskeissi on mixtapen vahvimpia biisejä, ja se voisi yhtä hyvin olla Gettomasan kynästä. Jyväskyläläinen, sympaattinen ja korostetun traditionaalinen rap-eetos paistaa läpi.Julkaisu on PME:n käyntikortti, joka esittelee yhtiön tämänhetkisen tilan. Miltei puolet kappaleista on tuottanut yhtiön hovituottaja MD$. Tuotannollisesti ilahduttavinta antia on tosin WYK:n ja Justsesomalin kappale IVK, jonka simppelistä, groovaavasta ja pörisevästä biitistä vastaa JV.Räpin suosittuuden myötä singlevetoisuus ja hittihakuisuus on korostunut, ja siinä mielessä PME:n spontaani mixtape on tuore avaus julkaisun luonteen pitkästä historiasta huolimatta.Ei näistä biiseistä mitään räppiklassikoita tule, mutta se ei ole tarkoituskaan. Sangen viihdyttävää leukojen louskutusta.