Kulttuuri

Bruce Springsteenin hienossa konserttielokuvassa kuullaan koko hänen uusi albuminsa

Äskettäin

Mutta

Joshua Tree

Blinded by the Light -elokuvaa kannattelee Bruce Springsteenin 1970–80-lukujen musiikki. Nyt on luvassa aivan tuoretta Springsteeniä. Western Stars on konserttidokumentti Springsteenin uuden samannimisen soololevyn pohjalta.Western Stars muistuttaa Springsteenin aiempia levyjä Nebraskaa ja The Ghost of Tom Joadia, mutta sen soundimaailma on tarkoituksellisen retro. Springsteen on tällä kertaa hakenut tyyliä 1960–70-lukujen kantripopista ja etenkin ihailemaltaan lauluntekijä Jimmy Webbiltä. Kantrisävyt sekoittuvat levyllä uhkeisiin jousitaustoihin.sanoitukset ovat ehtaa Springsteenia. Omien sanojensa mukaan hän on luonut 13 laulun syklin, jonka ytimessä on periamerikkalainen ristiriita vapaudenkaipuun ja yhteisöön kuulumisen välillä. Laulut kertovat ihmisestä, joka tietää tehneensä vääriä ratkaisuja, mutta joka jatkaa silti eteenpäin parhaansa mukaan. Maisemina ovat preeriat ja Kalifornia.Western Stars -elokuvan konserttiosuus on taltioitu Springsteenin yli satavuotiaassa ladossa, joka artistin mukaan on lujine seinineen ja rakenteineen instrumentti jo itsessään. 30 soittajan jousiorkesteri säestää Springsteenia, hänen bändiään ja vaimoaan Patti Scialfaa.-kansallispuistossa kuvatuissa välijaksoissa on arkistofilmejä, autiomaata, maanteitä, hevosia, autoja ja tietenkin Springsteen, joka kertoo Western Starsin laulujen taustoista. Lauluissa on oma keskeinen henkilöhahmonsa, ikääntyvä ja juureton entinen B-länkkäreiden tähti, mutta kaikki on toki peräisin lauluntekijän omista tunteista ja kokemuksista pitkän tien varrelta.Springsteenin tarinat ja sanat ovat yksinkertaisia, koruttomia ja joskus kornejakin, mutta yhtä kaikki erittäin totta. Häntä kannattaa kuunnella, asui sitten Los Angelesissa, New Jerseyssä tai Suomessa. Ihmisyyden yhteisten kokemusten ja tunnetilojen rehellisessä välittämisessä on Springsteenin voima.Konserttitaltiointina Western Stars on selkeä, konstailematon ja intiimi, täydellinen. Jouset soivat vielä mahtavammin kuin levyllä, mutta ne on sovitettu kokonaisuuteen aistikkaasti ja hyvällä maulla.Bonuksena tulee konsertin lopussa vielä Springsteenin versio Glen Campbellin hitistä Rhinestone Cowboy, jota ei Western Stars -levyllä ole.Elokuvaa esitetään meillä ilman suomen- tai ruotsinkielistä tekstitystä.