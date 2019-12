Kulttuuri

Hyvän mielen elokuva yllättävästä aiheesta: katolisesta kirkosta, paavista ja vallanoton välttämättömyydestä

Elokuva tulee teattereihin pe 13.12. ja suoratoistopalvelu Netflixiin pe 20.12.

omanlaistaan taituruutta, että katolisesta kirkosta ja paavista syntyy feelgood-elokuva, hyvän mielen kertomus.Katolisella kirkolla on toki miljardi seurakuntalaista mutta viime ajat instituutio on ollut esillä muista asioista: lastenraiskauksista, abortin vastustamisesta ja homojen oikeuksien vähättelystä, talousrikoksistakin.Kaksi paavia -elokuvan voi siis ilkeästi nähdä kasvojenpesuna, sillä elokuvassa katolisella yhteisöllä on edessään auvoinen tulevaisuus kansan palvelijana ja teologisen keskustelun viriilinä kotina.Tarinassa on kaksi paavia: vuonna 2005 valtaan noussut Benediktus XVI sekä häntä seurannut Franciscus.on brasilialainen Fernando Meirelles, taustavoimana suoratoistopalvelu Netflix ja käsikirjoittajana uusiseelantilainen Anthony McCarten.Ohjaaja Meirellesissä (s. 1955) on aina ollut maailmanparantajan vikaa ja tällä kertaa hän kertoo ihanteellisesti kirkosta, joka saa toiminnalleen oikeutuksen kuunnellessaan heikkoja ja jättäessään munkkilatinat menneeseen.Meirellesin parhaimpiin töihin kuuluvat favelakertomus City of God sekä hyvä John le Carré -filmatisointi Uskollinen puutarhuri. Sen sijaan ateistikirjailija José Saramago -filmatisointi Blindness ei onnistunut. Kahdessa paavissa Meirellesillä on allaan uransa viihteellisin ja kaupallisin käsikirjoitus.huolimatta Kaksi paavia kertoo, ei kahdesta, vaan yhdestä paavista: argentiinalaisen kardinaali Jorge Bergoglion noususta paavi Franciscukseksi. Nähdään nousu vaatimattomista oloista ensin papiksi, sitten Argentiinan verisen sotilasjuntan myötäilijäksi ja myöhemmin teologiseksi uudistajaksi.Kaari on elokuvallisen ehyt ja sankarillinen, etenkin kun Bergoglion edistyksellisyyttä ja kansanmiehen imagoa peilataan elokuvassa edeltäjänsä kankeaan vanhoillisuuteen.väittelyt on elokuvassa käsikirjoitettu terävästi ja viihdyttävästi. Pönötystä on vältetty kuvaamalla kirkonmiehet pitsaa syövinä ja kaljaa juovina setinä, joilla on aikaa kinastella niin jalkapallosta kuin populaarimusiikistakin.Voi toki kysyä, että eikö kikka ole jo aika halpa Kekkonen hiihtää ja kalastaa -osastoa. Onhan se. Elokuvan iso heikkous on kuitenkin muualla, rytmittömässä leikkauksessa: lopputulos on tasapaksu.Meirelles värittää päähenkilönsä matkaa viemällä tätä kirkkaista saleista pimeisiin huoneisiin ja takaisin. Ja kun uskonmies epäilee, avara (mielen)maisema täyttyy sumusta.Sikstuksen kappelin kopio tai ainakin osa siitä rakennettiin elokuvaa varten Roomaan Cinecittan kuululle studioalueelle. Kirkollisen vallan ulkoisia merkkejä, palatseja, asuja ja rituaaleja esitellään siis tarkasti.Musiikkivalinnoissa kuuluu käsikirjoittajan tausta muun muassa Queen-elokuva Bohemian Rhapsodyn hahmottajana: paavitarinassa kuullaan yllättävästi Besame muchoa, Dancing Queenia ja Bella ciaota.lisäävät veteraaninäyttelijät, joille on ehditty povata jo Oscar-huomiotakin. Turhaan, väitän.Anthony Hopkins näyttelee paavi Benediktusta toki erinomaisesti ja rutiinilla, mutta elokuva ei ole sitä tasoa, josta näyttelijäsuoritus erityisesti muistettaisiin. Hopkins ei edes yritä puhua englantia saksalaisittain Benediktus XVI:n tapaan.Jonathan Pryce on pääkaksikosta elokuvan sydän, joka läsnäolollaan, nopeudellaan ja pehmeällä olemuksellaan rakentaa Bergogliosta elävän kansanmiehen. Prycen elokuvallinen karisma ei hehku tähtitieteellisessä luokassa.Teemallisesti elokuva väläyttelee synnin, rakkauden ja anteeksiannon käsittelyä, mutta sovinnollinen armollisuus jää silti päällimmäiseksi. On pakkokin, sillä miten muuten sovittaa papiston yhteistyö vaikkapa kansanmurhaajien kanssa?Elokuva siis pönkittää valtaa, paavin valtaa, kunhan valta on vain oikeamielisissä käsissä.Ytimessään Kaksi paavia on lopulta elokuva valtaan tarttumisen välttämättömyydestä. Valtaan pitää astua niiden, jotka valtaa ovat karttaneet ja vältelleet.