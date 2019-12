Kulttuuri

Suomalainen kauppias vie apua Ukrainan kriisialueille – dokumentin sanoma on tärkeä, mutta toteutus jää hajana

Kolmen

Dokumentin

Dokumentin

vuoden aikana kuvattu dokumentti Jouluiloa Ukrainaan kuvaa kauppias Timo Puustisen ja hänen tuttavistaan koostuvan hyväntekeväisyysryhmän matkaa Ukrainan Mariupoliin, Pilgrimin orpokotiin. Matkan varrella vieraillaan myös useissa sotien runtelemissa rintamakylissä, joiden asukkaita ryhmä pyrkii auttamaan. Kun kuvausryhmä yöpyy sotilastukikohdassa, ulkoa kuuluvat pommitukset.Dokumentin on ohjannut aikaisemmin kuvaajana työskennellyt Juhana Honkonen, ja se on hänen ensimmäinen elokuvansa.alussa kuullaan, kuinka Jyväskylässä menestyneen sekatavarakaupan omistava Puustinen aloitti hyväntekeväisyysprojektinsa. Kaksostyttöjensä syntymäpäivien lähestyessä kauppias ehdotti, että vieraat toisivat tytöille lahjaksi siistejä ja käytettyjä leluja. Ne lahjoitettaisiin sitten eteenpäin.Puustinen jatkoi vaatteiden ja lelujen keräämistä kaupallaan. Kun sata pakettia oli kasassa, hän selvitti että Ukrainan kriisialueilla olisi suuri tarve lahjoituksille. Kauppias päätti toimittaa lahjoitukset pakettiautolla perille itse, yhdessä muutaman tuttavansa kanssa.Elokuvassa matkaa tien päällä kuvataan tarpeettoman pitkään ja yksityiskohtaisesti. Aiheen kannalta epäolennaisissa seikoissa, kuten auton moottorin korjaamisessa ja renkaan hajoamisessa viivytään niin pitkään, että katsoja ehtii tylsistyä.näkökulma olisi voinut olla selkeämpi. Osa mukaan valikoituneista haastatteluista vaikuttaa sivupoluille eksymiseltä. Sen sijaan, että etenisi kohti selkeää päämäärää, Honkosen dokumentti kuvaa vähän kaikkea mahdollista, mitä matkan varrella on sattunut tapahtumaan.Lopussa kerrotaan, että Puustinen on adoptoinut Pilgrimin orpokodista tytön, joka pääsee lomillaan Suomeen ja jota hän tukee taloudellisesti. Puustinen vaikuttaa olevan hyväntekeväisyystyössään mukana vilpittömästi, ja kokevan sen itselleen merkityksellisenä. Siitä tulee hyvä mieli.Dokumentin sanoma, että yksittäisten ihmisten pienilläkin teoilla on suuria merkityksiä, on kaunis ja tärkeä. Harmittavasti toteutus jää hajanaiseksi, ja varsinkin alkupuolella elokuva on pitkäveteinen.Se olisi voinut keskittyä enemmän aiheen kannalta olennaisiin kohtaamisiin lastenkodissa, joita lopussa nähdäänkin. Lasten olisi toivonut pääsevän enemmän ääneen. Näiden kiinnostavien kohtaamisten ja haastattelujen osuus jää kokonaiskestoon nähden lyhyeksi.