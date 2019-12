Sukupuolineutraali pronomini ”they” valittiin vuoden sanaksi: Myös laulaja Sam Smith pyysi käyttämään sitä itsestään

Kulttuuri

Sukupuolineutraali pronomini ”they” valittiin vuoden sanaksi: Myös laulaja Sam Smith pyysi käyttämään sitä its

Yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”They”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Englantilainen